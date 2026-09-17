Γλυφάδα: Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες μετά από ανατροπή αυτοκινήτου στην Ποσειδώνος

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα τα ξημερώματα, με τους επιβαίνοντες να μεταφέρονται στο Ασκληπιείο Βούλας.

Newsroom

Γλυφάδα: Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες μετά από ανατροπή αυτοκινήτου στην Ποσειδώνος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Όχημα με πέντε επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στη Γλυφάδα.
  • Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν με την επέμβαση της Πυροσβεστικής, που επιχείρησε με οκτώ πυροσβέστες και τρία οχήματα.
  • Οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου τέσσερα άτομα διαπιστώθηκε ότι έχουν σοβαρά τραύματα.
  • Τα αίτια του τροχαίου ερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας.
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (17/9) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στη Γλυφάδα, στο ύψος της οδού Καλυψούς

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Και οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ότι οι τέσσερις φέρουν σοβαρά τραύματα.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας.

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