Τραμπ: «Ελπίζουμε να πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου με το Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει επικοινωνήσει «απευθείας» με την ιρανική πλευρά και επανέλαβε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ: «Ελπίζουμε να πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου με το Ιράν»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει επικοινωνήσει απευθείας με την ιρανική πλευρά.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζουν στο τέλος του πολέμου με το Ιράν.
  • Η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία, σύμφωνα με δηλώσεις του Τραμπ.
  • Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για το πότε και με ποιους έγινε η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
  • Η Ιρανική πλευρά δεν θα επιστρέψει σε διαπραγματεύσεις πριν ικανοποιηθούν οι όροι της.
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«Ελπίζουμε» ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται «προς το τέλος» του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ .

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε εάν υπήρξε το τελευταίο διάστημα επικοινωνία με την ιρανική πλευρά.

Ο Τραμπ απάντησε ότι έχει μιλήσει με τους Ιρανούς «απευθείας», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε έγινε η επικοινωνία, με ποιους συνομίλησε ή για το περιεχόμενο των επαφών.

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ η Ουάσιγκτον αφήνει το τελευταίο διάστημα ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με την Τεχεράνη, με την ιρανική πλευρά να έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν οι όροι που έχει θέσει.

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