«Παίζουμε Μαζί, Κερδίζουμε Όλοι»: Μια διαφορετική νίκη μέσα από τον αθλητισμό

Snapshot Η Nestlé και ο NESCAFÉ® διοργάνωσαν αγώνα μπάσκετ για τη συμπερίληψη με την ομάδα ΚΥΔΩΝ Special Team στα Οινόφυτα, προωθώντας την ισότιμη συμμετοχή.

Η ΚΥΔΩΝ Special Team, για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, χρησιμοποιεί τον αθλητισμό για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.

Το εργοστάσιο της Nestlé στα Οινόφυτα μετατράπηκε προσωρινά σε γήπεδο μπάσκετ, συνδέοντας τη δράση με την τοπική κοινότητα της Βοιωτίας και της Εύβοιας.

Η πρωτοβουλία υποστηρίζει την ένταξη και την αποδοχή, προωθώντας την αξία της συμπερίληψης στην καθημερινή ζωή.

Ο NESCAFÉ® δεσμεύεται να στηρίζει άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα και να προάγει δράσεις κοινωνικής ισότητας και συμμετοχής. Snapshot powered by AI

Στον αθλητισμό, οι μεγαλύτερες νίκες δεν αποτυπώνονται πάντα στον πίνακα του σκορ. Βρίσκονται στις σχέσεις που χτίζονται, στα εμπόδια που ξεπερνιούνται και στις ευκαιρίες που ανοίγονται όταν όλοι έχουν χώρο να συμμετέχουν.

Μια τέτοια νίκη έγινε πραγματικότητα σε έναν ξεχωριστό αγώνα μπάσκετ αφιερωμένο στη συμπερίληψη, που διοργάνωσε η Nestlé με τον NESCAFÉ® και την ομάδα ΚΥΔΩΝ Special Team στο εργοστάσιο καφέ της εταιρείας στα Οινόφυτα.

Με σύνθημα «Παίζουμε Μαζί, Κερδίζουμε Όλοι», τα παιδιά της ΚΥΔΩΝ Special Team και παιδιά εργαζομένων της Nestlé μπήκαν στο γήπεδο όχι ως αντίπαλοι αλλά ως συμπαίκτες. Οι φωνές από την εξέδρα, τα χαμόγελα μετά από κάθε καλάθι και η αυθόρμητη χαρά του παιχνιδιού έδωσαν ουσιαστικό περιεχόμενο σε αξίες όπως η αποδοχή, ο σεβασμός και η ισότιμη συμμετοχή.

Γιατί όταν η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους, το παιχνίδι γίνεται ένα πεδίο όπου οι διαφορές δεν αποτελούν εμπόδιο αλλά μέρος μιας κοινής εμπειρίας. Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία εκφράζει η ΚΥΔΩΝ Special Team, μια ομάδα μπάσκετ για παιδιά και εφήβους στο φάσμα του αυτισμού που έχει δημιουργήσει ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής και προπονητής Νίκος Οικονόμου.

Μέσα από τη συστηματική αθλητική δραστηριότητα, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν κοινωνικές δεξιότητες, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να βιώσουν τη χαρά της συμμετοχής σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και αποδοχής.

Ένας χώρος παραγωγής γίνεται χώρος συνάντησης

Για τις ανάγκες της δράσης, μέρος του εργοστασίου καφέ της Nestlé στα Οινόφυτα μεταμορφώθηκε σε γήπεδο μπάσκετ.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδέεται άμεσα και με την τοπική κοινωνία. ΗΚΥΔΩΝ Special Team λειτουργεί υπό την αιγίδα του συλλόγου Ερμής Σχηματαρίου και δραστηριοποιείται στη Βοιωτία και την Εύβοια, κοντά στο εργοστάσιο των Οινοφύτων.

Η στήριξη της ομάδας από τη Nestlé και τον NESCAFÉ® τα τελευταία τρία χρόνια αποκτά έτσι έναν ιδιαίτερα ουσιαστικό χαρακτήρα καθώς ενδυναμώνει παιδιά, οικογένειες και κοινότητες της περιοχής.

Η συμπερίληψη γίνεται πράξη

Η Nestlé, μέσα από τον NESCAFÉ®, στηρίζει αυτή την προσπάθεια με στόχο να διευρύνονται οι ευκαιρίες συμμετοχής και να αναδεικνύεται η αξία της συμπερίληψης στην καθημερινή ζωή. Γιατί μια κοινωνία γίνεται πιο ανοιχτή και πιο ανθρώπινη όταν κάθε άνθρωπος μπορεί να αισθάνεται ότι ανήκει.

Αυτό είναι και το μήνυμα που μένει μετά το τελευταίο σφύριγμα: Η πραγματική νίκη έρχεται όταν δημιουργούμε χώρο για όλους. Γιατί όταν παίζουμε μαζί, κερδίζουμε όλοι.

Η δέσμευση του καφέ NESCAFÉ®

Για περισσότερα από 85 χρόνια, ο NESCAFÉ® φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά μέσα από μικρές καθημερινές στιγμές που μοιράζονται γύρω από έναν καφέ.

Από μια ζεστή κούπα νες μέχρι ένα παγωμένο ποτήρι NESCAFÉ® Frappé με φίλους, ο καφές αποτελεί σημείο συνάντησης, επικοινωνίας και σύνδεσης.

Με την ίδια φιλοσοφία, η μάρκα υποστηρίζει ότι κάθε άνθρωπος αξίζει να έχει ισότιμη θέση στην κοινωνία και πρόσβαση στις ίδιες ευκαιρίες.

Γι’ αυτό και τα τελευταία χρόνια έχει δεσμευτεί να στηρίζει τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα και να αναπτύσσει δράσεις που προάγουν την συμπερίληψη.