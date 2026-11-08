Ναταλία Γερμανού: Η άγνωστη ιστορία με τη χαμένη συνέντευξη της Αλίκης Βουγιουκλάκη

Η αντίδραση της εθνικής μας σταρ

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Ναταλία Γερμανού: Η άγνωστη ιστορία με τη χαμένη συνέντευξη της Αλίκης Βουγιουκλάκη
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  • Η Ναταλία Γερμανού έχασε τη συνέντευξη που πήρε από την Αλίκη Βουγιουκλάκη λόγω τεχνικής αστοχίας στο κασετοφωνάκι.
  • Αναγκάστηκε να ζητήσει εκ νέου ραντεβού και να εξηγήσει το λάθος στην Αλίκη, εκφράζοντας αμηχανία και ντροπή.
  • Μετά το περιστατικό, η Ναταλία άρχισε να χρησιμοποιεί δύο κασετοφωνάκια για να αποφεύγει παρόμοια προβλήματα.
  • Η Αλίκη Βουγιουκλάκη αντιμετώπισε το συμβάν με κατανόηση και συμφώνησε να επαναλάβουν τη συνέντευξη.
  • Η γενναιοδωρία της Αλίκης άφησε έντονη θετική εντύπωση στη Ναταλία, η οποία μοιράστηκε τη μνήμη αυτή δημόσια.
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Μια προσωπική ιστορία από τα πρώτα της δημοσιογραφικά βήματα μοιράστηκε η Ναταλία Γερμανού το μεσημέρι της Κυριακής μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» στον Alpha. Η δημοφιλής παρουσιάστρια περιέγραψε πώς μια συνέντευξη που είχε πάρει από την Αλίκη Βουγιουκλάκη χάθηκε εξαιτίας μιας τεχνικής αστοχίας, υποχρεώνοντάς την να ζητήσει εκ νέου ραντεβού από την εθνική μας σταρ.

Η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν με την αείμνηστη ηθοποιό, η οποία αρχικά εξελίχθηκε χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Η δυσάρεστη έκπληξη ήρθε λίγο αργότερα, όταν επέστρεψε στο σπίτι της για να προχωρήσει στην απομαγνητοφώνηση της συζήτησης.

Η αμηχανία και η παραδοχή του λάθους

Ελέγχοντας την ηχογράφηση, διαπίστωσε προς μεγάλη της απογοήτευση ότι το κασετοφωνάκι δεν είχε καταγράψει τίποτα, με αποτέλεσμα να χαθεί ολόκληρο το υλικό της συνέντευξης. Η στιγμή αυτή την έφερε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς έπρεπε να επικοινωνήσει ξανά με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και να της εξηγήσει τι ακριβώς είχε συμβεί.

Μεταφέροντας αυτούσια την αμηχανία που βίωσε τότε, η Ναταλία Γερμανού ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή της:

«Ντράπηκα τόσο πολύ. Μετά έγραφα τη συνέντευξη με δύο κασετοφωνάκια. Της είπα ότι είμαι η ντροπή της δημοσιογραφίας».

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη φωτίζει όχι μόνο το περιστατικό με τη χαμένη ηχογράφηση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η παρουσιάστρια διαχειρίστηκε έκτοτε όλες τις επαγγελματικές της συνεντεύξεις, υιοθετώντας μόνιμα τη διπλή καταγραφή για την αποφυγή παρόμοιου προβλήματος στο μέλλον.

Η κατανόηση και η γενναιοδωρία της Αλίκης

Παρά τον αρχικό της φόβο για την αντίδραση που θα είχε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η ηθοποιός αντιμετώπισε το ατυχές περιστατικό με απόλυτη κατανόηση και ηρεμία. Όπως προέκυψε από τη διήγηση της παρουσιάστριας, η συνέντευξη τελικά επαναλήφθηκε κανονικά, αφού η Αλίκη δέχτηκε πρόθυμα να τη συναντήσει εκ νέου.

Η ευγενική αυτή στάση έμεινε ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη της Ναταλίας Γερμανού, η οποία θυμήθηκε δημόσια το γεγονός, εξαίροντας τόσο τη δική της νεανική αμηχανία όσο και τη γενναιοδωρία με την οποία αγκάλιασε το λάθος της η μεγάλη σταρ του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

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