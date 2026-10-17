«Καλές θάλασσες, καπετάνιε»: Η συγκινητική αναφορά της Ναταλίας Γερμανού στον Γιώργο Βαρδινογιάννη

Η παρουσιάστρια θυμήθηκε τις Κυριακές που ο πατέρας της περνούσε στο γήπεδο με τον «Καπετάνιο», αλλά και την ιδιαίτερη σχέση που διατήρησε μαζί του μέχρι το τέλος της ζωής του

Ανθή Κουρεντζή

«Καλές θάλασσες, καπετάνιε»: Η συγκινητική αναφορά της Ναταλίας Γερμανού στον Γιώργο Βαρδινογιάννη
LIFESTYLE
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  • Η Ναταλία Γερμανού τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη, που απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών, με μια προσωπική και συγκινητική εξομολόγηση.
  • Η παρουσιάστρια αποκάλυψε τη στενή φιλία μεταξύ του Βαρδινογιάννη και του πατέρα της, Φρέντυ Γερμανού, και τη δική της μακροχρόνια σχέση με τον «Καπετάνιο».
  • Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε έντονο ενδιαφέρον για την τηλεόραση και παρακολουθούσε την εκπομπή της Ναταλίας, δίνοντας συχνά συμβουλές και δείχνοντας τηλεοπτικό ένστικτο.
  • Παρά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ο Βαρδινογιάννης διατηρούσε ζωντανές προσωπικές σχέσεις και ενδιαφερόταν για τα θέματα που απασχολούσαν το κοινό της τηλεόρασης.
  • Η Ναταλία Γερμανού αποχαιρέτησε τον Βαρδινογιάννη με λόγια που αναφέρουν την αγάπη του για τη θάλασσα και το προσωνύμιό του, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
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Με μια προσωπική εξομολόγηση και έναν ιδιαίτερα συγκινητικό αποχαιρετισμό τίμησε η Ναταλία Γερμανού τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, σε ηλικία 90 ετών.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη στενή σχέση που συνέδεε τον άλλοτε ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού με τον πατέρα της, Φρέντυ Γερμανό, αλλά και στη δική της μακροχρόνια επικοινωνία μαζί του, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς του.

Μιλώντας στην εκπομπή της, η Ναταλία Γερμανού γύρισε τον χρόνο πίσω, στα παιδικά της χρόνια, όταν οι Κυριακές είχαν μια σταθερή συνήθεια για τον πατέρα της: το γήπεδο και τον αγαπημένο του φίλο, Γιώργο Βαρδινογιάννη.

«Όταν ήμουν πιτσιρίκα θυμάμαι τον πατέρα μου να μου λέει "τις Κυριακές με ξεχνάς. Έχω γήπεδο με τον Πρόεδρο". Ήταν πάρα πολύ στενοί φίλοι. Ήταν πολύ δεμένοι, πολύ αγαπημένοι και κάθε Κυριακή ήταν μαζί στις πρώτες θέσεις για να δουν Παναθηναϊκό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σχέση αυτή δεν χάθηκε με το πέρασμα των χρόνων. Αντιθέτως, η παρουσιάστρια διατήρησε έναν ξεχωριστό δεσμό με τον «Καπετάνιο», για τον οποίο, όπως παραδέχθηκε, έτρεφε βαθιά εκτίμηση και ιδιαίτερη αδυναμία.

«Βέβαια διατήρησα αυτή τη σχέση στα χρόνια. Του είχα αδυναμία, το παραδέχομαι, του είχα ιδιαίτερη εκτίμηση», εξομολογήθηκε.

Τα τηλεφωνήματα του «Καπετάνιου» στις συσκέψεις της εκπομπής

Η Ναταλία Γερμανού μοιράστηκε και μια λιγότερο γνωστή πλευρά του Γιώργου Βαρδινογιάννη, αποκαλύπτοντας το έντονο ενδιαφέρον του για την τηλεόραση και την καθημερινή θεματολογία της εκπομπής της.

Όπως περιέγραψε, δεν ήταν λίγες οι φορές που το τηλέφωνό της χτυπούσε την ώρα της σύσκεψης και στην οθόνη εμφανιζόταν η ένδειξη «Καπετάνιος». «Ακόμα και τώρα, πόσες φορές στις συσκέψεις που είχαμε δεν χτύπαγε το τηλέφωνο; Έβλεπα "Καπετάνιος". Παρακολουθούσε την εκπομπή. Ήθελε να ξέρει. Μου έλεγε "τι θέματα έχετε;". Ανακατευόταν. Ήξερε. Είχε τρομερό τηλεοπτικό ένστικτο αυτός ο άνθρωπος», είπε.

Παρότι το όνομά του είχε ταυτιστεί με τη ναυτιλία, την επιχειρηματικότητα και τον Παναθηναϊκό, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, σύμφωνα με την παρουσιάστρια, είχε μια ιδιαίτερη ικανότητα να αντιλαμβάνεται τι ενδιαφέρει το τηλεοπτικό κοινό.

«Παρά το γεγονός ότι οι αγάπες του ήταν η οικογένειά του, η θάλασσα, η Κρήτη και ο Παναθηναϊκός, είχε απίστευτο τηλεοπτικό ένστικτο. Ήξερε να αφουγκράζεται τι αρέσει στον κόσμο. Ενδιαφερόταν πάρα πολύ να ξέρει τι θέματα θα παίξουμε, να μου δώσει συμβουλές», σημείωσε.

Μέσα από τις αναμνήσεις της, η Ναταλία Γερμανού σκιαγράφησε έναν άνθρωπο που, πέρα από τη δημόσια εικόνα του, διατηρούσε ζωντανό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους με τους οποίους συνδεόταν προσωπικά.

«Καλές θάλασσες, καπετάνιε»

Ο αποχαιρετισμός της παρουσιάστριας ολοκληρώθηκε με λόγια που παρέπεμπαν στη μεγάλη αγάπη του Γιώργου Βαρδινογιάννη για τη θάλασσα, αλλά και στο προσωνύμιο που τον συνόδευσε σε ολόκληρη τη δημόσια διαδρομή του.

«Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στα παιδιά του, σε όλους τους δικούς του. Καλές θάλασσες καπετάνιο, καλές θάλασσες και ήρεμες με μπουνάτσα πάντα», είπε συγκινημένη.

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