Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «”Καπετάνιε” καλό ταξίδι, δε σε ξεχνάμε ποτέ»

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είπε το δικό του «αντίο» στον «Καπετάνιο». 

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Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «”Καπετάνιε” καλό ταξίδι, δε σε ξεχνάμε ποτέ»
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης δεν είναι πλέον ανάμεσά μας και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλησε να τον «αποχαιρετήσει» με το δικό του τρόπο. Μέσω ενός story στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, εξέφρασε την συμπάθεια που του είχε.

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Λίγους ανθρώπους στη ζωή μου συμπαθούσα όσο τον “Καπετάνιο”. Ένας ήταν ο “Καπετάνιος”, όλοι οι άλλοι ήταν των λιμνών και των γλυκών νερών. “Καπετάνιε” καλό ταξίδι, δε σε ξεχνάμε ποτέ».

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