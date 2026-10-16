Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «”Καπετάνιε” καλό ταξίδι, δε σε ξεχνάμε ποτέ»

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης δεν είναι πλέον ανάμεσά μας και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλησε να τον «αποχαιρετήσει» με το δικό του τρόπο. Μέσω ενός story στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, εξέφρασε την συμπάθεια που του είχε.

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Λίγους ανθρώπους στη ζωή μου συμπαθούσα όσο τον “Καπετάνιο”. Ένας ήταν ο “Καπετάνιος”, όλοι οι άλλοι ήταν των λιμνών και των γλυκών νερών. “Καπετάνιε” καλό ταξίδι, δε σε ξεχνάμε ποτέ».