Πέθανε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης

Ανέλαβε την προεδρία του Παναθηναϊκού το 1979 και παρέμεινε σε αυτή τη θέση για σχεδόν 21 χρόνια, με την ομάδα να κατακτά έξι πρωταθλήματα, εννέα Κύπελλα και σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις

Μιχάλης Παπαδάκος

Πέθανε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, γνωστό ως «Καπετάνιος», πέθανε σε ηλικία 90 ετών και υπήρξε σημαντική προσωπικότητα στην ιστορία του Παναθηναϊκού.
  • Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στη ναυτιλία και απέκτησε φήμη για το σπάσιμο του εμπάργκο στη Ροδεσία, ενώ υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.
  • Ανέλαβε την προεδρία του Παναθηναϊκού το 1979 και παρέμεινε σε αυτή τη θέση για σχεδόν 21 χρόνια, με την ομάδα να κατακτά έξι πρωταθλήματα, εννέα Κύπελλα και σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις.
  • Ο Παναθηναϊκός υπό την ηγεσία του έφτασε δύο φορές στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, τη σεζόν 1984-1985 και 1995-1996, με έντονες μνήμες στους φιλάθλους.
  • Η σχέση του με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού ήταν έντονη και αντιφατική, με αποθέωση για τις επιτυχίες αλλά και κριτική για τις διοικητικές επιλογές του.
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Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, γνωστός ως «Καπετάνιος», γεννήθηκε το 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου και έγινε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Προερχόμενος από μία πολυμελή οικογένεια με ισχυρή παρουσία στην επιχειρηματική και πολιτική ζωή της χώρας, ακολούθησε αρχικά τον δρόμο της ναυτιλίας, πριν συνδέσει το όνομά του με το «τριφύλλι», στο οποίο παρέμεινε για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Ήταν ένα από τα 10 παιδιά του Γιάννη Βαρδινογιάννη και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη.

Αδελφός του ήταν ο Παύλος Βαρδινογιάννης, ο οποίος ακολούθησε πολιτική σταδιοδρομία, εκλεγόμενος βουλευτής Ρεθύμνου και αναλαμβάνοντας υπουργικά καθήκοντα στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Τα αδέλφια του Νίκος και Βαρδής ακολούθησαν αρχικά στρατιωτική σταδιοδρομία στο Πολεμικό Ναυτικό και στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκαν επιχειρηματικά, αναλαμβάνοντας ηγετικούς ρόλους στον οικογενειακό όμιλο.

Ο Θεόδωρος και ο Σήφης ασχολήθηκαν με την εφοπλιστική δραστηριότητα. Ο ίδιος επέλεξε τη θάλασσα και τη σταδιοδρομία του εμποροπλοιάρχου, αποφοιτώντας από τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον στην Αγγλία.

Το προσωνύμιο «Καπετάνιος» τον συνόδευσε σε όλη του τη ζωή και συνδέθηκε με την τολμηρή ναυτική του δράση. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, απέκτησε τη φήμη του όταν κατάφερε να σπάσει το εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη Ροδεσία, τη σημερινή Ζιμπάμπουε, ενώ βρισκόταν αντιμέτωπος με την καταδίωξη του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού.

Η παρουσία του στον χώρο της ναυτιλίας δεν περιορίστηκε στην επαγγελματική του δραστηριότητα, καθώς διετέλεσε για δύο θητείες μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

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Η πορεία στον Παναθηναϊκό

Το καλοκαίρι του 1979 αποτέλεσε σημείο καμπής στη ζωή του, καθώς η οικογένεια Βαρδινογιάννη απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ανέλαβε την προεδρία του συλλόγου στις 17 Ιουλίου.

Η θητεία του διήρκεσε σχεδόν 21 χρόνια, από τον Ιούλιο του 1979 έως τον Μάιο του 2000. Σε αυτό το διάστημα, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε έξι πρωταθλήματα Ελλάδας, εννέα Κύπελλα και τρία Σούπερ Καπ, ενώ γνώρισε σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις, φτάνοντας δύο φορές μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, της διοργάνωσης που εξελίχθηκε στο σημερινό Champions League.Τη σεζόν 1984-1985, το «τριφύλλι» αποκλείστηκε από τη Λίβερπουλ, ενώ το 1995-1996 σταμάτησε απέναντι στον Άγιαξ, έχοντας προηγουμένως πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή ευρωπαϊκή πορεία.

Ιδιαίτερα η δεύτερη διαδρομή έμεινε βαθιά χαραγμένη στη μνήμη των φίλων της ομάδας, καθώς ο Παναθηναϊκός έφτασε μια ανάσα από τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, από την ομάδα πέρασαν σπουδαίοι ποδοσφαιριστές και προπονητές που συνέδεσαν το όνομά τους με τις επιτυχίες της. Ανάμεσά τους ήταν ο Δημήτρης Σαραβάκος, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο Βέλιμιρ Ζάετς, ο Στράτος Αποστολάκης, ο Χουάν Χοσέ Μπορέλι και ο Κριστόφ Βαζέχα, καθώς και οι προπονητές Γιάτσεκ Γκμοχ και Ίβιτσα Όσιμ.

Η σχέση του Γιώργου Βαρδινογιάννη με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού υπήρξε έντονη και συχνά αντιφατική. Από την αποθέωση για τις επιτυχίες και τις ευρωπαϊκές πορείες μέχρι τις σφοδρές αντιδράσεις και την κριτική για τις επιλογές της διοίκησης, ο «Καπετάνιος» αποτέλεσε μια προσωπικότητα που δύσκολα περνούσε απαρατήρητη.

Η παρουσία του σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή για τον σύλλογο, αφήνοντας πίσω της σημαντικές διακρίσεις, ισχυρές μνήμες και μια παρακαταθήκη που εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις μεταξύ των φίλων του «τριφυλλιού».

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