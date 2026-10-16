Γιώργος Βαρδινογιάννης: Η τελευταία του συνέντευξη - Όσα είπε για Θύρα 13, πιστόλι, μεταγραφές

«Ήμουν παθιασμένος πρόεδρος, αλλά δεν έχασα τη φίλαθλη ιδιότητα» είχε πει μεταξύ άλλων ο Γιώργος Βαρδινογιάννης

Μιχάλης Παπαδάκος

Γιώργος Βαρδινογιάννης: Η τελευταία του συνέντευξη - Όσα είπε για Θύρα 13, πιστόλι, μεταγραφές
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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  • Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπηρέτησε ως πρόεδρος του Παναθηναϊκού από το 1979 έως το 2000, διατηρώντας πάντα τη φίλαθλη ιδιότητα παρά το πάθος του για την ομάδα.
  • Κατάργησε όλους τους οπαδικούς συνδέσμους εκτός της Θύρας 13, την οποία στήριξε και επεκτείνοντας την ως ΠΑΛΕΦΙΠ, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τη μαύρη αγορά εισιτηρίων.
  • Απέκλεισε τον φανατισμό και αρνήθηκε να δώσει όλα τα εισιτήρια στη γηπεδούχο ομάδα, υποστηρίζοντας τη δικαιοσύνη στις εισπράξεις μεταξύ των ομάδων.
  • Αρνήθηκε την εκδοχή ότι χρησιμοποίησε ή απείλησε με πιστόλι στον τελικό Κυπέλλου του ΟΑΚΑ, χαρακτηρίζοντας τα σχετικά περιστατικά μυθολογία.
  • Προτίμησε να διατηρεί τον βασικό κορμό της ομάδας και να περιορίζει τις μεταγραφές, θεωρώντας ότι πολλές αλλαγές διαταράσσουν την ισορροπία και την απόδοση της ομάδας.
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Τη σχέση ζωής με τον Παναθηναϊκό, την πορεία του στην προεδρία της ομάδας, αλλά και τις επιλογές που σημάδεψαν τη θητεία του είχε περιγράψει ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο γνωστός ως «Καπετάνιος», στην τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε το 2024 στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη, στον ALPHA.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, σε ηλικία 90 ετών, είχε διατελέσει πρόεδρος του Παναθηναϊκού για 21 χρόνια, από τον Ιούλιο του 1979 έως τον Μάιο του 2000.

Με αφορμή το αφιέρωμα για το γήπεδο της Λεωφόρου, είχε αναφερθεί στο πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή του με το «τριφύλλι», εξηγώντας ότι η αγάπη του για την ομάδα υπήρχε από τα μαθητικά του χρόνια.

«Πάντα Παναθηναϊκός ήμουν, λόγω Λινοξυλάκη, από το Γυμνάσιο. Δεν είχα κανέναν φανατισμό. Μετά το 1970 ξεκίνησα να παίρνω 10 διαρκείας, γιατί ήταν και ο Γιωργάκης του Βαρδή. Μαζί μου καθόταν ο Νανάς ο Τσαλδάρης και ο Γιώργος Κατσαρός. Και σιγά σιγά έγινα δεν θα έλεγα φανατικός αλλά φίλαθλος του Παναθηναϊκού», είχε πει.

«Ήμουν παθιασμένος πρόεδρος»

Ο ίδιος είχε εξηγήσει τη φιλοσοφία που ακολούθησε στη διοίκηση της ομάδας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα των εισιτηρίων και στις σχέσεις με τους φιλάθλους.

«Ήμουν παθιασμένος πρόεδρος, αλλά δεν έχασα τη φίλαθλη ιδιότητα. Όταν υπήρχαν φωνές τα εισιτήρια να τα παίρνει όλα η γηπεδούχος ομάδα το αρνήθηκα. Το ποσό που έπαιρναν οι μικρές ομάδες στα μεγάλα γήπεδα δεν είχε καμιά σχέση με τις εισπράξεις που κάναμε στο γήπεδό τους. Ήταν πολύ μικρή η Λεωφόρος για να βάλει τον κόσμο του Παναθηναϊκού», είχε αναφέρει.

Στη συνέχεια, είχε μιλήσει για την αντιμετώπιση της μαύρης αγοράς των εισιτηρίων, αλλά και για τις αποφάσεις του σχετικά με τους συνδέσμους των οπαδών.

«Έξω από το γήπεδο υπήρχαν οι μαυραγορίτες των εισιτηρίων, όπου εγώ τους κυνηγούσα. Στην αρχή είπα “από πού τα προμηθεύονται τα εισιτήρια” και ανακάλυψα από τους συνδέσμους. Σε ένα βράδυ -και λόγω κάποιων επεισοδίων στην εξέδρα- είπα καταργούνται όλοι οι σύνδεσμοι, πλην της Θύρας 13 που γίνεται ΠΑΛΕΦΙΠ με υποκαταστήματα».

Ο «Καπετάνιος» είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν κατάργησε τη Θύρα 13, αλλά, όπως υποστήριξε, τη στήριξε και την επέκτεινε, αναφέροντας χαρακτηριστικά την ΠΑΛΕΦΙΠ Νέας Υόρκης.

«Ουδέποτε κατήργησα τη Θύρα 13, απεναντίας την ανέβασα ως ΠΑΛΕΦΙΠ Νέας Υόρκης, ως Θύρα 13. Δεν αντέδρασε κανείς, διότι ο φίλαθλος κόσμος του Παναθηναϊκού είδε με τι μεράκι είχα αναδιαμορφώσει την ομάδα», είχε πει.

Τι είχε απαντήσει για το πιστόλι στο ΟΑΚΑ

Από τη συνέντευξη δεν έλειψε και η αναφορά στο πολυσυζητημένο περιστατικό με το πιστόλι στον τελικό Κυπέλλου απέναντι στην ΑΕΚ, στο ΟΑΚΑ. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε δώσει τη δική του εκδοχή, απορρίπτοντας όσα, όπως είπε, είχαν δημιουργηθεί γύρω από το συμβάν.

«Οπλοφορούσα όχι λόγω του ποδοσφαίρου. Δεν έκανα ποτέ χειρονομία να βγάλω το κουμπούρι ή να κάνω ότι το βγάζω. Όλα αυτά είναι μυθολογία», είχε δηλώσει.

Οι μεταγραφές και η φιλοσοφία του

Ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού είχε αναφερθεί και στον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόταν με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα, εξηγώντας γιατί απέφευγε τις πολλές μεταγραφές και προτιμούσε να διατηρεί τον βασικό κορμό της ομάδας.

«Ο Ρότσα ερχόταν και μου έλεγε τα προβλήματα της ομάδας και κουβεντιάζαμε πώς θα παίξουμε την Κυριακή. Έδινα μια άλλη γωνία να το δει. Τον προβλημάτιζα, δεν ήθελα μάνατζερ. Εγώ κατευθείαν έκανα τις μεταγραφές», είχε πει.

Όπως εξηγούσε, οι αντιδράσεις των φιλάθλων για την απουσία μεταγραφών δεν τον έκαναν να αλλάξει τακτική, καθώς θεωρούσε ότι οι πολλές προσθήκες μπορούσαν να διαταράξουν την ισορροπία μιας ομάδας.

«Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι γιατί δεν έκανα μεταγραφές. Δεν έκανα γιατί δεν ήθελα να χαλάσω την ομάδα. Όταν πήραμε το πρωτάθλημα είπα συγχαρητήρια που με αναγκάζετε να μη κάνω μεταγραφές».

Στη συνέχεια, είχε επικαλεστεί το νταμπλ του 1996 και την ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού έως τα ημιτελικά του Champions League, υποστηρίζοντας ότι η διατήρηση του αγωνιστικού κορμού ήταν καθοριστική.

«Πήρα νταμπλ το 1996 και ευρωπαϊκή διάκριση στους 4 του Τσάμπιονς Λιγκ. Δεν είναι μόνο οικονομική ζημιά, ανατρέπεις τον τρόπο της ομάδας που έχεις χτίσει. Αυτό ήταν από τα πρώτα πράγματα που έμαθα στο ποδόσφαιρο. Καμία μεγάλη ομάδα δεν κάνει πάνω από 4-5 μεταγραφές τον χρόνο. Κάνει μία με δύο προσθήκες στις θέσεις που έχει πρόβλημα», είχε τονίσει.

Οι σχέσεις με παράγοντες του Ολυμπιακού

Τέλος, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε αναφερθεί και στις σχέσεις του με ανθρώπους του Ολυμπιακού, διαχωρίζοντας τις προσωπικές επαφές από τις ποδοσφαιρικές αντιπαραθέσεις.

«Ο Νταϊφάς μου ζήτησε χίλια συγγνώμη, δεν μου είχε φερθεί καλά. Με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη ήμουν πάντοτε φίλος και κρατούσαμε το ποδοσφαιρικό έξω από τις σχέσεις μας. Σε κάποια φάση έφυγε από τον Ολυμπιακό γιατί έβλεπε τα λάθη που γίνονταν κόντρα σε εμένα. Εγώ κοιτάζω να φτιάχνω την ομάδα», είχε δηλώσει.

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