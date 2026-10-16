Γιώργος Βαρδινογιάννης: Ποιος ήταν ο «Καπετάνιος» του Παναθηναϊκού

Snapshot Ο Γιώργος Βαρδινογιάν πέθανε στις 16 Οκτωβρίου σε ηλικ 90 ετών νοσηλευό με βεβαρημένη υγεία.

Ήταν μέλος της κρητικής επιχειρηματικής οικογένειας Βαρδινογιάννη και σπούδασε στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον στην Αγγλία.

Το 1979 ανέλαβε την προεδρία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και παρέμεινε σε αυτή για περίπου δύο δεκαετίες.

Κατά τη θητεία του, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε εγχώριους τίτλους και έφτασε δύο φορές στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, το 1985 και το 1996.

Άφησε έντονο αποτύπωμα στον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο, παρά τις αντιπαραθέσεις με τους φιλάθλους. Snapshot powered by AI

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης πέθανε πλήρης ημερών την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου σε ηλικία 90 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του, τον επιχειρηματικό χώρο, καθώς και τους φίλους του Παναθηναϊκού, καθώς συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με το ποδοσφαιρικό τμήμα του «τριφυλλιού».

Ο «Καπετάνιος» νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων τις τελευταίες ημέρες, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ η υγεία του ήταν βεβαρημένη τα τελευταία χρόνια.

Η αγάπη του για τη θάλασσα

Γεννημένος το 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ήταν μέλος της γνωστής κρητικής επιχειρηματικής οικογένειας. Ακολούθησε τον δρόμο της θάλασσας, σπουδάζοντας στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον στην Αγγλία, και δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της ναυτιλίας, αποκτώντας το προσωνύμιο «Καπετάνιος».

Η θητεία του στον Παναθηναϊκό

Το όνομά του, ωστόσο, συνδέθηκε όσο λίγα με το «τριφύλλι». Το 1979, όταν η οικογένεια Βαρδινογιάννη απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο της νεοσύστατης ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο ίδιος ανέλαβε την προεδρία του συλλόγου, παραμένοντας στο τιμόνι του για περίπου δύο δεκαετίες.

Στα χρόνια της διοίκησής του, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε εγχώριους τίτλους και πραγματοποίησε σημαντικές ευρωπαϊκές πορείες, με κορυφαίες στιγμές τις παρουσίες στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1985 και το 1996. Η παρουσία του συνοδεύτηκε από έντονη προσωπικότητα, ισχυρό αποτύπωμα στον σύλλογο και κατά καιρούς αντιπαραθέσεις με τους φιλάθλους.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας πίσω του μια διαδρομή που συνδέθηκε άρρηκτα με τον Παναθηναϊκό και την επιχειρηματική ιστορία της οικογένειάς του.

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