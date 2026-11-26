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Έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με αναφορά που έλαβε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Το περιστατικό καταγράφηκε σε απόσταση περίπου 50 ναυτικών μιλίων δυτικά του Ντουμπάι, όταν άγνωστο βλήμα εξερράγη σε πολύ μικρή απόσταση από το δεξαμενόπλοιο.

Την έκρηξη ανέφερε ο πλοίαρχος, ο οποίος ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με την UKMTO, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στο πλοίο ή επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η προέλευση του βλήματος, ούτε οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ποιος ενδέχεται να ευθύνεται.

Η UKMTO κάλεσε τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά αναφορών για κινδύνους στη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, όπου το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί επιθέσεις και πλήγματα σε εμπορικά πλοία.