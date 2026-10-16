Η άγνωστη προσφορά του Γιώργου Βαρδινογιάννη στον Δήμο Αγίου Βασιλείου – Τι αποκάλυψε ο Δήμαρχος

«Υπήρξε σταθερός συμπαραστάτης του Δήμου μας»

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Η άγνωστη προσφορά του Γιώργου Βαρδινογιάννη στον Δήμο Αγίου Βασιλείου – Τι αποκάλυψε ο Δήμαρχος
ΕΛΛΑΔΑ
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Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, ο οποίος στάθηκε διαχρονικά στο πλευρό του Δήμου και των κατοίκων του.

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