Η άγνωστη προσφορά του Γιώργου Βαρδινογιάννη στον Δήμο Αγίου Βασιλείου – Τι αποκάλυψε ο Δήμαρχος
«Υπήρξε σταθερός συμπαραστάτης του Δήμου μας»
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Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, ο οποίος στάθηκε διαχρονικά στο πλευρό του Δήμου και των κατοίκων του.
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