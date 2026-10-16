Ο πολιτικός και αθλητικός κόσμος αποχαιρετάει τον Γιώργο Βαρδινογιάννη

Τα μηνύματα για τον «Καπετάνιο» του Παναθηναϊκού είναι πολλά και συγκινητικά

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Ο πολιτικός και αθλητικός κόσμος αποχαιρετάει τον Γιώργο Βαρδινογιάννη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, εμβληματικός πρόεδρος του Παναθηναϊκού και σημαντικός εφοπλιστής, πέθανε σε ηλικία 90 ετών.
  • Αποτέλεσε κεντρική μορφή στον ελληνικό αθλητισμό και τη ναυτιλία, με πολυετή παρουσία και σημαντική συνεισφορά.
  • Υπουργοί και φορείς εξέφρασαν τη θλίψη τους και τόνισαν το ανεξίτηλο αποτύπωμά του στο ποδόσφαιρο και την ελληνική ναυτιλία.
  • Η Περιφέρεια Κρήτης και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναγνώρισαν το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο του, καθώς και την αγάπη του για την πατρίδα και τον αθλητισμό.
  • Η απώλειά του θεωρείται σημαντική για τον πολιτικό, επιχειρηματικό και αθλητικό χώρο της Ελλάδας.
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Ο πολιτικός, αθλητικός και επιχειρηματικός κόσμος αποχαιρετάει τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 90 ετών. Τα μηνύματα για τον «Καπετάνιο» του Παναθηναϊκού είναι πολλά και συγκινητικά.

Κωστής Χατζηδάκης (αντιπρόεδρος της κυβέρνησης): Αποχαιρετώ με θλίψη τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Έναν σημαντικό Έλληνα επιχειρηματία και εφοπλιστή, με ισχυρούς δεσμούς με την Κρήτη. Και έναν εμβληματικό πρόεδρο του Παναθηναϊκού, που συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή της ομάδας μας.

Είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω και να τον συναντώ στο γήπεδο. Θα θυμάμαι αυτές τις συναντήσεις και την κοινή μας αγάπη για τον Παναθηναϊκό, που για τον ίδιο παρέμενε πάντοτε ένα ξεχωριστό κομμάτι της ζωής του.

Για εμάς τους Παναθηναϊκούς, ο «Καπετάνιος» συνδέθηκε με τίτλους, μεγάλους ποδοσφαιριστές και ευρωπαϊκές βραδιές που μας έκαναν περήφανους. Με έναν Παναθηναϊκό που κοιτούσε στα μάτια μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Η θέση του στην ιστορία του συλλόγου είναι ξεχωριστή.Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Νίκος Δένδιας (υπουργός Αμύνης): Πληροφορήθηκα με θλίψη τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Προσωπικότητα στον χώρο της Ναυτιλίας, με τον οποίο με συνέδεε προσωπική σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Μέχρι πρόσφατα συναντιόμασταν στις κερκίδες του Παναθηναϊκού, του οποίου διετέλεσε επιτυχημένος Πρόεδρος επί σειρά ετών. Τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του για την απώλεια του «Καπετάνιου».

Βασίλης Κικίκιλιας (υπουργός Ναυτιλίας): Στη μακρόχρονη προσφορά του Γιώργου Βαρδινογιάννη στην ελληνική ναυτιλία και στον αθλητισμό αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εκφράζοντας τη θλίψη του για τον θάνατο του γνωστού εφοπλιστή και πρώην προέδρου του Παναθηναϊκού.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη «έναν άνθρωπο της θάλασσας», επισημαίνοντας ότι διετέλεσε για δύο θητείες μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και συνέβαλε στη διεθνή παρουσία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πολυετή παρουσία του στον ελληνικό αθλητισμό και ιδιαίτερα στον Παναθηναϊκό, στο τιμόνι του οποίου βρέθηκε επί 21 χρόνια, συνδέοντας το όνομά του με την κατάκτηση τίτλων και σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις.

«Στη θάλασσα και στα γήπεδα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας. Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο υπουργός Ναυτιλίας εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, αποχαιρετώντας τον με τη φράση: «Καλό ταξίδι Καπετάνιε».

Νίκος Ανδρουλάκης (πρόεδρος ΠΑΣΟΚ): Καλό ταξίδι, Καπετάνιε.

Σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες στην αγαπημένη μας ομάδα.

https://www.instagram.com/p/DejlkX5IjS7/

Σταύρος Κούστας (πρώην πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Ερμιονέων ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ): Αυτή την μακάβρια στιγμή, σαν τότε ( έτος 1994 ) Πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Ερμιονέων ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, οφείλω και αισθάνομαι την ανάγκη, να εξάρω το ενδιαφέρον και την βοήθεια του ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΆΝΝΗ για την ομάδα μας, που διεκδικούσε το πρωτάθλημα της τότε Δ' Εθνικής Κατηγορίας και το κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας απέναντι στην ομάδα του τον Παναθηναϊκο!!!

Μαζί με όλους τους αγνούς Ερμιονίτες φιλάθλους, τον ευχαριστούμε και ολόψυχα εκφράζουμε να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει!!! Ο Αθλητισμός και το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα από σήμερα είναι φτωχότερο!!!

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την τεράστια απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε για δεκαετίες μία από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, με πολυετή, πολύτιμη προσφορά στον Παναθηναϊκό, γιγαντιαίο εκτόπισμα και μοναδικό αποτύπωμα συνεισφοράς στην κοινωνία. Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στα μέλη της οικογένειας Βαρδινογιάννη και τους οικείους του εκλιπόντος. Καλό ταξίδι, «Καπετάνιε» μας.

Σταύρος Αρναουτάκης (περιφερειάρχης Κρήτης): «Με θλίψη και σεβασμό, η Κρήτη αποχαιρετά τον Γιώργο Ι. Βαρδινογιάννη. Γεννημένος στην Επισκοπή Ρεθύμνου, την οποία υπηρέτησε και αγάπησε ολόψυχα σε όλη του τη ζωή, ο "Καπετάνιος" υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα που ανεξίτηλα σφράγισε την επιχειρηματική, ναυτιλιακή και αθλητική ιστορία της χώρας. Η πολυετής και ιστορική διαδρομή του στον ελληνικό αθλητισμό, καθώς και το αθόρυβο αλλά ουσιαστικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό του έργο, αποτελούν παρακαταθήκη ήθους και ηγετικής προσφοράς. Ως Περιφέρεια Κρήτης, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

Αιώνια η μνήμη του».

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