Γιώργος Βαρδινογιάννης: Το «αντίο» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός - «Καλό ταξίδι Καπετάνιε μας»

Snapshot Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ιστορικός ηγέτης του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τα συλλυπητήριά της για την απώλειά του.

Ο Βαρδινογιάννης θεωρείται εξέχουσα προσωπικότητα του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου με σημαντική προσφορά στον Παναθηναϊκό και την κοινωνία.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ τον αποχαιρέτησε ως «Καπετάνιο», αναγνωρίζοντας το μοναδικό του αποτύπωμα στον σύλλογο. Snapshot powered by AI

Η οικογένεια του «τριφυλλιού» πενθεί για τον θάνατο του ιστορικού ηγέτη του ποδοσφαιρικού τμήματος του συλλόγου, του Γιώργου Βαρδινογιάννη, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR να αποχαιρετά τον «Καπετάνιο».

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την τεράστια απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε για δεκαετίες μία από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, με πολυετή, πολύτιμη προσφορά στον Παναθηναϊκό, γιγαντιαίο εκτόπισμα και μοναδικό αποτύπωμα συνεισφοράς στην κοινωνία.

Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στα μέλη της οικογένειας Βαρδινογιάννη και τους οικείους του εκλιπόντος.

Καλό ταξίδι, «Καπετάνιε» μας».

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