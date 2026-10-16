Ο Ανδρουλάκης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη με φωτογραφία μαζί με τον Παύλο Γιαννακόπουλο
Η ανάρτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ
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- Ο Νίκος Ανδρουλάκης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη με μια φωτογραφία μαζί με τον Παύλο Γιαννακόπουλο.
- Η φωτογραφία δείχνει τους δύο ιστορικούς ηγέτες του Παναθηναϊκού να συνομιλούν σε κλειστό στάδιο με το έμβλημα της ομάδας πάνω τους.
- Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης πέθανε σε ηλικία 90 ετών.
- Ο Ανδρουλάκης ευχαρίστησε τον Βαρδινογιάννη για τη συνεισφορά του στον Παναθηναϊκό μέσω της ανάρτησής του στο Instagram.
Με μια ξεχωριστή φωτογραφία επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Βαρδινογιάννη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο πολιτικός, γνωστός για τα Παναθηναϊκά του αισθήματα, ανέσυρε από το παρελθόν και ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Instagram μια φωτογραφία του «Καπετάνιου» του Παναθηναϊκού, ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 90 ετών, μαζί με τον ιστορικό ηγέτη της ομάδας μπάσκετ, Παύλο Γιαννακόπουλο.
Η εικόνα δείχνει τους δύο άνδρες να συνομιλούν σε έναν πάγκο κλειστού σταδίου και από πάνω τους δεσπόζει το όνομα της ομάδας του Παναθηναϊκού και το έμβλημά της.
Η ανάρτηση συνοδεύεται από την εξής φράση: Καλό ταξίδι, Καπετάνιε.Σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες στην αγαπημένη μας ομάδα.
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