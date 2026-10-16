Ο Ανδρουλάκης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη με φωτογραφία μαζί με τον Παύλο Γιαννακόπουλο

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη με μια φωτογραφία μαζί με τον Παύλο Γιαννακόπουλο.

Η φωτογραφία δείχνει τους δύο ιστορικούς ηγέτες του Παναθηναϊκού να συνομιλούν σε κλειστό στάδιο με το έμβλημα της ομάδας πάνω τους.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης πέθανε σε ηλικία 90 ετών.

Ο Ανδρουλάκης ευχαρίστησε τον Βαρδινογιάννη για τη συνεισφορά του στον Παναθηναϊκό μέσω της ανάρτησής του στο Instagram. Snapshot powered by AI

Με μια ξεχωριστή φωτογραφία επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Βαρδινογιάννη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πολιτικός, γνωστός για τα Παναθηναϊκά του αισθήματα, ανέσυρε από το παρελθόν και ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Instagram μια φωτογραφία του «Καπετάνιου» του Παναθηναϊκού, ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 90 ετών, μαζί με τον ιστορικό ηγέτη της ομάδας μπάσκετ, Παύλο Γιαννακόπουλο.

Η εικόνα δείχνει τους δύο άνδρες να συνομιλούν σε έναν πάγκο κλειστού σταδίου και από πάνω τους δεσπόζει το όνομα της ομάδας του Παναθηναϊκού και το έμβλημά της.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από την εξής φράση: Καλό ταξίδι, Καπετάνιε.Σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες στην αγαπημένη μας ομάδα.

https://www.instagram.com/p/DejlkX5IjS7/

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