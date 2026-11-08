O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Αλλάζει το σκηνικό - Επιδείνωση από σήμερα

Ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από την κεντρική Μεσόγειο προς τη χώρα μας θα προκαλέσει σήμερα βροχές αρχικά στη δυτική Ελλάδα

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O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Αλλάζει το σκηνικό - Επιδείνωση από σήμερα
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  • Σήμερα αναμένονται βροχές κυρίως στα δυτικά της χώρας λόγω βαρομετρικού χαμηλού από την κεντρική Μεσόγειο, χωρίς σημαντική επιδείνωση του καιρού συνολικά.
  • Η Δευτέρα θα είναι η πιο βροχερή μέρα με έντονα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά, όπου απαιτείται προσοχή λόγω πιθανών υψηλών βροχοπτώσεων.
  • Την Τρίτη οι βροχές θα συνεχιστούν κυρίως στα ανατολικά, αλλά θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού από τα δυτικά προς τα ανατολικά.
  • Από την Τετάρτη αναμένεται ουσιαστική βελτίωση του καιρού με λίγα και ασθενή φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές.
  • Η θερμοκρασία σήμερα θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με σταδιακή άνοδο τις επόμενες ημέρες προς κανονικές τιμές.
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Μεταβολή παρουσιάζει σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, χωρίς όμως να μπορούμε να μιλήσουμε για κάποια σημαντική επιδείνωση.

Το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η αύξηση των νεφώσεων και οι τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, ενώ η πιο βροχερή ημέρα του επόμενου διαστήματος αναμένεται να είναι η Δευτέρα.

Ο καιρός σήμερα

Ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από την κεντρική Μεσόγειο προς τη χώρα μας θα προκαλέσει σήμερα βροχές αρχικά στη δυτική Ελλάδα. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις ανατολικότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσουν περισσότερες νεφώσεις, με πολύ μικρότερη πιθανότητα για ασθενή και τοπικού χαρακτήρα φαινόμενα. Σε γενικές γραμμές, πάντως, η σημερινή μεταβολή δεν έχει χαρακτηριστικά έντονης κακοκαιρίας.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι καλός, με λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκές και για τον Μαραθώνιο, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περίπου τους 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι γενικά έως μέτριοι, λίγο πιο ενισχυμένοι στα ανατολικά του νομού.

Στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένεται, με βάση τη γενική εικόνα, κάποια σημαντική επιδείνωση μέσα στην ημέρα. Οι νεφώσεις κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες, με πιθανότητα για λίγα φαινόμενα.

Καιρός

Η Δευτέρα η πιο βροχερή ημέρα

Η Δευτέρα θα είναι η ημέρα με τις περισσότερες βροχές. Τα φαινόμενα θα είναι πιο οργανωμένα και θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι περισσότερες βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, όπου κατά τόπους τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα. Σύμφωνα και με την τελευταία προγνωστική εικόνα, χρειάζεται αυξημένη προσοχή στις δυτικές περιοχές, καθώς εκεί αναμένεται να συγκεντρωθούν τα σημαντικότερα ύψη βροχής.

Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν επίσης τοπικές βροχές, με έμφαση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Στις ανατολικότερες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι γενικά πιο ασθενή και πιο περιορισμένα.

Καιρός

Βροχές και την Τρίτη, αλλά με σταδιακή βελτίωση

Ο βροχερός καιρός θα διατηρηθεί και την Τρίτη κυρίως στα ανατολικά, καθώς το χαμηλό θα κινείται αργά ανατολικότερα.

Παράλληλα όμως θα αρχίσει σταδιακή βελτίωση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Έτσι, όσο περνά η ημέρα, τα φαινόμενα θα περιορίζονται ολοένα και περισσότερο στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Ουσιαστική βελτίωση την Τετάρτη

Πιο ουσιαστική βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Τετάρτη.

Θα απομείνουν μόνο λίγα και τοπικά φαινόμενα, με ασθενείς βροχές κατά διαστήματα κυρίως σε δυτικές αλλά και ανατολικές περιοχές. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ο καιρός θα παρουσιάσει σαφή βελτίωση και η εικόνα θα είναι αρκετά πιο ήπια σε σχέση με τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Οι άνεμοι

Σήμερα στο Ιόνιο θα διατηρηθούν ενισχυμένοι άνεμοι, που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ.Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι επίσης ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.

Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ανατολικοί έως νοτιοανατολικοί άνεμοι, γενικά όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ στις υπόλοιπες περιοχές.

Τη Δευτέρα οι άνεμοι στα πελάγη δεν αναμένεται να ξεπεράσουν γενικά τα 5 με 6 μποφόρ, χωρίς δηλαδή να αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό της μεταβολής. Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί περισσότερο στις βροχές και στις τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά.

Καιρός

Οι θερμοκρασίες

Η θερμοκρασία θα παραμείνει και σήμερα σε σχετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή και η σημερινή ημέρα φαίνεται ότι θα είναι η τελευταία με τόσο χαμηλές τιμές.

Στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν θα ξεπεράσουν γενικά τους 11 με 12 βαθμούς Κελσίου.

Στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν περίπου στους 14 με 16 βαθμούς, ενώ λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στα νοτιοανατολικά και κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Καιρός

Από τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα επιστρέψει σε πιο κανονικές για την εποχή τιμές.

Η νέα απεικόνιση των θερμοκρασιών δίνει μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα ανά γεωγραφική περιοχή, παρουσιάζοντας τόσο το εύρος των συνηθέστερων ελάχιστων και μέγιστων τιμών όσο και τα απόλυτα άκρα. Στις τέσσερις συνοδευτικές κάρτες αποτυπώνεται ξεχωριστά η εικόνα για τη Βόρεια Ελλάδα, την Κεντρική Ελλάδα, το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, καθώς και το Αιγαίο και την Κρήτη.

Συνολικά, λοιπόν, η σημερινή μεταβολή θα είναι περιορισμένη, η Δευτέρα θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς βροχοπτώσεων, την Τρίτη τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στα ανατολικά και από την Τετάρτη θα περάσουμε σε σαφώς βελτιωμένο καιρό.

Καιρός

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