O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δρομείς του Μαραθωνίου

Με ευνοϊκές συνθήκες θα πραγματοποιηθεί ο 43ος Μαραθώνιος, για τους αθλούμενους και τους παρατηρητές, σύμφωνα με την πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά για το Newsbomb.

Συγκεκριμένα, ο καιρός προβλέπεται εξαιρετικός, αίθριος με ηλιοφάνεια, δροσερές θερμοκρασίες (9°C το πρωί έως 14°C το μεσημέρι) και μέτριους βορειοανατολικούς ανέμους (2-4 μποφόρ).

Δείτε στο βίντεο αναλυτικά τις συνθήκες που θα επικρατούν στα σημαντικότερα σημεία της μαραθώνιας διαδρομής μέσα στην ημέρα:

Νυχτερινές / Πρώτες πρωινές ώρες (02:00 – 05:00)

Καιρικές συνθήκες: Αίθριος ουρανός με λίγες αραιές νεφώσεις. Θερμοκρασίες: Στο κέντρο (Στάδιο, Χολαργός, Αγ. Παρασκευή): 9°C. Στα μεσόγεια και ανατολικά (Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα/Τρίγλια, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας): 10°C έως 12°C. Άνεμοι: 2 μποφόρ κοντά στο κέντρο, 3 έως 4-5 μποφόρ στα ανατολικά/παραθαλάσσια τμήματα (βορειοανατολικοί). Υγρασία: 65% – 79%.

Πρωί (08:00 – Ώρα εκκίνησης αγώνα)

Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια σε όλο το μήκος της διαδρομής. Θερμοκρασίες: Στάδιο έως Παλλήνη: 9°C. Πικέρμι, Νέα Μάκρη, Βρανάς, Μαραθώνας: 10°C – 11°C. Άνεμοι: Ασθενείς στο Στάδιο (2 μποφόρ), ενισχυμένοι στα 3-4 μποφόρ από την Αγία Παρασκευή έως τον Μαραθώνα. Υγρασία: 64% – 74%.

Μεσημέρι (11:00 – 14:00)

Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις προς το μεσημέρι στα παραθαλάσσια.

Θερμοκρασίες (κορύφωση ημέρας): Στις 11:00: 12°C – 13°C. Στις 14:00: 13°C – 14°C (14°C σε Στάδιο, Χολαργό και Τρίγλια). Άνεμοι: 2-3 μποφόρ στο δυτικό κομμάτι, 3-4 μποφόρ στο ανατολικό. Υγρασία: Πέφτει στα χαμηλότερα επίπεδα της ημέρας (53% – 60%).

Απόγευμα (17:00) Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια / καθαρός καιρός. Θερμοκρασίες: Πτώση στους 10°C – 12°C. Άνεμοι: 2-3 μποφόρ (έως 3-4 μποφόρ στα ανατολικά). Υγρασία: Αρχίζει να ανεβαίνει (62% – 68%).

Βράδυ (20:00 – 23:00) Καιρικές συνθήκες: Αίθριος ουρανός. Θερμοκρασίες: Στις 20:00: 8°C – 10°C. Στις 23:00: 6°C – 9°C (χαμηλότερες τιμές 6°C σε Αγία Παρασκευή και Παλλήνη). Άνεμοι: Εξασθένηση στα 2 έως 3 μποφόρ. Υγρασία: Υψηλή (74% – 85%).