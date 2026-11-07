O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δρομείς του Μαραθωνίου

Αναλυτικά οι συνθήκες που θα επικρατήσουν στη μαραθώνια διαδρομή

Σωτήρης Σκουλούδης

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δρομείς του Μαραθωνίου
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ευνοϊκές συνθήκες θα πραγματοποιηθεί ο 43ος Μαραθώνιος, για τους αθλούμενους και τους παρατηρητές, σύμφωνα με την πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά για το Newsbomb.

Συγκεκριμένα, ο καιρός προβλέπεται εξαιρετικός, αίθριος με ηλιοφάνεια, δροσερές θερμοκρασίες (9°C το πρωί έως 14°C το μεσημέρι) και μέτριους βορειοανατολικούς ανέμους (2-4 μποφόρ).

Δείτε στο βίντεο αναλυτικά τις συνθήκες που θα επικρατούν στα σημαντικότερα σημεία της μαραθώνιας διαδρομής μέσα στην ημέρα:

Νυχτερινές / Πρώτες πρωινές ώρες (02:00 – 05:00)

Καιρικές συνθήκες: Αίθριος ουρανός με λίγες αραιές νεφώσεις. Θερμοκρασίες: Στο κέντρο (Στάδιο, Χολαργός, Αγ. Παρασκευή): 9°C. Στα μεσόγεια και ανατολικά (Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα/Τρίγλια, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας): 10°C έως 12°C. Άνεμοι: 2 μποφόρ κοντά στο κέντρο, 3 έως 4-5 μποφόρ στα ανατολικά/παραθαλάσσια τμήματα (βορειοανατολικοί). Υγρασία: 65% – 79%.

kairos1.jpg

Πρωί (08:00 – Ώρα εκκίνησης αγώνα)

Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια σε όλο το μήκος της διαδρομής. Θερμοκρασίες: Στάδιο έως Παλλήνη: 9°C. Πικέρμι, Νέα Μάκρη, Βρανάς, Μαραθώνας: 10°C – 11°C. Άνεμοι: Ασθενείς στο Στάδιο (2 μποφόρ), ενισχυμένοι στα 3-4 μποφόρ από την Αγία Παρασκευή έως τον Μαραθώνα. Υγρασία: 64% – 74%.

kairos2.jpg

Μεσημέρι (11:00 – 14:00)

Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις προς το μεσημέρι στα παραθαλάσσια.

Θερμοκρασίες (κορύφωση ημέρας): Στις 11:00: 12°C – 13°C. Στις 14:00: 13°C – 14°C (14°C σε Στάδιο, Χολαργό και Τρίγλια). Άνεμοι: 2-3 μποφόρ στο δυτικό κομμάτι, 3-4 μποφόρ στο ανατολικό. Υγρασία: Πέφτει στα χαμηλότερα επίπεδα της ημέρας (53% – 60%).

kairos3.jpg

Απόγευμα (17:00) Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια / καθαρός καιρός. Θερμοκρασίες: Πτώση στους 10°C – 12°C. Άνεμοι: 2-3 μποφόρ (έως 3-4 μποφόρ στα ανατολικά). Υγρασία: Αρχίζει να ανεβαίνει (62% – 68%).

kairos5.jpg

Βράδυ (20:00 – 23:00) Καιρικές συνθήκες: Αίθριος ουρανός. Θερμοκρασίες: Στις 20:00: 8°C – 10°C. Στις 23:00: 6°C – 9°C (χαμηλότερες τιμές 6°C σε Αγία Παρασκευή και Παλλήνη). Άνεμοι: Εξασθένηση στα 2 έως 3 μποφόρ. Υγρασία: Υψηλή (74% – 85%).

kairos11.jpg

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:48ΚΟΣΜΟΣ

Κρακοβία: Επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του δράστη ένοπλης επίθεσης με 6 νεκρούς - «Καμία σχέση με τον εθνικό στρατό», ξεκαθάρισε ο υπουργός Εσωτερικών

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Άρχισαν ξανά οι εχθροπραξίες στο Iράν: Νέες εκρήξεις στο νησί Κεσμ, δείτε βίντεο

22:24ΕΛΛΑΔΑ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Εξαφανίστηκε 17χρονη από τη Γλυφάδα - Βρίσκεται σε κίνδυνο

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. για τα τρία ανήλικα κορίτσια που κρατούνται στη ΓΑΔΑ

21:58ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δρομείς του Μαραθωνίου

21:50LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Η συγκινητική ανάρτηση για τους συνεργάτες της - «Μας δένουν πολλά»

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο πρόεδρος Χέρτζογκ έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Άιζενκοτ

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης - Παναιτωλικός 3-0: Εύκολα οι Θεσσαλονικείς με πρωταγωνιστές Καντεβέρε και Γιαννιώτα

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Πούρα, αστακοί, πολυτελείς σουίτες: Η ζωή χλιδής και απληστίας του Φιρινίδη της «Παιδικής Χαράς»

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Εργατικό δυστύχημα με θύμα 59χρονο χειριστή κλαρκ - Καταπλακώθηκε από λαμαρίνες

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Σαρωνικό: Νεκρός 52χρονος μετά από πτώση στη θάλασσα από ιστιοφόρο – Μια σύλληψη

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Στην αντεπίθεση ο Τραμπ: Ζητάει έρευνα σε βάρος των Δημοκρατικών για «εκφοβισμό»

20:50LIFESTYLE

Αλκυόνη Παπαδάκη: Στο γηροκομείο Χανίων η συγγραφέας - Οι τραγικές απώλειες που τη σημάδεψαν

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών: «Βαθιά θλίψη για το τραγικό περιστατικό με πυροβολισμούς στην Κρακοβία»

20:41ΥΓΕΙΑ

Η Α.Ι. λύνει μυστήριο 40 ετών για τα πιο παράξενα σωματίδια κυττάρων – Η αρχαία καταγωγή τους

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νέος γύρος διαδηλώσεων από συνδικάτα και νέους με επεισόδια και τουλάχιστον 15 συλλήψεις

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Νετανιάχου στα αραβικά κόμματα: «Θα οδηγήσουν το Ισραήλ στην καταστροφή»

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Στην 2η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα με το καλύτερο φαγητό για το 2026 - Ποιες γεύσεις ξεχώρισαν

20:19ΕΛΛΑΔΑ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 39χρονου στα Σπάτα

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ: Έκκληση για διπλωματική λύση στις εντάσεις ΗΠΑ - Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:22ΕΛΛΑΔΑ

Στην 2η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα με το καλύτερο φαγητό για το 2026 - Ποιες γεύσεις ξεχώρισαν

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο πρόεδρος Χέρτζογκ έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Άιζενκοτ

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Mr Χωριάτικο: «Έχω βγάλει το δημοτικό - Δεν είχα τον παραμικρό λογιστικό έλεγχο των επιχειρήσεων», ισχυρίστηκε στην απολογία του

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Κρακοβία: Έξι οι νεκροί της ένοπλης επίθεσης και πάνω από 12 τραυματίες - Πολωνός ο δράστης

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διώξεις για εγκληματική οργάνωση στους συλληφθέντες για τη φοροδιαφυγή-μαμούθ

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. για τα τρία ανήλικα κορίτσια που κρατούνται στη ΓΑΔΑ

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Σαρωνικό: Νεκρός 52χρονος μετά από πτώση στη θάλασσα από ιστιοφόρο – Μια σύλληψη

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τα στοιχεία που πρέπει να ενημερώσετε όταν την παραλάβετε

03:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Άρχισαν ξανά οι εχθροπραξίες στο Iράν: Νέες εκρήξεις στο νησί Κεσμ, δείτε βίντεο

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Πούρα, αστακοί, πολυτελείς σουίτες: Η ζωή χλιδής και απληστίας του Φιρινίδη της «Παιδικής Χαράς»

19:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τραμπολίνο η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου στην Κίνα

21:58ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δρομείς του Μαραθωνίου

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για τη φοροδιαφυγή-μαμούθ – Στους εμπλεκόμενους ο Ερρίκος Πετιλόν

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Εργατικό δυστύχημα με θύμα 59χρονο χειριστή κλαρκ - Καταπλακώθηκε από λαμαρίνες

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες εγκατάλειψης στις εγκαταστάσεις της αφετηρίας του Αυθεντικού Μαραθωνίου - «Λυπηρό και εξοργιστικό»

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Μεσαίωνας στη Λιβύη: «Φέτφα» κατά της Nike γιατί η... Νίκη είναι «αρχαία ελληνίδα θέα»

22:24ΕΛΛΑΔΑ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Εξαφανίστηκε 17χρονη από τη Γλυφάδα - Βρίσκεται σε κίνδυνο

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Μικρά Ασία - Οι χαμένες πατρίδες: «Δεν ξαναγυρνάω πια εκεί, η Σμύρνη κάηκε, τελείωσε»

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φιντάν: Το ζήτημα με τις Navtex για το καλώδιο έχει επιλυθεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ