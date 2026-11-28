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Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι λιμενικές Αρχές στην Κρήτη από τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/11), καθώς περισσότεροι από 1.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν εντοπιστεί στη θαλάσσια περιοχή του νησιού ή έχουν καταφέρει να φτάσουν στις ακτές.

Οι αλλεπάλληλες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης εκτείνονται από τους Καλούς Λιμένες και την Ιεράπετρα μέχρι τη Γαύδο και τα νότια των Χανίων, με τις μαζικές αφίξεις να σημαδεύονται από τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περίπου 943 άνθρωποι εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε 25 λέμβους, ενώ περισσότεροι από 150 κατάφεραν να αποβιβαστούν μόνοι τους στις ακτές της Κρήτης.

Ανάμεσά τους βρίσκονται γυναίκες, μικρά παιδιά, βρέφη και δύο έγκυες.

Τραγωδία στη Γαύδο με δύο νεκρούς

Το πλέον δραματικό περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή Άμπελος της Γαύδου, όπου σκάφος με μετανάστες βρέθηκε σε βραχώδες σημείο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβισμού, οι διασώστες εντόπισαν δύο ανθρώπους χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ ακόμη 41 άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά.

Τέσσερις από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, προκειμένου να διακομιστούν σε νοσηλευτική μονάδα και να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Εκατοντάδες άνθρωποι στο λιμάνι του Ηρακλείου

Εικόνες που καταγράφει το Orange Press Agency αποτυπώνουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά τις διαδοχικές αφίξεις.

Εκατοντάδες άνθρωποι, αρκετοί από τους οποίους χωρίς επαρκή ρουχισμό και προσωπικά αντικείμενα, βρίσκονται συγκεντρωμένοι στον χώρο του λιμανιού, ενώ άλλοι αναζητούν συγγενείς και οικεία τους πρόσωπα.

Η παρουσία βρεφών, παιδιών και εγκύων καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για άμεση ανθρωπιστική και ιατρική υποστήριξη.

Πάνω από 500 άνθρωποι εντοπίστηκαν στους Καλούς Λιμένες

Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων επικεντρώνεται στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου, όπου εντοπίστηκαν συνολικά 18 λέμβοι.

Μόνο στην ευρύτερη περιοχή των Καλών Λιμένων, οι διαδοχικές επιχειρήσεις του Λιμενικού και της Frontex είχαν ως αποτέλεσμα την περισυλλογή περισσότερων από 500 ανθρώπων.

Οι εντοπισμοί πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά σημεία της θαλάσσιας περιοχής, ακόμη και σε απόσταση 38 ναυτικών μιλίων από τις ακτές.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν πλωτά περιπολικά και ναυαγοσωστικά σκάφη του Λιμενικού, δυνάμεις της Frontex, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), καθώς και παραπλέον εμπορικό πλοίο.

Τον συντονισμό των επιχειρήσεων έχει αναλάβει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Διαδοχικές επιχειρήσεις σε Ιεράπετρα, Χρυσή και Παλαιόχωρα

Ανάλογη κινητοποίηση καταγράφεται στα νότια του Λασιθίου, όπου σε τρεις επιχειρήσεις στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας και της νήσου Χρυσής διασώθηκαν περίπου 172 άνθρωποι.

Σε μία από τις επιχειρήσεις, παραπλέον πλοίο εντόπισε δύο λέμβους με συνολικά 76 επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή της Γαύδου και της Παλαιόχωρας πραγματοποιήθηκαν νέες περισυλλογές μεταναστών, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται σε λιμάνια της περιοχής.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για δύο ακόμη λέμβους

Η κινητοποίηση των λιμενικών Αρχών συνεχίζεται, καθώς δύο ακόμη λέμβοι φέρεται να έχουν εντοπιστεί νότια της Ιεράπετρας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί ο αριθμός των επιβαινόντων.

Ο συνολικός απολογισμός των αφίξεων παραμένει προσωρινός και ενδέχεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

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