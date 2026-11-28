Snapshot Snapshot powered by AI

Την απαγόρευση του ιδιαίτερα τοξικού γεωργικού φυτοφαρμάκου paraquat, μιας ουσίας που έχει συνδεθεί τόσο με κυτταρική τοξικότητα όσο και με υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών, αποφάσισαν η Ινδία και το Μπαγκλαντές, δύο από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ρυζιού στον κόσμο.

Η κίνηση των δύο γειτονικών χωρών της Νότιας Ασίας, οι οποίες από κοινού παρήγαγαν περισσότερους από 250 εκατομμύρια τόνους ρυζιού το 2024, απέσπασε τα θερμά εύσημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Σε ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός χαρακτήρισε την απόφαση «βαρυσήμαντη», υπενθυμίζοντας ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μία στις πέντε αυτοκτονίες παγκοσμίως οφείλεται στην κατάποση τοξικών φυτοφαρμάκων.

Το paraquat, το οποίο έχει ήδη απαγορευθεί σε περισσότερες από 70 χώρες, τέθηκε εκτός νόμου σε εθνικό επίπεδο από την Ινδία και το Μπαγκλαντές τον Σεπτέμβριο του 2026. Στη συγκεκριμένη γεωργική πρακτική, το χημικό χρησιμοποιείται στους ορυζώνες για την καταπολέμηση των ζιζανίων, κυρίως πριν από την πλήρη ανάπτυξη της καλλιέργειας ή κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων σταδίων ανάπτυξής της. Ωστόσο, η επαφή της ουσίας με το νερό των ορυζώνων πολλαπλασιάζει την ικανότητά της να ρυπαίνει το ευρύτερο περιβάλλον μέσω της απορροής και της διάβρωσης του εδάφους.

Όπως έχει καταδείξει μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι εθνικές απαγορεύσεις οξέως τοξικών φυτοφαρμάκων συγκαταλέγονται στις πιο αποδοτικές, από πλευράς κόστους, παρεμβάσεις για την προστασία της ψυχικής υγείας. Η απόφαση αυτή ήρθε να ενισχύσει και τις εργασίες της Πρώτης Διεθνούς Διάσκεψης για το Παγκόσμιο Πλαίσιο για τα Χημικά, η οποία ολοκληρώθηκε στη Γενεύη με στόχο τη σταδιακή κατάργηση των τοξικών φυτοφαρμάκων στη γεωργία και την υιοθέτηση δεικτών παρακολούθησης για τη μείωση των ασθενειών και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις της Ινδίας και του Μπαγκλαντές αποτελούν ένα καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και δημιουργούν ένα σημαντικό προηγούμενο για τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς η απόσυρση τέτοιων ουσιών από την κυκλοφορία προστατεύει τους εργάτες γης, τα παιδιά και τα άτομα που βρίσκονται σε ψυχική δυσφορία.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης