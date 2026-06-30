«Δηλητήριο στον καφέ» των Ευρωπαίων: Μεγάλη έρευνα βρήκε τοξικά φυτοφάρμακα – Επιπτώσεις υγείας

Νέα έκθεση διαπιστώνει απαγορευμένα φυτοφάρμακα στον καφέ που πωλείται σε Ευρωπαίους καταναλωτές.

Newsbomb

«Δηλητήριο στον καφέ» των Ευρωπαίων: Μεγάλη έρευνα βρήκε τοξικά φυτοφάρμακα – Επιπτώσεις υγείας
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα έκθεση προειδοποιεί ότι οι καταναλωτές καφέ στην Ευρώπη ενδέχεται να εκτίθενται σε υπολείμματα εξαιρετικά επικίνδυνων φυτοφαρμάκων, των οποίων η χρήση απαγορεύεται στην ΕΕ, αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στις μεγάλες χώρες παραγωγής καφέ. Ο ισχυρότερος κίνδυνος για την υγεία δεν αφορά τον μέσο καταναλωτή καφέ, αλλά τους αγρότες και τους εργάτες γης που αναμειγνύουν, ψεκάζουν και χειρίζονται επανειλημμένα αυτές τις χημικές ουσίες.

Για τους καταναλωτές, η ανησυχία είναι διαφορετική: περιορισμένες δοκιμές, εισαγόμενα υπολείμματα και πιθανή έκθεση σε πολλά ίχνη φυτοφαρμάκων ταυτόχρονα. Η έκθεση δεν αποδεικνύει ότι κάθε φλιτζάνι είναι επικίνδυνο, αλλά αμφισβητεί την υπόθεση ότι το καβούρδισμα πάντα εξαλείφει το πρόβλημα.

Τι διαπίστωσε η έκθεση;

Η έκθεση με τίτλο «Δηλητήριο στον καφέ σας» έχει εκπονηθεί από το Coffee Watch, το Inkota-network, το Deutsche Umwelthilfe και το Pesticide Action Network UK. Συνθέτει επιστημονική βιβλιογραφία, κυβερνητικά δεδομένα και έρευνα πεδίου σε Βραζιλία, Βιετνάμ, Κένυα, Κολομβία και άλλες σημαντικές περιοχές παραγωγής.

Poison In Your Coffee - Report

Η έκθεση διαπίστωσε μεγάλη εξάρτηση από χημικές ουσίες με γνωστές ανησυχίες για την υγεία ή το περιβάλλον. Σε όλη τη Βραζιλία, την Κένυα και την Κολομβία, εντόπισε τουλάχιστον 159 ενεργά συστατικά φυτοφαρμάκων, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή καφέ.

Μεταξύ αυτών:

  • Το 60–77% ταξινομήθηκαν ως εξαιρετικά επικίνδυνα φυτοφάρμακα
  • Το 59% είναι απαγορευμένα στην ΕΕ
  • 14 ήταν στις πιο οξεία τοξικές κατηγορίες του Π.Ο.Υ.
  • 22 ταξινομήθηκαν ως καρκινογόνες ή πιθανώς καρκινογόνες ουσίες
  • 40 ήταν τοξικές για την αναπαραγωγή ή ενδοκρινικοί διαταράκτες
  • 29 ήταν νευροτοξικά

Τα εξαιρετικά επικίνδυνα φυτοφάρμακα είναι χημικές ουσίες που συνδέονται με σοβαρούς οξείς ή μακροπρόθεσμους κινδύνους, όπως:

  • δηλητηρίαση
  • καρκίνο
  • ορμονική διαταραχή
  • αναπαραγωγική βλάβη
  • νευρολογικές επιπτώσεις και
  • σοβαρή περιβαλλοντική ζημία
καλλιεργεια καφε

Πώς μπορούν τα απαγορευμένα φυτοφάρμακα να καταλήξουν στον ευρωπαϊκό καφέ;

Ένα φυτοφάρμακο μπορεί να έχει απαγορευτεί για χρήση στην Ευρώπη, αλλά να εξακολουθεί να παρασκευάζεται ή να εξάγεται σε χώρες όπου καλλιεργείται καφές. Εάν αυτό το φυτοφάρμακο χρησιμοποιηθεί σε αγροκτήματα καφέ, τα υπολείμματα μπορεί αργότερα να εμφανιστούν σε εισαγόμενους κόκκους καφέ.

Αυτό δημιουργεί ένα κανονιστικό διπλό πρότυπο: μια χημική ουσία που θεωρείται πολύ επικίνδυνη για τα ευρωπαϊκά χωράφια μπορεί να εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στο εξωτερικό και στη συνέχεια να επιστρέφει ως υπόλειμμα στον καφέ που πωλείται σε Ευρωπαίους καταναλωτές, εφόσον εμπίπτει στα νόμιμα όρια υπολειμμάτων.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι ο καφές δεν έχει δοκιμαστεί επαρκώς σε σύγκριση με πολλά άλλα εισαγόμενα τρόφιμα. Το 2022, μόνο 44 δείγματα καφέ αναλύθηκαν στα δεδομένα παρακολούθησης της ΕΕ που αναφέρονται στην έκθεση, ενώ ελέγχθηκαν δεκάδες χιλιάδες δείγματα λαχανικών. Από αυτά τα δείγματα καφέ, το 23% φέρεται να περιείχε φυτοφάρμακα απαγορευμένα στην ΕΕ.

Καταστρέφει το καβούρδισμα/ψήσιμο τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στους κόκκους του καφέ;

Το καβούρδισμα μπορεί να μειώσει πολλά υπολείμματα φυτοφαρμάκων, αλλά δεν τα εξαλείφει απαραίτητα όλα. Διαφορετικά φυτοφάρμακα συμπεριφέρονται διαφορετικά σε θερμότητα, πλύσιμο και μέθοδο παρασκευής.

Κάποια διασπώνται εύκολα. Άλλα μπορεί να επιμένουν επειδή είναι πιο σταθερά στη θερμότητα, λιγότερο πτητικά ή καλύτερα συνδεδεμένα με τον κόκκο. Η έκθεση αναφέρει στοιχεία ότι το 19% των δειγμάτων πράσινου καφέ περιείχε υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ενώ ορισμένες μελέτες ανίχνευσαν υπολείμματα ακόμη και σε καβουρδισμένο καφέ.

Γι' αυτό, το ζήτημα δεν είναι μόνο το αν ένα μόνο υπόλειμμα υπερβαίνει ένα νόμιμο όριο. Η μεγαλύτερη επιστημονική αβεβαιότητα είναι η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε χαμηλά επίπεδα σε πολλαπλά υπολείμματα φυτοφαρμάκων ταυτόχρονα, που μερικές φορές περιγράφεται ως «φαινόμενο κοκτέιλ». Οι ισχύοντες κανόνες ασφάλειας τροφίμων εξακολουθούν να αξιολογούν ως επί το πλείστον τα φυτοφάρμακα ένα-προς-ένα και όχι αθροιστικά, εν το σύνολό τους.

αγροτης κοκκοι καφε

Αγρότης μαζεύει τους ώριμους κόκκους καφέ σε καλλιέργειες καφέ στο νησί St Helena στα ανοιχτά της Ναμίμπια.

Bigstock®

Ποιος αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία;

Οι αγρότες αντιμετωπίζουν την υψηλότερη έκθεση. Μπορεί να εισπνεύσουν ψεκασμό, να απορροφήσουν χημικές ουσίες μέσω του δέρματος, να εισέλθουν ξανά σε επεξεργασμένα χωράφια, να χειριστούν μολυσμένους κόκκους ή να φέρουν υπολείμματα στο σπίτι σε ρούχα και παπούτσια.

Η οξεία δηλητηρίαση από φυτοφάρμακα μπορεί να προκαλέσει:

  • Ναυτία και έμετο
  • Πονοκέφαλο
  • Ζάλη
  • Ερεθισμό του δέρματος και των ματιών
  • Δυσκολία στην αναπνοή
  • Τρέμουλο, σύγχυση και κατάρρευση (σε σοβαρές περιπτώσεις)

Η μακροχρόνια έκθεση έχει συνδεθεί με υψηλότερους κινδύνους:

  • νευρολογικών ασθενειών
  • αναπαραγωγικής βλάβης
  • αναπνευστικών ασθενειών
  • ενδοκρινικών διαταραχών και
  • ορισμένων καρκίνων

Αυτοί οι κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα σοβαροί για τις έγκυες, τα παιδιά και τους εργαζόμενους χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό.

Πρέπει να ανησυχούν όσοι πίνουν καφέ;

Οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται, όχι να πανικοβάλλονται. Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν ότι η συνηθισμένη κατανάλωση καφέ αποτελεί άμεσο κίνδυνο δηλητηρίασης. Τα όρια ασφάλειας τροφίμων έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν τα μεμονωμένα υπολείμματα κάτω από τα επίπεδα που αναμένεται να βλάψουν την υγεία.

Ωστόσο, η διαρκής έκθεση εγείρει εύλογες ανησυχίες σχετικά με την ανεπαρκή παρακολούθηση, τα πολλαπλά υπολείμματα και την ηθική της άδειας χρήσης, στην αλυσίδα εφοδιασμού, φυτοφαρμάκων που απαγορεύονται στην Ευρώπη. Δείχνει επίσης ότι το μεγαλύτερο βάρος για την υγεία αφορά τις γεωργικές κοινότητες στις χώρες εισαγωγής και όχι τους καταναλωτές.

κοκκοι καφε

Καρποί καφέ στα όρη της περιοχής La Democratia στη Γουατεμάλα.

Bigstock®

Τι μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές;

Οι μεμονωμένες επιλογές δεν μπορούν να διορθώσουν ένα παγκόσμιο σύστημα φυτοφαρμάκων, αλλά μπορούν να υποστηρίξουν ασφαλέστερη παραγωγή.

Τα πρακτικά βήματα περιλαμβάνουν:

  • Επιλέγετε πιστοποιημένο βιολογικό καφέ όταν είναι εφικτό
  • Αγοράζετε από εταιρείες που δημοσιεύουν πρότυπα φυτοφαρμάκων και προμηθειών
  • Υποστηρίζετε συστήματα ποικιλιών καφέ που καλλιεργούνται σε σκιά ή αγροδασικά
  • Μην υποθέτετε ότι «φυσικό» ή «premium» σημαίνει χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτοφάρμακα
  • Διατηρήστε την πρόσληψη καφέ εντός των φυσιολογικών ορίων καφεΐνης, ειδικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Ο βιολογικός καφές δεν αποτελεί τέλεια εγγύηση μηδενικών υπολειμμάτων, αλλά γενικά μειώνει την εξάρτηση από συνθετικά φυτοφάρμακα και υποστηρίζει μεθόδους γεωργίας με λιγότερη χρήση χημικών ουσιών.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει οι έγκυες να σταματήσουν να πίνουν καφέ λόγω υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων;

Όχι. Αυτή η έκθεση από μόνη της δεν αποτελεί λόγο για να σταματήσετε εντελώς τον καφέ. Οι έγκυες θα πρέπει κυρίως να ακολουθούν ιατρικές συμβουλές σχετικά με τα όρια καφεΐνης και να επιλέγουν αξιόπιστα προϊόντα με λιγότερα υπολείμματα, όπου είναι δυνατόν.

Μπορούν οι καταναλωτές να ξεπλύνουν τα φυτοφάρμακα από τον καφέ;

Όχι. Ο καφές συνήθως αγοράζεται καβουρδισμένος και οι καταναλωτές δεν μπορούν να ξεπλύνουν ουσιαστικά τα υπολείμματα. Η πρόληψη πρέπει να γίνεται μέσω γεωργικών πρακτικών, δοκιμών και κανονισμών.

Συμπέρασμα

Νέα έκθεση υποδηλώνει ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές καφέ ενδέχεται να εκτίθενται σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων που έχουν απαγορευτεί στην Ευρώπη, ενώ οι αγρότες στις χώρες παραγωγής αντιμετωπίζουν πολύ υψηλότερους άμεσους κινδύνους για την υγεία από την επαναλαμβανόμενη χρήση φυτοφαρμάκων. Τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι κάθε φλιτζάνι καφέ δεν είναι ασφαλές, αλλά αποκαλύπτουν ένα σοβαρό κενό στην παρακολούθηση και την λογοδοσία στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η πιο ξεκάθαρη λύση δεν είναι ο φόβος των καταναλωτών. Είναι οι αυστηρότεροι έλεγχοι υπολειμμάτων, ο τερματισμός της εξαγωγής απαγορευμένων φυτοφαρμάκων, η καλύτερη προστασία των εργαζομένων και η ταχύτερη μετάβαση σε καλλιέργειες καφέ με λιγότερα χημικά.

Πηγές:
pan-europe.info
coffeewatch.org
who.int
europa.eu

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος στα πατίνια για ανήλικους με αυστηρούς κανόνες

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη προσοχή τις επόμενες ημέρες εφιστά ο Μαρουσάκης - Έρχεται κύμα καταιγίδων

09:29ΕΛΛΑΔΑ

«Κρούουν» το καμπανάκι οι κάτοικοι της Καλλιτεχνούπολης - «Θα έχουμε χειρότερη τραγωδία από το Μάτι, θα εγκλωβιστούμε σε περίπτωση πυρκαγιάς»

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τραγωδία στο Ηράκλειο - Νεκρός αγρότης, τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Αστυνομικός πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λούτσα Ευβοίας: Επιχειρούν αεροσκάφη

09:16ΥΓΕΙΑ

«Δηλητήριο στον καφέ» των Ευρωπαίων: Μεγάλη έρευνα βρήκε τοξικά φυτοφάρμακα – Επιπτώσεις υγείας

09:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης: «Μόνο πάνω από το πτώμα μου συνεργασία με τον Τσίπρα» - Νέα επίθεση σε Τζάκρη

09:14ΥΓΕΙΑ

Καύσωνας: Οδηγός επιβίωσης - Πώς να προστατευτείτε από τις ακραίες θερμοκρασίες

09:06LIFESTYLE

Ναόμι Οσάκα: Τίμησε την Ιαπωνία στο Wimbledon - Η εντυπωσιακή εμφάνιση με λευκό κιμονό

09:03TRAVEL

Σίφνος: «Κρυμμένο διαμάντι με αυθεντική λάμψη» για το σουηδικό κοινό

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Ποιος είναι ο Ουκρανός εκατομμυριούχος ολιγάρχης με κυπριακή υπηκοότητα που τραυματίστηκε στην έκρηξη

08:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανωλεθρία, απόλυτο φιάσκο, καταστροφή, παρακμή: «Βράζει» ο γερμανικός Τύπος με τον Νάγκελσμαν και τη FIFA για το ακυρωθέν γκολ, για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ

08:57TRAVEL

Αυτές είναι οι 10 καλύτερες παραλίες της Ελλάδας σύμφωνα με το TripAdvisor

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Αποζημίωση 395 εκατ. δίνει η αρχιεπισκοπή του Σαν Φρανσίσκο σε θύματα σεξουαλικής κακοποίησης

08:54LIFESTYLE

«Ζάλισε» με τις αναλογίες της η Ευγενία Σαμαρά - Οι φωτογραφίες με μαγιό σε πισίνα στην Πάρο

08:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πώς διαμορφώνονται τα ποσά στις επικουρικές σε 33 ταμεία λόγω γήρατος και θανάτου

08:35LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής ξανά η Ανθή Βούλγαρη - Η ενημέρωση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω»: Έρχονται δύο ευνοϊκές αλλαγές στο πρόγραμμα

08:27WHAT THE FACT

Το γιαπωνέζικο κόλπο για να μην ανάψετε ξανά κλιματιστικό στο αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:45ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Λαγοκέφαλος δάγκωσε τον τραγουδιστή Δημήτρη Κανέλλο

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Ποιος είναι ο Ουκρανός εκατομμυριούχος ολιγάρχης με κυπριακή υπηκοότητα που τραυματίστηκε στην έκρηξη

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Μονακό: Χαροπαλεύει Ουκρανός κροίσος, ακρωτηριάστηκε η σύζυγός του μετά από έκρηξη βόμβας

06:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτές είναι οι νέες συντάξεις των δημόσιων υπαλλήλων - Αναλυτικά παραδείγματα

08:35LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής ξανά η Ανθή Βούλγαρη - Η ενημέρωση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική εξομολόγηση: «Η διαφορά ηλικίας δεν με ενοχλούσε, όμως τώρα είμαι χήρα στα 43»

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Ιουνίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή των Αγίων Αποστόλων

06:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Το Μαρόκο στους 16 και η Ολλανδία... σπίτι - Δείτε τι έγινε στα πέναλτι, με 3 δοκάρια και γκολ με τακουνάκι του τερματοφύλακα έπειτα από απόκρουση

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τραγωδία στο Ηράκλειο - Νεκρός αγρότης, τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νεκρός στη θάλασσα βρέθηκε ο Πρωτοπρεσβύτερος των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο

08:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανωλεθρία, απόλυτο φιάσκο, καταστροφή, παρακμή: «Βράζει» ο γερμανικός Τύπος με τον Νάγκελσμαν και τη FIFA για το ακυρωθέν γκολ, για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Σούνιο: Θύμα διάρρηξης έπεσε καλλιτέχνης – Έβλεπε live τις κινήσεις του

08:27WHAT THE FACT

Το γιαπωνέζικο κόλπο για να μην ανάψετε ξανά κλιματιστικό στο αυτοκίνητο

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο σκηνικό στη Λάρισα: Ανήλικοι έβρισαν αισχρά επιβάτες από το μεγάφωνο του προαστιακού

08:54LIFESTYLE

«Ζάλισε» με τις αναλογίες της η Ευγενία Σαμαρά - Οι φωτογραφίες με μαγιό σε πισίνα στην Πάρο

08:57TRAVEL

Αυτές είναι οι 10 καλύτερες παραλίες της Ελλάδας σύμφωνα με το TripAdvisor

09:06LIFESTYLE

Ναόμι Οσάκα: Τίμησε την Ιαπωνία στο Wimbledon - Η εντυπωσιακή εμφάνιση με λευκό κιμονό

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (30/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Οι πιθανές ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ