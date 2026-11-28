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Σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε από την Παρασκευή η ΕΜΥ, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, με ισχυρές βροχοπτώσεις και ενισχυμένους ανέμους.

Οι τρεις ευρύτερες περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι η δυτική Ελλάδα, τα κεντρικά τμήματα της χώρας, καθώς και η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.

Πέντε περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής

Πέραν της γενικής κατανομής των έντονων φαινομένων, επισημαίνουμε πέντε περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευπάθεια στον συγκεκριμένο τύπο καιρού:

Το Πήλιο, όπου τα προβλεπόμενα ύψη βροχής φτάνουν τα 133 mm.

Τα πεδινά και χαμηλού υψομέτρου τμήματα της Ζακύνθου.

Τη νότια Κέρκυρα.

Την περιοχή του Πηνειού και της λίμνης Κάρλας.

Τα χαμηλά τμήματα της πόλης της Κέρκυρας.

Θυελλώδεις άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα αποτελέσουν οι ισχυροί ανατολικοί και βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ, με μέση ένταση που προσεγγίζει τα 77 km/h. Στο Ιόνιο οι μέγιστες εντάσεις θα είναι της τάξεως των 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν στη βόρεια Ελλάδα μεταξύ 10 και 15 βαθμών, στα δυτικά μεταξύ 15 και 17 βαθμών, ενώ στα κεντρικά, τα νότια και τα νησιά του Αιγαίου θα φτάσουν τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Ενίσχυση των βροχοπτώσεων από το μεσημέρι

Στην Αττική οι βροχές θα ενταθούν από το μεσημέρι και μετά, κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται στα δυτικά και νότια τμήματα του νομού, όπου τοπικά θα προσεγγίσουν τα 32 mm.

Οι άνεμοι στον Σαρωνικό θα φτάσουν περίπου τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί μεταξύ 14 και 17 βαθμών, στον Πειραιά θα φτάσει τους 18 και στην Κηφισιά τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική: Ισχυρές βροχές και άνεμοι

Ιδιαίτερα έντονες αναμένονται οι βροχοπτώσεις στα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης και προς τη Χαλκιδική, όπου τα προβλεπόμενα ύψη υετού προσεγγίζουν τα 59 με 60 mm.

Στον Θερμαϊκό οι άνεμοι δεν προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 55 km/h, ενώ προς τη Χαλκιδική οι μέγιστες εντάσεις ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 99 km/h.

Οι ανατολικοί και βορειοανατολικοί άνεμοι συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση των βροχοπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, όπως έχουμε διαπιστώσει επανειλημμένα σε ανάλογες μετεωρολογικές καταστάσεις.

Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 14 βαθμών, ενώ στον Λαγκαδά δεν θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς Κελσίου.

Επιμονή της κακοκαιρίας την Κυριακή – Στην Κρήτη το ενδιαφέρον τη Δευτέρα

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Κυριακή, με σημαντικά ύψη βροχόπτωσης, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στην Κρήτη. Παρότι κατά τον χρόνο της παρούσας πρόγνωσης δεν υπάρχει σχετική έκτακτη προειδοποίηση για τη συγκεκριμένη ημέρα, τα προγνωστικά δεδομένα συνηγορούν υπέρ ιδιαίτερα μεγάλων υψών βροχής, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικά επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Το ατμοσφαιρικό ποτάμι επιβεβαίωσε τις προγνώσεις – Ιδιαίτερη προσοχή το Σάββατο

Τα προγνωστικά στοιχεία που παρουσιάσαμε προχθές σχετικά με τη διέλευση ενός ατμοσφαιρικού ποταμού από την περιοχή μας επιβεβαιώνονται σε μεγάλο βαθμό από τις πραγματικές μετρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών. Η οργανωμένη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων υδρατμών από τη Μεσόγειο προς τη χώρα μας τροφοδότησε τις ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις στο σύνολο σχεδόν της δυτικής Ελλάδας, όπως είχε προβλεφθεί.

Η αλληλεπίδραση των υγρών αερίων μαζών με το έντονο ανάγλυφο της δυτικής ηπειρωτικής χώρας συνέβαλε στην περαιτέρω ενίσχυση των φαινομένων, με αποτέλεσμα να καταγραφούν ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής.

Οι μεγαλύτερες βροχοπτώσεις

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), κατά τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, τα μεγαλύτερα ύψη υετού του επεισοδίου, μεταξύ των μετρήσεων που αξιολογήσαμε, καταγράφηκαν στις ακόλουθες περιοχές:

Θεοδώριανα Άρτας: 199,2 mm

Πετάλεια Κέρκυρας: 160,8 mm

Ηγουμενίτσα: 150,2 mm

Ζωτικό Ιωαννίνων: 150,0 mm

Λεπιανά Άρτας: 143,2 mm

Ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν επίσης στο Κομπότι Άρτας, στο Καραβοστάσι Θεσπρωτίας, στα Δερβίζιανα Ιωαννίνων και στην Οξυά Καρδίτσας.

Η δορυφορική εικόνα της EUMETSAT, στις 01:40 ώρα Ελλάδος του Σαββάτου, αποτυπώνει χαρακτηριστικά την εκτεταμένη ζώνη βροχοπτώσεων και την οργανωμένη καταιγιδοφόρο δραστηριότητα από την κεντρική Μεσόγειο και το Ιόνιο προς την ελληνική επικράτεια, με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα κατά μήκος της ζώνης αυτής.

Ιδιαίτερη προσοχή το Σάββατο

Η κακοκαιρία δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη δυτική Ελλάδα, στα κεντρικά ηπειρωτικά, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Στο πλαίσιο της εξειδικευμένης ανάλυσής μας για τις ευπαθείς περιοχές, ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στο Πήλιο, στα χαμηλού υψομέτρου τμήματα της Ζακύνθου, στη νότια Κέρκυρα, στην περιοχή του Πηνειού και της Κάρλας, καθώς και στα χαμηλά τμήματα της πόλης της Κέρκυρας.

Σημαντικές βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, ενώ στην Αττική τα φαινόμενα θα ενισχυθούν κυρίως από τις απογευματινές ώρες. Παράλληλα, θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

Η επικινδυνότητα του Σαββάτου δεν συνδέεται αποκλειστικά με τα νέα ύψη βροχής, αλλά και με την ήδη σημαντική υδρολογική επιβάρυνση αρκετών περιοχών. Η πρόσθετη βροχόπτωση σε ήδη επιβαρυμένα εδάφη μπορεί να ενισχύσει την επιφανειακή απορροή και την πιθανότητα εμφάνισης τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και την Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά, ενώ τη Δευτέρα το ενδιαφέρον στρέφεται ιδιαίτερα προς την Κρήτη.

Η έγκαιρη πρόγνωση, η συνεχής παρακολούθηση των πραγματικών μετρήσεων και η υπεύθυνη ενημέρωση, χωρίς υπερβολές αλλά και χωρίς υποβάθμιση της επικινδυνότητας, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική πρόληψη.

Πηγές παρατηρήσεων: ΕΑΑ – meteo.gr , EUMETSAT. Επεξεργασία: WEATHER INTELLIGENCE GREECE – Θ. Κολυδάς.

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