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Παραλίγο τραγωδία σημειώθηκε στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσινγκτον, όταν δύο αεροπλάνα της American Airlines συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησής τους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σημαντικές ζημιές στις πτέρυγες των δύο αεροσκαφών.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορία των ΗΠΑ (FAA) ανέφερε ότι από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει τις συνθήκες του συμβάντος.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 17:10 (τοπική ώρα), όταν αεροσκάφος τύπου Boeing 737-800, το οποίο ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για το Ντάλας ήρθε σε επαφή με την πτέρυγα ενός δεύτερου αεροσκάφους της ίδιας εταιρείας, που θα πραγματοποιούσε πτήση προς το Σικάγο.

Η American Airlines επιβεβαίωσε ότι τα δύο αεροσκάφη επέστρεψαν στην πύλη και έχουν αποσυρθεί προσωρινά από την επιχειρησιακή τους δραστηριότητα, προκειμένου να υποβληθούν στους απαραίτητους ελέγχους.

Η αεροπορική εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες και δήλωσε ότι «καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να τους μεταφέρει στον προορισμό τους το συντομότερο δυνατόν».

Ηχητικό ντοκουμέντο που έχει δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνει την στιγμή που ο πιλότος της πτήσης 638 με προορισμό το Ντάλας ενημερώνει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ότι σημειώθηκε η σύγκρουση.

«Δυστυχώς, το αεροσκάφος μας ήρθε σε επαφή με την πτέρυγα του αεροσκάφους της American που βρίσκεται δίπλα μας», ακούγεται να λέει ο πιλότος.

Ακούστε το ηχητικό:

Τα περιστατικό σημειώθηκε σε μία περίοδο αυξημένης επιβατικής κίνησης στις ΗΠΑ, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί ταξίδευαν προς τα σπίτια τους μετά τις διακοπές της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Την ίδια στιγμή, μια ισχυρή καταιγίδα την Τετάρτη και την Πέμπτη προκάλεσε διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις. Καθώς η καταιγίδα μετακινούνταν προς τον Καναδά την Παρασκευή, περισσότερες από 3.200 πτήσεις καθυστέρησαν και περισσότερες από 150 ακυρώθηκαν, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης FlightAware.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται σύγκρουση αεροσκαφών στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο

Τον Ιανουάριο του 2025, ένα αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο συγκρούστηκε με ένα επιβατικό αεροσκάφος της American Airlines, το οποίο προσγειωνόταν στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και 67 άνθρωποι, 64 επιβάτες του επιβατικού αεροσκάφους και τα τρία μέλη του αμερικανικού στρατού.

Τότε, η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ήταν υπεύθυνη για πολλαπλές παραλείψεις που οδήγησαν στη συντριβή, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης επικίνδυνων διαδρομών πτήσης που επέτρεψαν στο αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο να εισέλθει στην πορεία του αεροσκάφους της American Airlines πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ.

Το Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσινγκτον είναι το μικρότερο από τα δύο αεροδρόμια της περιοχής της Ουάσινγκτον και εξυπηρετεί κυρίως πτήσεις εσωτερικού. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην αστική περιοχή της πρωτεύουσας των ΗΠΑ, τον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο.

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