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Το σκάνδαλο κατασκοπείας στην Nvidia και το πώς εκτυλίσσεται στις ΗΠΑ δεν αφορά απλώς την εξωσυζυγική σχέση ενός μεγαλοστελέχους της Σίλικον Βάλεϊ, του Τζένσεν Χουάνγκ με μία Κινέζα, η οποία ελέγχεται για την παράνομη μεταφορά τσιπ της Nvidia στην Κίνα. Οι ερωτικές σχέσεις στελεχών του «γίγαντα» της τεχνολογίας με Κινέζες, άλλωστε, ήταν κοινό μυστικό στους κύκλους της τεχνολογίας και πιθανώς και οι παράνομες εξαγωγές ακριβών τσιπ στην Κίνα.

Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο το υπόγειο μπρα-ντε-φερ μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου και θυμίζει ότι μπορεί ο Τραμπ να φωτογραφίζεται χαμογελαστός με τον Κινέζο ομόλογό του αλλά τα χτυπήματα μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται κάτω από το τραπέζι. Το σκάνδαλο περιλαμβάνει τα ουσιαστικά προβλήματα με τις σπάνιες γαίες, τον εμπορικό πόλεμο Ουάσινγκτον - Πεκίνου και την μάχη για την πρωτοκαθεδρία στην κούρσα για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Με απλά λόγια αφορά την ίδια τη σχέση ανταγωνισμού ΗΠΑ - Κίνας και τη στρατηγική μετατόπιση που έχει συντελεστεί επί προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε στην Σενζέν και είδε τον Κινέζο πρόεδρο να «σπάει» το διπλωματικό πρωτόκολλο και να τον υποδέχεται στο αεροδρόμιο. Όταν επέστρεψε στην Ουάσινγκτον ο Τραμπ είχε να το λέει στην συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο για το πόσο αναγνωρίζει ο Σι Τζινπίνγκ την δύναμη του ίδιου και των ΗΠΑ. Αν κοιτάξει κανείς, όμως, τα γεγονότα και τις συμφωνίες δεν συμμερίζεται την άποψη Τραμπ ότι ο Κινέζος πρόεδρος υποκλίνεται στις ΗΠΑ. Μάλλον το αντίθετο.

Πρώτον η έρευνα για το σκάνδαλο με την Nvidia είναι εδώ και καιρό σε εξέλιξη αλλά η κυβέρνηση Τραμπ δεν έκανε απολύτως τίποτα για να περιορίσει την μεταφορά των τσιπ στην Κίνα. Η απόλυση και η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του CEO μόλις 11 μέρες μετά δείχνει την δύναμη που ασκεί το Πεκίνο στις ΗΠΑ και την ίδια τη Σίλικον Βάλεϊ. Ο Χουάνγκ ανήκει σε μία ομάδα δισεκατομμυριούχων της Σίλικον Βάλεϊ, οι οποίοι πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ πρέπει να εξάγουν όσο περισσότερα προϊόντα τεχνολογίας μπορούν στην Κίνα και να μην επιβάλλουν περιορισμούς. Με απλά λόγια, θέλουν μία Κίνα πλήρως εξαρτημένη από τις εξαγωγές τεχνολογίας των Αμερικανών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ στην Σενζέν της Κίνας. 19 Νοεμβρίου 2026 Λευκός Οίκος

Ενδεχομένως αυτή η γραμμή να υπερίσχυσε άτυπα αφού ο Λευκός Οίκος γνώριζε για τις εταιρείες, όπως η Megaspeed της Άλις Χουάνγκ, που αγόραζαν τα τσιπ της Nvidia και μέσω τρίτων χωρών στην Ασία τα μετέφεραν στην Κίνα. Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ζητούσε να ελεγχθεί η Megaspeed ήδη από το 2024 αλλά η διαδικασία έτρεξε με ρυθμούς χελώνας και φτάσαμε στο 2026. Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έκλεισε κανένα από τα «παραθυράκια», που είχε η νομοθεσία της προεδρίας Μπάιντεν για τον περιορισμό των εξαγωγών εδώ και δύο χρόνια αν και είχε ενημερωθεί.

Σύμφωνα με το ερευνητικό ινστιτούτο τεχνητής νοημοσύνης Epoch AI, έως και το ένα τρίτο της υπολογιστικής ισχύος της Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να προέρχεται από λαθραία μικροτσίπ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Κίνα να κλείσει την «ψαλίδα» με τις αμερικανικές εταιρείες στην κούρσα για την ΑΙ και να βρίσκεται μόλις λίγους μήνες πίσω.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, μιλάει στα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε συνάντηση μεταξύ του Κινέζου πρωθυπουργού Λι Τσιάνγκ και εκπροσώπων του αμερικανικού επιχειρηματικού κόσμου, στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, στις 14 Μαΐου 2026 Pool Reuters

Πώς φτάσαμε όμως εδώ; Για να απαντήσει κανείς θα πρέπει να δει τι συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο στις αμερικανο-κινεζικές σχέσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος προεκλογικά είχε υποσχεθεί να τα βάλει με την Κίνα την οποία λίγο πολύ χαρακτήρισε υπ’ αριθμόν ένα εχθρό των ΗΠΑ, ύψωσε το «τείχος των δασμών» για να υποχρεώσει το Πεκίνο να γονατίσει.

Εκεί ξεκίνησαν τα προβλήματα αφού η αμερικανική και η κινεζική οικονομία έχουν μεγάλο βαθμό αλληλεξάρτησης. Ο Σι Τζινπίγνγκ με ένα προεδρικό διάταγμα μπορεί να «παγώσει» τις εξαγωγές στις ΗΠΑ και μαζί ολόκληρες μονάδες της βιομηχανικής παραγωγής των Αμερικανών. Αν και στην πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ η Κίνα φάνηκε να μην είναι έτοιμη για την επιθετική ρητορική του προέδρου στη δεύτερη θητεία έδειξε ότι είχε πάρει το μάθημά της.

Πίεσε με δικούς της δασμούς και μπλόκο στις εξαγωγές και κυρίως στον τομέα που ενδιαφέρει περισσότερο την Ουάσινγκτον: τις σπάνιες γαίες. Ο Τραμπ υποχρεώθηκε σε μία άτακτη υποχώρηση, την οποία κατά την προσφιλή συνήθεια του παρουσίαζε ως νίκη, και στις 30 Οκτωβρίου 2025 ΗΠΑ και Κίνα υπέγραψαν την εμπορική εκεχειρία στο Μπουσάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ AP

Γιατί οι σπάνιες γαίες αποτελούν «κλειδί»

Η Κίνα κυριαρχεί σήμερα στον παγκόσμιο τομέα της επεξεργασίας σπάνιων γαιών. Μιλάμε για μία ομάδα 17 μετάλλων που είναι ζωτικής σημασίας για τους μαγνήτες υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, ηλεκτρονικά είδη, ανεμογεννήτριες και ρομποτική.

Τα τελευταία 25 χρόνια το Πεκίνο επένδυε συστηματικά και στοχευμένα σε κεφάλαιο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό προκειμένου να ανακηρυχθεί ο υπ’αριθμόν ένα παραγωγός και εξαγωγέας παγκοσμίως και το πέτυχε. Την περίοδο 2021 -2024 το 71% των σπάνιων γαιών που εισήγαγαν οι ΗΠΑ προήλθε από την Κίνα. Επίσης η Κίνα είναι η μοναδική πηγή εισαγωγών για τους Αμερικανούς για κάποιες σπάνιες γαίες που χρησιμοποιούνται και είναι σημαντικές για το στρατιωτικό υλικό.

Επομένως όταν ο Σι Τζινπίνγκ απείλησε να σταματήσει τα φορτία σπάνιων γαιών στις ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον προκλήθηκε πανικός. Το ίδιο προφανώς συνέβη και στην Σίλικον Βάλεϊ που στηρίζεται στις σπάνιες γαίες για την κατασκευή των προϊόντων της και κυρίως τον ημιαγωγών στα τσιπ. Έτσι αρκετοί δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας στις ΗΠΑ χειροκρότησαν την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ διότι θεώρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύχθηκε μία νέα μετωπική σύγκρουση με την Κίνα με απρόβλεπτες συνέπειες για τα προϊόντα τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ σε συνομιλίες στην Σενζέν της Κίνας. 19 Νοεμβρίου 2026 Λευκός Οίκος

Το Κογκρέσο έχει άλλη άποψη

Η φιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, όσο κι αν ο Αμερικανός πρόεδρος πασχίζει να την παρουσιάσει ως ωφέλιμη για τους Αμερικανούς και την αμερικανική οικονομία, προκαλεί συναγερμό στο κατεστημένο ασφαλείας στις ΗΠΑ αλλά και τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν το Κογκρέσο τον Ιανουάριο.

Εκτιμάται ότι μία από τις πρώτες επιθέσεις τους θα είναι στην πολιτική που ασκεί ο Τραμπ έναντι της Κίνας και θα υπερτονίσουν ότι βάζει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Ήδη κρίνουν ότι η καταστροφική πολιτική στο θέμα των εξαγωγών των τσιπ οδήγησε τον αμερικανικό τεχνολογικό τομέα να χάσει το μεγάλο προβάδισμά του στην ΑΙ.

Αυτό προκαλεί ιδιαίτερες ανησυχίες και για την ασφάλεια των ΗΠΑ, καθώς δεν υπάρχει νομοθεσία συμφωνημένη παγκοσμίως, η οποία θα βάζει κανόνες και κυρίως θα ορίζει πώς θα χρησιμοποιηθούν τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης από τους Κινέζους προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση τους σε κυβερνοεπιθέσεις.

Ο αρχηγός των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ μιλάει στα γραφεία της Επιτροπής Εκστρατείας των Δημοκρατικών για τη Γερουσία. 4 Νοεμβρίου 2026 AP

Η ανησυχία των Δημοκρατικών πρακτικά μπορεί να μεταφραστεί σε πολιτικές που θα μπλοκάρουν τις αμερικανικές εξαγωγές στη Κίνα, κυρίως των τσιπ, και θα βάζουν νομοθετικούς κανόνες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης για τις αμερικανικές εταιρείες. Το τελευταίο ήταν κάτι που απεύχονταν τα αφεντικά της Σίλικον Βάλεϊ, τα οποία ήταν σε ανοιχτό πόλεμο με την κυβέρνηση Μπάιντεν για το ενδεχόμενο επιβολής κανόνων στον τομέα τους.

Μάλιστα η αμέριστη στήριξη και τα δεκάδες εκατομμύρια που πρόσφεραν στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ είχαν ως στόχο να πετύχουν μία πιο θετική πολιτική έναντι της Κίνας, η οποία αποτελεί προμηθευτή τους στις σπάνιες γαίες αλλά και να μείνει έξω από τα πόδια τους η αμερικανική κυβέρνηση και η νομοθεσία της.

Από τα πρόσφατα δεδομένα φαίνεται οι στόχοι τους έχουν αποκτήσει σοβαρό πρόβλημα με την έλευση των Δημοκρατικών στην εξουσία του Κογκρέσου και αρκετοί θα πρέπει να ξανασκεφτούν τη στρατηγική τους. Βέβαια είναι σίγουρο ότι οι Δημοκρατικοί δεν έχουν ξεχάσει ότι μεγάλα αφεντικά της τεχνολογίας, όπως ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta, ο Τζεφ Μπέζος της Amazon, ο Σουντάρ Πιτσάι της Google και ο Έλον Μασκ της SpaceX και του Χ, «έσπασαν» κάθε αμερικανική πολιτική νόρμα και βρέθηκαν στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ την ημέρα της ορκωμοσίας του.

Από αριστερά προς τα δεξιά η Πρισίλα Τσαν, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ, η Λόρεν Σάντσεζ, το αφεντικό της Amazon Τζεφ Μπέζος, ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Σουντάρ Πιτσάι και ο επικεφαλής της SpaceX και του Χ, Έλον Μασκ στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών. 20 Ιανουαρίου 2025 Getty Images North America

Νέο τείχος δασμών και νέες απαιτήσεις;

Στην πίεση που ετοιμάζονται να του ασκήσουν οι Δημοκρατικοί ο Τραμπ βρήκε έναν τρόπο να απαντήσει. Ανακοίνωσε νέους δασμούς αφού τα αμερικανικά δικαστήρια ακύρωσαν τους δασμούς που είχε επιβάλει πριν από δύο χρόνια όταν άφησε τον πλανήτη άφωνο. Αν και αρχικά θα πίστευε κανείς ότι στόχος του Τραμπ είναι να ανοίξει και πάλι τον καβγά με εχθρούς και συμμάχους για τους δασμούς μία προσεκτικότερη ματιά δίνει διαφορετική εικόνα.

Η αμερικανική κυβέρνηση πήρε όλα τα μέτρα για να μην υπάρξουν αντιδράσεις. Αρχικά οι δασμοί που ανακοινώθηκαν αντικαθιστούν ακριβώς τα ποσοστά των προηγούμενων δασμών που καταργήθηκαν και σε κάποιες περιπτώσεις είχαν συμφωνηθεί με τους εταίρους των ΗΠΑ, όπως η Ε.Ε. Επίσης όλοι είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων από τους Αμερικανούς και οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο οπότε δίνεται και επιπλέον χρόνος για συζήτηση.

Η μοναδική εξαίρεση είναι, φυσικά, η Κίνα. Η τρέχουσα εμπορική εκεχειρία της Μπουσάν λήγει τον ερχόμενο Ιανουάριο. Αν δεν παραταθεί τότε τα κινεζικά προϊόντα θα επιβαρυνθούν με δασμό 40%. Το Πεκίνο ήδη αντέδρασε έντονα και σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να προεξοφληθεί μία παράταση της εκεχειρίας. Το ερώτημα που προκύπτει εύλογα είναι γιατί ο Τραμπ μετά τα χαμόγελα και την «ιστορική», όπως την χαρακτήρισε, συνάντηση στην Σενζέν πριν από μερικές ημέρες επέλεξε τώρα να κάνει μία κίνηση που τον τοποθετεί εκ νέου σε τροχιά σύγκρουσης με το Πεκίνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι γνωστό ότι όταν θέλει να διαπραγματευθεί επιβάλλει στον αντίπαλο σκληρούς όρους εκ των προτέρων προκειμένου ο ίδιος να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών από θέση ισχύος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήδη έχει συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο 3 φορές φέτος, θα τον δει και πάλι από κοντά τον Δεκέμβριο στη Φλόριντα για τη σύνοδο της G20. Όπως όλα δείχνουν θα προσέλθει με κάποιες απαιτήσεις για τον «φίλο» του Σι.

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