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Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του μετεωρολογικού χειμώνα, το ημερολόγιο του καιρού μάς μεταφέρει σε δύο διαφορετικές εποχές και δύο χαρακτηριστικές εκφάνσεις του ελληνικού κλίματος. Οι πρώιμες χιονοπτώσεις στην Αττική και οι επίμονες βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα αναδεικνύουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του καιρού στη χώρα μας κατά τα τέλη του Νοεμβρίου.

1951 – Χιονοπτώσεις στα ορεινά της Αττικής

Στις 28 Νοεμβρίου 1951 καταγράφονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της Αττικής. Μία ημέρα νωρίτερα, χιόνια είχαν σημειωθεί και στις πόλεις της δυτικής Μακεδονίας, δίνοντας χειμωνιάτικο χαρακτήρα στον καιρό πριν ακόμη ολοκληρωθεί το φθινόπωρο.

Οι πρώιμες χιονοπτώσεις στα βουνά της Αττικής δεν αποτελούν πρωτοφανές φαινόμενο. Η κάθοδος ψυχρών αερίων μαζών, όταν συνδυάζεται με την παρουσία επαρκούς υγρασίας, μπορεί να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για χιονοπτώσεις στα μεγαλύτερα υψόμετρα ήδη από τον Νοέμβριο.

2010 – Τρίτη ημέρα ισχυρών βροχοπτώσεων στην Πίνδο

Στις 28 Νοεμβρίου 2010 οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην κεντρική Πίνδο συνεχίζονται για τρίτη διαδοχική ημέρα, στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα βροχερής περιόδου για τη δυτική Ελλάδα. Ήδη από τις 26 Νοεμβρίου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε προειδοποιήσει για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις δυτικές περιοχές της χώρας. Ο Νοέμβριος του 2010 αποδείχθηκε ένας εξαιρετικά βροχερός μήνας για πολλές περιοχές της Ηπείρου, με εντυπωσιακά συνολικά ύψη βροχόπτωσης.

Τα ύψη υετού του Νοεμβρίου 2010

Συνολικός μηνιαίος υετός σε χιλιοστά

Βωβούσα Ιωαννίνων707 mmΠαραμυθιά Θεσπρωτίας604,6 mmΘεοδώριανα Άρτας478,4 mmΙωάννινα386 mmΆρτα295 mm

Πηγές: Ημερολόγιο Καιρού, στοιχεία μετεωρολογικών σταθμών ΕΑΑ και αρχείο Θεοδωριάνων.

Στα Θεοδώριανα της Άρτας, μάλιστα, ο συνολικός ετήσιος υετός του 2010 έφτασε τα 2.887 χιλιοστά, με τον Νοέμβριο να αποτελεί τον πιο βροχερό μήνα του έτους.

Η κακοκαιρία συνεχίστηκε και τις επόμενες ημέρες. Στις 30 Νοεμβρίου καταγράφονται πλημμύρες στα Ιωάννινα, με διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της Εγνατίας Οδού.

Ο καθοριστικός ρόλος της Πίνδου

Η οροσειρά της Πίνδου λειτουργεί ως φυσικό εμπόδιο στην κίνηση των υγρών αερίων μαζών που προέρχονται από το Ιόνιο και τη Μεσόγειο. Η αναγκαστική ανύψωση του αέρα στις πλαγιές των βουνών ευνοεί την ανάπτυξη νεφώσεων και την ενίσχυση των βροχοπτώσεων.

Όταν αυτή η διαδικασία διατηρείται για πολλές ημέρες, η σταδιακή αύξηση του κορεσμού του εδάφους ευνοεί την επιφανειακή απορροή και αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Άλλωστε, για την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου δεν έχει σημασία μόνο η ένταση μιας βροχόπτωσης, αλλά και η διάρκειά της, η χωρική της κατανομή και η κατάσταση του εδάφους πριν από την εκδήλωσή της.

Η μνήμη του καιρού ως εργαλείο γνώσης

Δύο διαφορετικές χρονιές, με απόσταση 59 ετών, μας υπενθυμίζουν πόσο διαφορετικά μπορεί να εξελιχθεί ο καιρός την ίδια ημερολογιακή ημέρα. Η μελέτη του παρελθόντος δεν έχει μόνο ιστορική αξία, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά στην καλύτερη κατανόηση των μετεωρολογικών φαινομένων και των επιπτώσεών τους.

Πηγή: Αρχείο Θοδωρή Κολυδά – Ημερολόγιο Καιρού.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Αρχείο ανακοινώσεων Νοεμβρίου 2010

Ναυτεμπορική – Πρόγνωση της ΕΜΥ, 26 Νοεμβρίου 2010

Οι Ορεινοί – Θεοδώριανα, στοιχεία ετήσιου υετού

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