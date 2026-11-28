Snapshot Snapshot powered by AI

Ο Μπρόνσον Ριντ, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Τζερμέιν Χέιλι, απεβίωσε στις 27 Νοεμβρίου 2026, σε ηλικία 38 ετών. Το WWE επιβεβαίωσε την είδηση, δηλώνοντας ότι ο Αυστραλός παλαιστής πέθανε λόγω ιατρικών επιπλοκών.

Ο θάνατός του ήρθε λίγες εβδομάδες αφότου υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στο Crown Jewel στη Σαουδική Αραβία, όπου φέρεται να τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια μιας διαφήμισης με τον Όμπα Φέμι. Το WWE δεν έχει επιβεβαιώσει εάν αυτοί οι τραυματισμοί σχετίζονται με τον θάνατό του.

Μπρόνσον Ριντ: Από τον Τζόνα Ροκ στα μεγάλα ρινγκ του WWE και τη νίκη επί του Ρόμαν Ρέινς

Πριν γίνει γνωστός με το όνομα Μπρόνσον Ριντ, είχε διαγράψει μια μακρά πορεία 12 ετών σε ανεξάρτητες διοργανώσεις, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων τα ονόματα J-Rock και Τζόνα Ροκ (Jonah Rock).

Ξεκίνησε την επαγγελματική του ενασχόληση με την πάλη το 2007 στην Αυστραλία και σταδιακά κατάφερε να ανοίξει τα φτερά του στο εξωτερικό. Από το 2013 έως το 2015 αγωνίστηκε στην ιαπωνική Pro Wrestling NOAH, ως μέλος της ομάδας TMDK, μαζί με τους συμπατριώτες του Μάικι Νίκολς και Σέιν Χέιστ.

Το 2017 και το 2018 συμμετείχε στο τουρνουά Battle of Los Angeles της Pro Wrestling Guerrilla στην Καλιφόρνια, όπου αντιμετώπισε σημαντικά ονόματα της διεθνούς σκηνής.

Η είσοδος στο WWE και ο πρώτος τίτλος

Το 2019 υπέγραψε συμβόλαιο με το WWE, όπου απέκτησε το όνομα με το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστός, Μπρόνσον Ριντ. Τον Μάιο του 2021 κατέκτησε το Πρωτάθλημα Βόρειας Αμερικής του NXT, νικώντας τον Τζόνι Γκαργκάνο σε έναν αγώνα steel cage.

Η παραμονή του στη φίρμα, ωστόσο, δεν κράτησε πολύ. Αργότερα την ίδια χρονιά αποδεσμεύτηκε από το WWE, γεγονός που τον οδήγησε ξανά σε διοργανώσεις εκτός της αμερικανικής εταιρείας.

Η επιστροφή στην Ιαπωνία και η μεγάλη νίκη επί του Ρόμαν Ρέινς

Μετά την αποχώρησή του, αγωνίστηκε στην Ιαπωνία με το όνομα JONAH, συμμετέχοντας τόσο στη New Japan Pro-Wrestling όσο και στο Impact Wrestling, το οποίο σήμερα είναι γνωστό ως TNA.

Μάλιστα, στο τουρνουά G1 Climax του 2022 πέτυχε μια σημαντική νίκη απέναντι στον Καζουσίκα Οκάντα, έναν από τους κορυφαίους παλαιστές της ιαπωνικής διοργάνωσης.

Η μεγάλη επιστροφή στο WWE ήρθε στα τέλη του 2022. Στη δεύτερη θητεία του στην εταιρεία κατάφερε να καθιερωθεί, με χαρακτηριστική κίνηση κατατεθέν το εντυπωσιακό Tsunami, ένα άλμα από τα σχοινιά του ρινγκ πάνω στον αντίπαλό του.

Το 2024 κέρδισε το Andre the Giant Memorial Battle Royal, ενώ στη συνέχεια κατάφερε να επικρατήσει και απέναντι σε κορυφαία ονόματα, όπως ο Ρόμαν Ρέινς και ο Σεθ Ρόλινς.

Η σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του ήρθε στην πατρίδα του, στο Crown Jewel του Περθ, τον Οκτώβριο του 2025. Εκεί νίκησε τον Ρόμαν Ρέινς σε έναν αγώνα Australian Street Fight, χρησιμοποιώντας ακόμη και αντικείμενα όπως ρόπαλο κρίκετ και μπάλα ράγκμπι. Ήταν μόλις ο δεύτερος παλαιστής, μετά τον Κόντι Ρόουντς, που κατάφερε να καθηλώσει τον Ρέινς με pin σε μονό αγώνα μέσα σε διάστημα πέντε ετών.

Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει εκείνη τη νίκη ως τη μεγαλύτερη της καριέρας του στο WWE.

Οι τραυματισμοί και οι τελευταίοι μήνες

Η πορεία του είχε χαρακτηριστεί από αναποδιές και τραυματισμούς. Τον Νοέμβριο του 2024 υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο, έπειτα από άλμα από την κορυφή ενός κλουβιού σε αγώνα του Survivor Series. Ο τραυματισμός τον κράτησε εκτός δράσης για αρκετούς μήνες, με αποτέλεσμα να χάσει σημαντικές διοργανώσεις.

Επέστρεψε τον Μάιο του 2025, εντασσόμενος στην ομάδα The Vision, μαζί με τους Σεθ Ρόλινς, Μπρον Μπρέικερ και Πολ Χέιμαν.

Στις αρχές του 2026 υπέστη νέο τραυματισμό, αυτή τη φορά στον τένοντα του δικεφάλου, κατά τη διάρκεια αγώνα στο Raw τον Φεβρουάριο. Επέστρεψε στις 6 Σεπτεμβρίου, έχοντας μάλιστα εμφανώς διαφορετική σωματική διάπλαση, καθώς είχε χάσει σημαντικό βάρος. Όπως είχε αποκαλύψει, στο μεγαλύτερο βάρος του έφτανε τα 160 κιλά, ενώ κατά την επιστροφή του υπολόγιζε ότι ζύγιζε περίπου 120 κιλά.

Ο τελευταίος αγώνας του πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου, σε μια αναμέτρηση έξι παλαιστών στο Barclays Center του Μπρούκλιν.

Λίγες ημέρες αργότερα, στο Crown Jewel του Ριάντ, τραυματίστηκε σε ένα σκηνικό με τον Όμπα Φέμι, κατά το οποίο εκτοξεύτηκε από τη σκηνή και έπεσε πάνω σε τραπέζια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπέστη κατάγματα στα πλευρά και τραυματισμό στο νεφρό, ενώ παρέμεινε στη Σαουδική Αραβία για νοσηλεία και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Στις 27 Νοεμβρίου 2026 το WWE ανακοίνωσε τον θάνατό του, σε ηλικία 38 ετών, κάνοντας λόγο για ιατρικές επιπλοκές. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο θάνατός του συνδέεται με τους τραυματισμούς που υπέστη στο Crown Jewel.