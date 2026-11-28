Θεσσαλονίκη: Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό - Προσπάθειες διάσωσης ενός οδηγού
Το τροχαίο σημειώθηκε στις 8:30 το πρωί του Σαββάτου στο χωριό Μηλιές του δήμου Βόλβης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
SnapshotSnapshot powered by AI
Μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου 28/11 στο χωριό Μηλιές του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την ΕΡΤnews, το τροχαίο έγινε κατά τις 8:30 το πρωί, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ όχημα μετωπικά, λίγο μετά τον σταυρό. Με την επέμβαση της Πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε ένα άτομο, το οποίο έχει τραυματιστεί σοβαρά.
Στο σημείο διασώστες κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ πραγματοποιούν ΚΑΡΠΑ στον οδηγό, για να τον κρατήσουν στη ζωή.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:05 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Amazon Prime Video: 5 σειρές για να μη σηκωθείς από τον καναπέ
09:35 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το νέο Jaecoo 7 Luxury+ είναι τετρακίνητο και με μεγάλη αυτονομία
09:05 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Απαγόρευση κινεζικών υβριδικών: Άλλη μια τρύπα στο νερό της Ε.Ε.
08:45 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Μήπως η ισλαμική μαντίλα αποτελεί έκφραση καταπίεσης;
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ