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Μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου 28/11 στο χωριό Μηλιές του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤnews, το τροχαίο έγινε κατά τις 8:30 το πρωί, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ όχημα μετωπικά, λίγο μετά τον σταυρό. Με την επέμβαση της Πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε ένα άτομο, το οποίο έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο διασώστες κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ πραγματοποιούν ΚΑΡΠΑ στον οδηγό, για να τον κρατήσουν στη ζωή.

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