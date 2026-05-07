Νευροτοξικά φυτοφάρμακα σε τρόφιμα εντός της ΕΕ – Τι έδειξε η τελευταία έκθεση της EFSA

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα: Τι διαπίστωσε η τελευταία έκθεση της EFSA στα προϊόντα της ΕΕ.

Newsbomb

Νευροτοξικά φυτοφάρμακα σε τρόφιμα εντός της ΕΕ – Τι έδειξε η τελευταία έκθεση της EFSA
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εξακολουθούν να εμπίπτουν εντός των νόμιμων ορίων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η συζήτηση για την ασφάλεια των τροφίμων έχει λήξει.

Η τελευταία έκθεση για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, η οποία συντάσσεται ετησίως από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), εφιστά την προσοχή, επειδή νευροτοξικά υπολείμματα φυτοφαρμάκων συνεχίζουν να εμφανίζονται σε δείγματα τροφίμων σε όλη την Ευρώπη.

Τι διαπίστωσε η τελευταία έκθεση της EFSA για τα φυτοφάρμακα στην Ευρώπη

Η EFSA ανέλυσε χιλιάδες δείγματα τροφίμων που συλλέχθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, για να αξιολογήσει τα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα που καταναλώνονται συνήθως.

Σύμφωνα με την EFSA:

  • Τα περισσότερα δείγματα συμμορφώνονταν με τα ισχύοντα νόμιμα όρια ασφαλείας
  • Ένα μικρότερο ποσοστό υπερέβαινε τα μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων (MRLs)
  • Πολλαπλά υπολείμματα φυτοφαρμάκων βρέθηκαν συχνά στο ίδιο δείγμα τροφίμων

Η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συνολική έκθεση των καταναλωτών παραμένει απίθανο να αποτελέσει σημαντική ανησυχία για την υγεία με βάση τα τρέχοντα μοντέλα αξιολόγησης κινδύνου.

Ωστόσο, τα ευρήματα έχουν επίσης ανανεώσει τη συζήτηση σχετικά με τη σωρευτική έκθεση και τη συνεχιζόμενη παρουσία φυτοφαρμάκων που σχετίζονται με τη νευροτοξικότητα.

Τι είναι τα νευροτοξικά φυτοφάρμακα;

Τα νευροτοξικά φυτοφάρμακα είναι χημικές ουσίες ικανές να επηρεάσουν το νευρικό σύστημα. Ανάλογα με την ένωση και το επίπεδο έκθεσης, μπορεί να επηρεάσουν:

  • Νευρική σηματοδότηση
  • Ανάπτυξη εγκεφάλου
  • Λειτουργία νευροδιαβιβαστών
  • Γνωστικές και κινητικές διεργασίες

Τα παιδιά και τα αναπτυσσόμενα έμβρυα θεωρούνται γενικά πιο ευάλωτα, επειδή το νευρικό σύστημα εξακολουθεί να αναπτύσσεται.

Ποια συγκεκριμένα φυτοφάρμακα βρέθηκαν;

Η τελευταία έκθεση της EFSA δείχνει ευρεία συμμόρφωση με τα νόμιμα όρια της ΕΕ, αλλά η ανάλυση της PAN Europe (κορυφαίος οργανισμός ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σε φυτοφάρμακα στην Ευρώπη) για τα ίδια δεδομένα της EFSA υποστηρίζει, ότι πολλά από τα πιο ανησυχητικά υπολείμματα περιλαμβάνουν φυτοφάρμακα με γνωστές ή ύποπτες νευροτοξικές ιδιότητες.

Η EFSA ανέφερε περισσότερα από 125.000 δείγματα τροφίμων σε όλη την Ευρώπη και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο συνολικός διατροφικός κίνδυνος παρέμεινε χαμηλός, αλλά η PAN Europe τόνισε ότι πολλά υπολείμματα εξακολουθούν να εμφανίζονται σε φρούτα και λαχανικά, συμπεριλαμβανομένων μειγμάτων που δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως ως «κοκτέιλ».

Οι ομάδες φυτοφαρμάκων και φυτοφαρμάκων που αξίζουν ειδικής μνείας περιλαμβάνουν:

Φυτοφάρμακο/αΓιατί έχει σημασίαΣημειώσεις της PAN Europe
ChlorpyrifosΟργανοφωσφορικό εντομοκτόνο που σχετίζεται με νευροαναπτυξιακά προβλήματα. Απαγορεύεται στην ΕΕΕξακολουθούν να εμφανίζονται υπολείμματα (από εισαγωγές), ειδικά σε σχέση με παραβιάσεις των νόμιμων ορίων
ImidaclopridΝεονικοτινοειδές εντομοκτόνο. Περιορισμένο/απαγορευμένο για πολλές χρήσεις στην ΕΕ, με ανησυχίες σχετικά με τη νευροτοξικότητα και την περιβαλλοντική βλάβηΕίναι μεταξύ των απαγορευμένων από την ΕΕ υπολειμμάτων που βρέθηκαν στα δεδομένα της EFSA
ΠυρεθροειδήΜια ομάδα εντομοκτόνων που δρουν στο νευρικό σύστημα των εντόμων και μπορούν να είναι νευροτοξικά σε επαρκή επίπεδα έκθεσηςΑπό τα πιο συχνά υπολείμματα νευροτοξικών φυτοφαρμάκων
ΝεονικοτινοειδήΕντομοκτόνα που επηρεάζουν τους νικοτινικούς υποδοχείς ακετυλοχολίνης. Έχουν περιοριστεί σημαντικά στην ΕΕΜεταξύ των νευροτοξικών υπολειμμάτων που προκαλούν την μεγαλύτερη ανησυχία
ΙνδοξακάρβηΕντομοκτόνο που βρέθηκε σε ορισμένες εισαγωγές ως μη συμμορφούμενος συνδυασμός υπολειμμάτων-προϊόντωνΔεν αποτελεί βασικό παράγοντα νευροτοξικότητας, αλλά σχετίζεται με τις παραβιάσεις υπολειμμάτων
Ακεταμιπρίδη, κυπερμεθρίνη, διφενοκοναζόλη, τεβουκοναζόλη, πυριπροξυφένηΠαραδείγματα που αναφέρονται σε εθνικές περιλήψεις παρακολούθησης ως συχνά ανιχνευόμενα υπολείμματα σε ορισμένες χώρεςΑυτά δείχνουν ότι η εικόνα των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων είναι ευρύτερη από τις νευροτοξικές απαγορευμένες ουσίες και μόνο

Η θέση της EFSA είναι ότι τα περισσότερα ανιχνευόμενα υπολείμματα ήταν εντός των μέγιστων ορίων υπολειμμάτων και ότι ο εκτιμώμενος κίνδυνος για τον καταναλωτή ήταν χαμηλός.

Η κριτική της PAN Europe είναι διαφορετική: εστιάζει στην επαναλαμβανόμενη έκθεση, τα μείγματα, τις νευροτοξικές ουσίες και τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων που δεν είναι πλέον εγκεκριμένα στην ΕΕ μεν, αλλά ενδέχεται να εμφανίζονται μέσω εισαγωγών ή παλαιάς/παγκόσμιας χρήσης, δε.

γεωργια καλλιεργειες φυτοφαρμακα

Ποια τρόφιμα βρέθηκαν να είναι τα πιο μολυσμένα;

Το πρόγραμμα παρακολούθησης της EFSA, που συντονίζεται από την ΕΕ, το 2024 εξέτασε συγκεκριμένα προϊόντα: μελιτζάνες, μπανάνες, μπρόκολο, καλλιεργημένα μανιτάρια, γκρέιπφρουτ, πεπόνια, γλυκές πιπεριές, σταφύλια, παρθένο ελαιόλαδο, σιτηρά, βοδινό λίπος και αυγά κότας.

Σε αυτό το πρόγραμμα:

  • το 43,1% των δειγμάτων δεν είχε μετρήσιμα υπολείμματα
  • το 54,5% είχε ένα ή περισσότερα υπολείμματα εντός των νόμιμων ορίων
  • το 2,4% υπερέβαινε τα μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων, με το 1,2% να επιβεβαιώνεται ως μη συμμορφούμενο

Τα πορτοκάλια, τα σταφύλια, οι φράουλες και τα μήλα περιγράφηκαν ως τα τρόφιμα που παρέμειναν τα πιο μολυσμένα.

Η PAN Europe σημείωσε επίσης ότι οι δικές της δοκιμές σε μήλα από 13 ευρωπαϊκές χώρες βρήκαν πολλαπλά υπολείμματα στο 85% των δειγμάτων, ενισχύοντας την ανησυχία για τα μείγματα φυτοφαρμάκων στα φρούτα που καταναλώνονται συνήθως.

Συνοπτικά:

Τρόφιμα / κατηγορίαΤι δείχνουν τα δεδομέναΣημειώσεις για τους πολίτες της ΕΕ
ΠορτοκάλιαΚατατάσσονται από την PAN Europe ως ένα από τα πιο μολυσμένα τρόφιμαΤο ξεφλούδισμα μειώνει την έκθεση σε ορισμένα υπολείμματα, αλλά ο χειρισμός και η επεξεργασία εξακολουθούν να έχουν σημασία
ΣταφύλιαΣυχνά επισημαίνονται στις συζητήσεις για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκωνΣυνήθως τρώγονται ολόκληρα, επομένως το πλύσιμο είναι ιδιαίτερα σημαντικό
ΦράουλεςΚατατάσσονται μεταξύ των πιο μολυσμένων ειδώνΗ μαλακή φλούδα και η άμεση κατανάλωση καθιστούν τις ανησυχίες για τα υπολείμματα πιο σχετικές
ΜήλαΗ PAN Europe αναφέρει υψηλά ποσοστά πολλαπλών υπολειμμάτων σε δικές της, ξεχωριστές δοκιμέςΣυχνά τρώγονται με τη φλούδα, όπου μπορεί να παραμείνουν υπολείμματα
Γλυκές πιπεριές, γκρέιπφρουτ, πεπόνια, μπανάνες, μπρόκολο, μελιτζάνες, μανιτάρια, σιτάρι, ελαιόλαδο, αυγά, βοδινό λίποςΠεριλαμβάνονται στο καλάθι παρακολούθησης της EFSA για το 2024, συντονισμένο από την ΕΕΑυτά τα τρόφιμα ήταν μέρος της αντιπροσωπευτικής επιτήρησης της ΕΕ και όχι απαραίτητα της λίστας των «πιο μολυσμένων»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ότι αυτά τα τρόφιμα δεν είναι ασφαλή για κατανάλωση. Το πιο ακριβές μήνυμα είναι ότι ορισμένα φρούτα (ιδίως πορτοκάλια, σταφύλια, φράουλες και μήλα) εμφανίζονται συχνότερα στις συζητήσεις για τα υπολείμματα, ενώ η EFSA εξακολουθεί να αναφέρει υψηλή συνολική συμμόρφωση με τα όρια της ΕΕ και χαμηλό εκτιμώμενο κίνδυνο για τους καταναλωτές.

μηλο φρουτα λαχανικα πλυσιμο

Γιατί η αθροιστική έκθεση γίνεται μεγαλύτερη ανησυχία;

Μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές συζητήσεις δεν είναι πλέον μόνο το αν ένα μόνο φυτοφάρμακο υπερβαίνει τα νόμιμα όρια. Οι ερευνητές επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στα εξής:

  • Επαναλαμβανόμενη έκθεση σε χαμηλά επίπεδα με την πάροδο του χρόνου
  • Έκθεση σε πολλά φυτοφάρμακα ταυτόχρονα
  • Συνδυασμένες επιπτώσεις σε ευάλωτους πληθυσμούς

Τα τρέχοντα ρυθμιστικά συστήματα αξιολογούν κυρίως τα φυτοφάρμακα μεμονωμένα, αν και οι μέθοδοι σωρευτικής αξιολόγησης εξελίσσονται σταδιακά. Αυτό έχει σημασία επειδή τα δείγματα τροφίμων συχνά περιέχουν περισσότερα από ένα υπολείμματα ταυτόχρονα.

Σημαίνει αυτό ότι τα τρόφιμα της ΕΕ δεν είναι ασφαλή;

Όχι και αυτή η διάκριση είναι σημαντική. Η EFSA υποστηρίζει ότι η πλειονότητα των δειγμάτων τροφίμων παραμένει εντός των καθιερωμένων ορίων ασφαλείας με βάση τις υπάρχουσες τοξικολογικές αξιολογήσεις.

Ωστόσο, οι επιστημονικές συζητήσεις και οι συζητήσεις για τη δημόσια υγεία συνεχίζονται γύρω από:

  • Εάν τα τρέχοντα όρια καλύπτουν πλήρως τους μακροπρόθεσμους νευρολογικούς κινδύνους
  • Πώς θα πρέπει να αξιολογείται η σωρευτική έκθεση
  • Την πιθανή ευαλωτότητα των παιδιών και των εγκύων

Με άλλα λόγια, το ζήτημα αφορά λιγότερο την άμεση δηλητηρίαση και περισσότερο την κατανόηση των πιθανών μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της χρόνιας έκθεσης.

Τι μπορούν ρεαλιστικά να κάνουν οι καταναλωτές;

Οι ειδικοί γενικά συνιστούν μια ισορροπημένη προσέγγιση αντί για πανικό. Χρήσιμες στρατηγικές προστασίας:

  • Καλό πλύσιμο φρούτων και λαχανικών
  • Ξεφλούδισμα των προϊόντων όταν είναι εφικτό
  • Κατανάλωση ποικίλης διατροφής για τη μείωση της επαναλαμβανόμενης έκθεσης από μία μόνο πηγή
  • Παρακολούθηση ειδήσεων και ενημερώσεων για την ασφάλεια των τροφίμων από αξιόπιστες πηγές/αρχές

Οι οργανισμοί υγείας εξακολουθούν να ενθαρρύνουν έντονα την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, επειδή τα οφέλη τους γενικά υπερτερούν των γνωστών κινδύνων που σχετίζονται με τα φυτοφάρμακα.

Συμπέρασμα

Η τελευταία έκθεση της EFSA για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων υποδηλώνει ότι τα περισσότερα τρόφιμα της ΕΕ παραμένουν εντός των ισχυόντων νομικών προτύπων ασφαλείας, αλλά υπογραμμίζει επίσης μια συνεχιζόμενη επιστημονική ανησυχία: η έκθεση σε νευροτοξικά φυτοφάρμακα συνεχίζει να συμβαίνει μέσω της προσφοράς τροφίμων.

Ενώ τα ανιχνευόμενα επίπεδα είναι συνήθως χαμηλά, η αυξανόμενη συζήτηση επικεντρώνεται στη σωρευτική έκθεση, τις συνδυασμένες χημικές επιπτώσεις και τη μακροπρόθεσμη νευρολογική υγεία - ιδιαίτερα σε ευάλωτους πληθυσμούς.

Καθώς η κανονιστική επιστήμη εξελίσσεται, η συζήτηση μετατοπίζεται από το εάν υπάρχουν υπολείμματα στο εάν τα τρέχοντα συστήματα αξιολόγησης αντικατοπτρίζουν πλήρως τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εκτίθενται στην πραγματική ζωή.

Πηγές:
pan-europe.info
efsa.europa.eu (1)
efsa.onlinelibrary.wiley.com
who.int
efsa.europa.eu (2)

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογική δήλωση: Πώς δηλώνετε τα ενοίκια στο έντυπο Ε2 - Αναλυτικά η διαδικασία

13:00ΥΓΕΙΑ

Παιδικός διαβήτης και διατροφή: Μια ιδιαίτερη σχέση

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινοβουλευτική ομάδα ΝΔ: Οι ανησυχίες των βουλευτών και οι προτάσεις

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Καρκίνος παγκρέατος: Η ρομποτική χειρουργική αλλάζει τα δεδομένα στη μάχη με τη νόσο

12:53ANNOUNCEMENTS

Σούπερ προσφορά* για το Europa League και το Conference League από το Pamestoixima.gr

12:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Μπέο: Όταν ο κυνισμός συναντά τη χυδαιότητα

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινοβουλευτική ομάδα ΝΔ: Η εισήγηση Στυλιανίδη για την συνταγματική αναθεώρηση

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες: Φαγητό, ύπνος, κίνηση - ο απλός «οδηγός» για καλύτερη απόδοση στις εξετάσεις

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Εκτέλεση Μοσχούρη: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του «θαμνάκια»

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: 29χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Αυτιά... ξωτικού: Η πιο περιζήτητη αισθητική επέμβαση αυτή τη στιγμή στην Ασία - Οι viral αναζητήσεις και η Κ-Pop

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Το μεγαλύτερο καταφύγιο ελεφάντων στην Ευρώπη ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχτεί τα πρώτα του θηλαστικά

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: Υπεγράφη η ανακατασκευή του χλοοτάπητα στο γήπεδο «Αντώνης Πρίφτης» του Δήμου Κρωπίας

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη πατρός Αντωνίου για ασέλγεια: Κεκλεισμένων των θυρών η διαδικασία, αντιδρούν οι δικηγόροι του

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Διασωληνώθηκε ο 12χρονος και διακομίζεται από το Θριάσιο στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού

12:18ΕΛΛΑΔΑ

«Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν»: Ξέσπασμα οργής κατά αστυνομικών από συγγενείς του Νικήτα

12:13LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η μεγάλη ανατροπή με την εμφάνιση της Φινλανδίας – Πώς επηρεάζονται τα στοιχήματα

12:04ΕΥ ΖΗΝ

Λιγότερα έντομα, λιγότερες θρεπτικές καλλιέργειες: Η μείωση των επικονιαστών απειλεί τον άνθρωπο

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Σπαρακτικό το τελευταίο «αντίο» στον 21χρονο Νικήτα: Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτησαν ντυμένοι στα λευκά

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Tοπικές και περιφερειακές εκλογές - βαρόμετρο για τον Κιρ Στάρμερ - «Τρίζει» η καρέκλα του πρωθυπουργού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:55ΕΛΛΑΔΑ

Σπαρακτικό το τελευταίο «αντίο» στον 21χρονο Νικήτα: Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτησαν ντυμένοι στα λευκά

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Διασωληνώθηκε ο 12χρονος και διακομίζεται από το Θριάσιο στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού

10:51LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια – Οι πρώτες δηλώσεις και το μέλλον της

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Σοβαρός τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι - Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

12:18ΕΛΛΑΔΑ

«Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν»: Ξέσπασμα οργής κατά αστυνομικών από συγγενείς του Νικήτα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Η σοκαριστική στιγμή που άνδρας περπατάει με ένα τεράστιο μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Μοσχούρη: Πλήγμα στην Greek Mafia - Τέσσερις συλλήψεις για την εκτέλεση του «θαμνάκια» στο Χαλάνδρι

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Γυμνή γυναίκα κρεμάστηκε ανάποδα από καμπάνα και χρησιμοποίησε το σώμα της για να τη «χτυπήσει» - Δείτε βίντεο

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κρήτη: Ο 21χρονος έτρεξε και προσπάθησε να κλωτσήσει τον 54χρονο όταν είδε το πιστόλι - Βίντεο-ντοκουμέντο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική πρωτιά: Ρομπότ επικράτησαν σε μάχη και κατέλαβαν περιοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Βίντεο με την στιγμή παράδοσης Ρώσων στρατιωτών

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: Η στιγμή της διάσωσης της 15χρονης - Πώς βρέθηκε στη διώρυγα ερευνά η αστυνομία

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Μπήκε στο λεωφορείο κρατώντας δύο λάμες και σκορπώντας τον τρόμο

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Θρίλερ με τους 23 επιβάτες που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλοιο και διασκορπίστηκαν σε όλη τη Γη - Ο ΠΟΥ επικοινώνησε μαζί τους 10 ημέρες μετά τον πρώτο θάνατο

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Έζησε 11 χρόνια στη φυλακή για μια δολοφονία που δεν διέπραξε: Η ανατροπή με το DNA που συγκλονίζει την Ιταλία

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες: Η πρώτη γέφυρα που θα συνδέει την Βόρεια Κορέα με την Ρωσία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Αερομεταφορές: Πότε αναμένεται η κρίση- Μπορεί αυξηθούν οι τιμές ήδη κλεισμένων εισιτηρίων;

06:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:13LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η μεγάλη ανατροπή με την εμφάνιση της Φινλανδίας – Πώς επηρεάζονται τα στοιχήματα

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: «Μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή της Ελλάδας σε όσα ζήσαμε τρεις τετραετίες πίσω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ