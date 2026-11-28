Snapshot Snapshot powered by AI

Στην κατάσχεση 61,7 κιλών ακατέργαστης κάνναβης και στη σύλληψη δύο Βούλγαρων υπηκόων προχώρησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο Τελωνείο Καστανέων, στον Έβρο.

Η ποσότητα των ναρκωτικών εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου που διενεργήθηκε σε δύο επιβατικά αυτοκίνητα με βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας, τα οποία οδηγούσαν οι δύο συλληφθέντες και είχαν τελικό προορισμό την Τουρκία.

Κατά την έρευνα στα οχήματα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ βρήκαν συνολικά 50 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, βάρους περίπου 1.250 γραμμαρίων η καθεμία —συγκεκριμένα 22 συσκευασίες στο πρώτο αυτοκίνητο και 28 στο δεύτερο. Οι συσκευασίες ήταν επιμελώς κρυμμένες σε διάφορα σημεία των οχημάτων, μεταξύ άλλων στους χώρους αποσκευών, στους κινητήρες, καθώς και κάτω από τις ρεζέρβες.

Οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης