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Τον Σεπτέμβριο του 1983, ένα 20χρονο κορίτσι από τη Νέα Υόρκη ανέβαινε στη σκηνή των αμερικανικών καλλιστείων και έγραφε ιστορία. Δέκα μήνες αργότερα, η ίδια νεαρή γυναίκα βρισκόταν στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που απειλούσε να καταστρέψει το μέλλον της, προτού καν αρχίσει η καλλιτεχνική της σταδιοδρομία.

Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετά, η Βανέσα Γουίλιαμς έχει καταφέρει να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που της υποσχόταν ένα στέμμα ομορφιάς.

Τραγουδίστρια, ηθοποιός, πρωταγωνίστρια του Broadway και του West End, μητέρα τεσσάρων παιδιών και πλέον γιαγιά, η 63χρονη σταρ κοιτάζει πίσω χωρίς να αποσιωπά τις σκοτεινές πλευρές της διαδρομής της.

Σε συνέντευξή της στη βρετανική Telegraph, μιλά για την εκμετάλλευση των νεαρών γυναικών στη βιομηχανία του θεάματος, τις φυλετικές διακρίσεις, την παραβίαση της ιδιωτικότητάς της και τα τραύματα που χρειάστηκε χρόνια για να κατανοήσει.

Η Βανέσα Γουίλιαμς / AP

Το στέμμα που έγραψε ιστορία και οι απειλές κατά της ζωής της

Η Βανέσα Γουίλιαμς γεννήθηκε στις 18 Μαρτίου 1963 στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε σε μια οικογένεια με βαθιά σχέση με τη μουσική. Οι γονείς της, Έλεν και Μίλτον Γουίλιαμς, ήταν μουσικοπαιδαγωγοί και της μετέδωσαν από μικρή την αγάπη για τις τέχνες.

Έμαθε πιάνο, βιολί και γαλλικό κόρνο, ενώ εξασφάλισε υποτροφία για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο των Συρακουσών. Η συμμετοχή της στα καλλιστεία ξεκίνησε ως ένας τρόπος οικονομικής υποστήριξης των σπουδών της.

Αφού κέρδισε τους τίτλους Miss Syracuse και Miss New York, στις 17 Σεπτεμβρίου 1983 έγινε η πρώτη Αφροαμερικανίδα που κατέκτησε τον τίτλο της Miss America.

Η ιστορική νίκη της, ωστόσο, αποκάλυψε και το μέγεθος των φυλετικών προκαταλήψεων στην αμερικανική κοινωνία.

Οι γονείς της δέχονταν επιστολές με απειλές κατά της ζωής της, τις οποίες επέλεγαν να της αποκρύπτουν προκειμένου να την προστατεύσουν.

Παράλληλα, η Γουίλιαμς βρέθηκε αντιμέτωπη με επικρίσεις ακόμη και για την ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα και τα γαλάζια μάτια της, καθώς ορισμένοι θεωρούσαν ότι δεν εκπροσωπούσε επαρκώς τις μαύρες γυναίκες.

Για εκείνη, όμως, η πραγματική σημασία της νίκης της αποτυπωνόταν στις αντιδράσεις μεγαλύτερων σε ηλικία Αφροαμερικανίδων, οι οποίες δεν πίστευαν ότι θα προλάβαιναν να δουν μια μαύρη γυναίκα να κατακτά το συγκεκριμένο στέμμα.

Η Βανέσα Γουίλιαμς / AP

Οι γυμνές φωτογραφίες που της κόστισαν το στέμμα

Τον Ιούλιο του 1984, η ζωή της άλλαξε δραματικά. Το περιοδικό Penthouse δημοσίευσε γυμνές φωτογραφίες της, οι οποίες είχαν τραβηχτεί το 1982, όταν η ίδια ήταν μόλις 19 ετών και εργαζόταν ως υπάλληλος υποδοχής για έναν φωτογράφο.

Σύμφωνα με τη Γουίλιαμς, είχε δεχθεί να φωτογραφηθεί έχοντας λάβει διαβεβαιώσεις ότι οι εικόνες δεν θα δημοσιοποιούνταν και ότι η ταυτότητά της δεν θα μπορούσε να αναγνωριστεί.

Οι φωτογραφίες, ωστόσο, πουλήθηκαν εν αγνοία της.

Οι διοργανωτές των καλλιστείων τής έθεσαν ένα τελεσίγραφο: είτε θα παρέδιδε οικειοθελώς το στέμμα είτε θα της αφαιρούσαν τον τίτλο.

Στις 23 Ιουλίου 1984, η 21χρονη τότε Γουίλιαμς ανακοίνωσε την παραίτησή της, παρά την επιθυμία των γονιών της να διεκδικήσει το δικαίωμά της να παραμείνει Miss America.

«Με εξαπάτησαν, με εξανάγκασαν και με χειραγώγησαν»

Σήμερα, με την απόσταση του χρόνου και την εμπειρία δεκαετιών στη βιομηχανία του θεάματος, η Γουίλιαμς αντιλαμβάνεται διαφορετικά όσα συνέβησαν τότε.

Στη συνέντευξή της στην Telegraph αναγνωρίζει ότι, ως νεαρή γυναίκα, αντιμετωπίστηκε ως αντικείμενο και έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από ανθρώπους που γνώριζαν πώς να χρησιμοποιούν τις επαγγελματικές φιλοδοξίες της.

Η ίδια περιγράφει έναν μηχανισμό εκμετάλλευσης που έχει επανειλημμένα αποκαλυφθεί στη βιομηχανία του θεάματος: ανθρώπους με εξουσία να υπόσχονται ρόλους, δισκογραφικά συμβόλαια, κινηματογραφικές εμφανίσεις και καριέρες στο μόντελινγκ, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη νεαρών γυναικών.

Δεν αρνείται όσα υπέστη, αρνείται όμως να αφήσει αυτές τις εμπειρίες να καθορίσουν την ταυτότητά της.

Η εξομολόγησή της αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στη μετά το #MeToo εποχή, όταν η συζήτηση γύρω από τη συναίνεση, την κατάχρηση εξουσίας και την εκμετάλλευση στη showbiz έχει αλλάξει ριζικά.

Η Βανέσα Γουίλιαμς / AP

Ο Χιου Χέφνερ και η άρνηση του Playboy

Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που αποκαλύπτει αφορά τον ιδρυτή του Playboy, Χιου Χέφνερ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Γουίλιαμς, οι επίμαχες φωτογραφίες είχαν προταθεί και στο δικό του περιοδικό.

Όπως της μεταφέρθηκε, ο Χέφνερ αρνήθηκε να τις αγοράσει όταν πληροφορήθηκε ότι δεν υπήρχε η απαραίτητη συγκατάθεση για τη δημοσίευσή τους.

Η ίδια αναγνωρίζει σήμερα τη σημασία εκείνης της απόφασης, καθώς ένας άνθρωπος που δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στον χώρο της ερωτικής φωτογραφίας επέλεξε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να σεβαστεί τα όριά της.

Η σεξουαλική κακοποίηση σε ηλικία μόλις 10 ετών

Πίσω από το χαμόγελο της νεαρής βασίλισσας της ομορφιάς υπήρχε, ωστόσο, ένα τραύμα που είχε προηγηθεί κατά πολλά χρόνια.

Σε ηλικία μόλις 10 ετών, η Βανέσα Γουίλιαμς υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τη μεγαλύτερη κόρη οικογενειακών φίλων, κατά τη διάρκεια διακοπών.

Για δεκαετίες κράτησε την εμπειρία αυτή μακριά από τους γονείς της. Η μητέρα της πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί όταν οι δυο τους συνεργάστηκαν για τη συγγραφή του αυτοβιογραφικού βιβλίου You Have No Idea, το οποίο κυκλοφόρησε το 2012.

Η Γουίλιαμς εξηγεί ότι μεγάλωσε σε μια εποχή κατά την οποία η συζήτηση γύρω από τα συναισθήματα, τη σεξουαλικότητα και την κακοποίηση δεν ήταν εύκολη, ακόμη και μέσα σε μια υποστηρικτική οικογένεια.

Χρειάστηκε χρόνια για να αντιληφθεί πλήρως τη φύση όσων είχε υποστεί.

Η εξομολόγησή της δεν αποτελεί απλώς μια αναφορά στο παρελθόν. Αναδεικνύει και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά στην προσπάθειά τους να μιλήσουν για μια κακοποιητική εμπειρία, ιδιαίτερα όταν ο δράστης προέρχεται από ένα οικείο περιβάλλον.

Η Βανέσα Γουίλιαμς / AP

Από την παγκόσμια διαπόμπευση στην καλλιτεχνική καταξίωση

Εκείνο που πολλοί θεώρησαν το τέλος της καριέρας της αποδείχθηκε η αρχή μιας εντυπωσιακής διαδρομής.

Η Γουίλιαμς στράφηκε στη μουσική, κυκλοφορώντας το πρώτο της άλμπουμ, The Right Stuff, το 1988.

Το 1992 γνώρισε τεράστια επιτυχία με τη μπαλάντα Save the Best for Last, ενώ το 1995 ερμήνευσε το Colors of the Wind για την κινηματογραφική ταινία της Disney Ποκαχόντας.

Ακολούθησαν σημαντικές διακρίσεις, υποψηφιότητες για Grammy, Emmy και Tony, εμφανίσεις στο Broadway και συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της μουσικής και του κινηματογράφου.

Για μια νεότερη γενιά τηλεθεατών, έγινε γνωστή ως η αδίστακτη και απολαυστικά κυνική Γουιλελμίνα Σλέιτερ στη σειρά Ugly Betty, ενώ αργότερα ενσάρκωσε τη Ρενέ Πέρι στις Desperate Housewives.

Το 2007 απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.

Η Βανέσα Γουίλιαμς / AP

Η δημόσια συγγνώμη που περίμενε 32 χρόνια

Τον Σεπτέμβριο του 2015, η Γουίλιαμς επέστρεψε στη σκηνή των καλλιστείων Miss America, αυτή τη φορά ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής.

Εκεί, ο τότε επικεφαλής του οργανισμού, Σαμ Χάσκελ, της ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο είχε αντιμετωπιστεί.

Η στιγμή είχε ιδιαίτερο συμβολισμό.

Η γυναίκα που κάποτε είχε αναγκαστεί να παραδώσει το στέμμα της, επειδή άλλοι δημοσιοποίησαν προσωπικές φωτογραφίες της, επέστρεφε στον ίδιο θεσμό ως μια καταξιωμένη καλλιτέχνιδα.

Η συγγνώμη δεν μπορούσε να αναιρέσει όσα είχε υποστεί, αποτελούσε όμως μια δημόσια αναγνώριση της αδικίας.

Τρεις γάμοι, τέσσερα παιδιά και η ζωή στα 63

Στο προσωπικό επίπεδο, η Βανέσα Γουίλιαμς έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά, έχει περάσει από τρεις γάμους και τρία διαζύγια και απολαμβάνει πλέον και τον ρόλο της γιαγιάς.

Σήμερα δηλώνει ανεξάρτητη και οικονομικά αυτάρκης.

Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ενός τέταρτου γάμου, ξεκαθαρίζει όμως ότι δεν αναζητά κάποιον για να καλύψει οικονομικά ή συναισθηματικά κενά στη ζωή της. Ένας ενδεχόμενος σύντροφος θα πρέπει να μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά σε μια ισότιμη σχέση.

Τον Φεβρουάριο του 2027 αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη προσωπική συναυλιακή περιοδεία της στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποδεικνύοντας ότι οι καλλιτεχνικές φιλοδοξίες της παραμένουν ζωντανές.

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