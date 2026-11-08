O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Η πρόγνωση για την Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Snapshot Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου αναμένεται βελτίωση του καιρού με εξασθένηση των ισχυρών βοριάδων και αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στα Επτάνησα.

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί στα περισσότερα μέρη της χώρας, με χαμηλές τιμές στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα παραμείνει τσουχτερό κρύο το πρωί.

Ο 43ος Μαραθώνιος θα διεξαχθεί με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, αίθριο ουρανό, δροσερές θερμοκρασίες από 9°C έως 14°C και μέτριους βορειοανατολικούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες θα υπάρξει μειωμένη ορατότητα και πιθανότητα ομίχλης, απαιτώντας προσοχή στους οδηγούς.

Οι θερμοκρασίες στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και την Κρήτη θα είναι πιο ζεστές, φτάνοντας τοπικά έως τους 19°C. Snapshot powered by AI

Βελτιωμένες καιρικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας την Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Ο καιρός αλλάζει πρόσωπο, καθώς οι ισχυροί βοριάδες των προηγούμενων ημερών αρχίζουν σταδιακά να εξασθενούν.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα είναι αρκετά, αν και δεν θα λείψουν οι αυξημένες νεφώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα. Οι περισσότερες τοπικές βροχές αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα, με τα Επτάνησα ειδικότερα να δέχονται κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις.

Την ίδια ώρα, πρόσκαιρες βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας και περιορισμένης έντασης ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους σε συγκεκριμένα τμήματα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Όσοι κινηθούν στο οδικό δίκτυο τις πρώτες πρωινές ώρες πρέπει να δείξουν προσοχή. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους μειωμένη. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σχηματιστεί ομίχλη.

Ο χάρτης των θερμοκρασιών

Η θερμοκρασία θα καταγράψει σταδιακή άνοδο στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Κι όμως, στα βόρεια ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα επιμείνει σε χαμηλά επίπεδα, προκαλώντας τσουχτερό κρύο νωρίς το πρωί. Στη Δυτική Μακεδονία οι τιμές θα κυμανθούν από -2 έως 9 με 11 βαθμούς Κελσίου, θυμίζοντας έντονα χειμώνα. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη το θερμόμετρο θα δείξει από 0 έως 11 με 13 βαθμούς. Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 15 με 16 βαθμούς, ξεκινώντας από τους 3 το πρωί. Για τη Θεσσαλία, η πρόγνωση δείχνει τιμές από 3 έως 14 με 15 βαθμούς.

Στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές ο καιρός θα είναι πιο ήπιος. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 6 έως 14 με 16 βαθμούς, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξει και τους 17 βαθμούς Κελσίου. Όπως ανακοινώθηκε για τις νησιωτικές περιοχές, τα Επτάνησα θα δουν θερμοκρασίες από 10 έως 17 με 18 βαθμούς. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου η μέγιστη τιμή δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη, η κατάσταση θα είναι αισθητά πιο ζεστή. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 10 έως 16 με 18 βαθμούς, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά ακόμα και στους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην διαδρομή του Μαραθωνίου

Με ευνοϊκές συνθήκες θα πραγματοποιηθεί ο 43ος Μαραθώνιος, για τους αθλούμενους και τους παρατηρητές, σύμφωνα με την πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά για το Newsbomb.

Συγκεκριμένα, ο καιρός προβλέπεται εξαιρετικός, αίθριος με ηλιοφάνεια, δροσερές θερμοκρασίες (9°C το πρωί έως 14°C το μεσημέρι) και μέτριους βορειοανατολικούς ανέμους (2-4 μποφόρ).

Δείτε στο βίντεο αναλυτικά τις συνθήκες που θα επικρατούν στα σημαντικότερα σημεία της μαραθώνιας διαδρομής μέσα στην ημέρα:

Νυχτερινές / Πρώτες πρωινές ώρες (02:00 – 05:00)

Καιρικές συνθήκες: Αίθριος ουρανός με λίγες αραιές νεφώσεις. Θερμοκρασίες: Στο κέντρο (Στάδιο, Χολαργός, Αγ. Παρασκευή): 9°C. Στα μεσόγεια και ανατολικά (Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα/Τρίγλια, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας): 10°C έως 12°C. Άνεμοι: 2 μποφόρ κοντά στο κέντρο, 3 έως 4-5 μποφόρ στα ανατολικά/παραθαλάσσια τμήματα (βορειοανατολικοί). Υγρασία: 65% – 79%.

Πρωί (08:00 – Ώρα εκκίνησης αγώνα)

Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια σε όλο το μήκος της διαδρομής. Θερμοκρασίες: Στάδιο έως Παλλήνη: 9°C. Πικέρμι, Νέα Μάκρη, Βρανάς, Μαραθώνας: 10°C – 11°C. Άνεμοι: Ασθενείς στο Στάδιο (2 μποφόρ), ενισχυμένοι στα 3-4 μποφόρ από την Αγία Παρασκευή έως τον Μαραθώνα. Υγρασία: 64% – 74%.

Μεσημέρι (11:00 – 14:00)

Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις προς το μεσημέρι στα παραθαλάσσια.

Θερμοκρασίες (κορύφωση ημέρας): Στις 11:00: 12°C – 13°C. Στις 14:00: 13°C – 14°C (14°C σε Στάδιο, Χολαργό και Τρίγλια). Άνεμοι: 2-3 μποφόρ στο δυτικό κομμάτι, 3-4 μποφόρ στο ανατολικό. Υγρασία: Πέφτει στα χαμηλότερα επίπεδα της ημέρας (53% – 60%).

Απόγευμα (17:00) Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια / καθαρός καιρός. Θερμοκρασίες: Πτώση στους 10°C – 12°C. Άνεμοι: 2-3 μποφόρ (έως 3-4 μποφόρ στα ανατολικά). Υγρασία: Αρχίζει να ανεβαίνει (62% – 68%).

Βράδυ (20:00 – 23:00) Καιρικές συνθήκες: Αίθριος ουρανός. Θερμοκρασίες: Στις 20:00: 8°C – 10°C. Στις 23:00: 6°C – 9°C (χαμηλότερες τιμές 6°C σε Αγία Παρασκευή και Παλλήνη). Άνεμοι: Εξασθένηση στα 2 έως 3 μποφόρ. Υγρασία: Υψηλή (74% – 85%).

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