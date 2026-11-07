O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά – Η πρόγνωση για το Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Χαμηλές θερμοκρασίες έως και 5 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα σήμερα στη χώρα, με τη Δευτέρα να αποτελεί την πιο δύσκολη ημέρα της επερχόμενης κακοκαιρίας.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά – Η πρόγνωση για το Σάββατο 7 Νοεμβρίου
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  • Σήμερα οι θερμοκρασίες είναι έως 5 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με ενισχυμένους βοριάδες στα πελάγη.
  • Η Δευτέρα αναμένεται η πιο δύσκολη ημέρα της κακοκαιρίας, με γενικευμένες και έντονες βροχές σε όλη την ηπειρωτική χώρα.
  • Από την Κυριακή θα αρχίσουν βροχές στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, οι οποίες θα επεκταθούν ανατολικότερα τη Δευτέρα.
  • Η θερμοκρασία θα αρχίσει να αυξάνεται από τη Δευτέρα, επανερχόμενη στα κανονικά επίπεδα της εποχής μέσα στην εβδομάδα.
  • Σήμερα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη επικρατούν γενικά αίθριες συνθήκες με βοριάδες και μέγιστες θερμοκρασίες 15 και 13 βαθμούς αντίστοιχα.
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Σε χειμερινό τέμπο κινείται ο καιρός στη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και τους ενισχυμένους βοριάδες στα πελάγη, ενώ ήδη διαφαίνεται νέα επιδείνωση με εκτεταμένες βροχές από την Κυριακή.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, γενικά καλές συνθήκες επικρατούν σήμερα στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, χωρίς να λείπουν ασθενείς τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ανατολικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι πνέουν ενισχυμένοι βόρειοι, φτάνοντας τα 7 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο καθώς και στο Ικάριο πέλαγος.

Ο υδράργυρος παραμένει καθηλωμένος περίπου 5 βαθμούς κάτω από τις συνήθεις για την εποχή τιμές. Στη βόρεια Ελλάδα δεν ξεπερνά τους 13 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα κινείται μεταξύ 15 και 18 βαθμών, ενώ μόνο στα Δωδεκάνησα καταγράφονται τοπικά 20άρια.

Στην Αττική επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις και ελάχιστη πιθανότητα ασθενούς βροχής στα βόρεια του νομού. Οι βοριάδες πνέουν στα 5 με 6 μποφόρ, αγγίζοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στον νότιο Ευβοϊκό, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα να μην ξεπερνά τους 15 βαθμούς. Αντίστοιχο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, με ασθενείς έως μέτριους ανέμους και το θερμόμετρο στους 13 βαθμούς.

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Πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά

Η εικόνα αλλάζει από την Κυριακή, καθώς βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει τη δυτική Ελλάδα. Αρκετές βροχές αναμένονται αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, φαινόμενα που θα επεκταθούν ανατολικότερα κατά τη διάρκεια της Δευτέρας.

Η Δευτέρα προβλέπεται ως η ημέρα με τις περισσότερες και πιο γενικευμένες βροχές, καλύπτοντας σχεδόν όλα τα ηπειρωτικά τμήματα. Την Τρίτη το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα αρκετά εξασθενημένο, περιορίζοντας σταδιακά τα φαινόμενα. Όπως ανακοινώθηκε, η θερμοκρασία θα ξεκινήσει να ανεβαίνει από τη Δευτέρα και μετά, επιστρέφοντας στα κανονικά επίπεδα και ξεπερνώντας τα ελαφρώς στα μέσα της εβδομάδας.

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