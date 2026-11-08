43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Τερμάτισε ξυπόλητος με αρχαιοελληνική ενδυμασία ο τελευταίος δρομέας

Snapshot Ο 75χρονος Ιδομενέας Αβραμάκης τερμάτισε τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο ξυπόλητος και με αρχαιοελληνική ενδυμασία, ολοκληρώνοντας 54 μαραθώνιους στη ζωή του.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, απένειμε το μετάλλιο του αγώνα στον Αβραμάκη, υπογραμμίζοντας την επιμονή του.

Ο Αβραμάκης προέτρεψε το κοινό να γυμνάζεται και δήλωσε πως το προσωπικό του σύνθημα είναι «Τρέξε για να μην σε τρέχουν».

Στον φετινό μαραθώνιο συμμετείχαν συνολικά 25.000 δρομείς, ενώ οι συνολικές συμμετοχές σε όλες τις αποστάσεις έφτασαν τις 85.000, αριθμός ρεκόρ για τον θεσμό. Snapshot powered by AI

Τη γραμμή τερματισμού πέρασε και ο τελευταίος μαραθωνοδρόμος, με το κοινό να τον υποδέχεται με ένα θερμό χειροκρότημα.

Ο Ιδομενέας Αβραμάκης ολοκλήρωσε την ιστορική διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων του Αυθεντικού Μαραθωνίου στις 18:15. Ο 75 ετών δρομέας έχει τρέξει σε περισσότερους από 54 Μαραθώνιους και όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, φόρεσε την αρχαιοελληνική ενδυμασία, κρατώντας ασπίδα και σπαθί, ενώ έτρεξε ξυπόλυτος.

Ο κ. Αβραμάκης γονάτισε στο έδαφος, μόλις πέρασε την τερματική γραμμή.

Τον δρομέα υποδέχτηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, η οποία του απένειμε το μετάλλιο του αγώνα – δημιουργία του Κυριάκου Ρόκου- εξάροντας την επιμονή του να ολοκληρώσει τον αγώνα.

Ο Ιδομενέας Αβραμάκης έστειλε μήνυμα προς όλους να γυμνάζονται και ανέφερε πως το σύνθημά του είναι «Τρέξε για να μην σε τρέχουν».

Απόδοση τιμητικού μεταλλίου στον τελευταίο δρομέα Eurokinissi Sports

Φέτος έτρεξαν συνολικα 25.000 δρομείς τον μαραθώνιο, ενώ συνολικά οι συμμετοχές με τα 5χλμ και τα 10χλμ, έφτασαν τις 85.000, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού.

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