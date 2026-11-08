43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Οι δρομείς που ξεχώρισαν στον σημερινό αγώνα

Περισσότεροι 85.000 δρομείς από 125 διαφορετικές χώρες, έλαβαν σήμερα συμμετοχή στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Ελένη Ευστρατίου

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Οι δρομείς που ξεχώρισαν στον σημερινό αγώνα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας συμμετείχαν πάνω από 85.000 δρομείς από 125 χώρες, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχών.
  • Ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι κέρδισε τον Μαραθώνιο με νέο ρεκόρ χρόνου 2 ώρες και 10 λεπτά.
  • Η πρώτη γυναίκα που τερμάτισε ήταν η Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα από την Αιθιοπία με χρόνο 2,5 ώρες.
  • Ο πρώτος Έλληνας δρομέας ήταν ο Κωνσταντίνος Σταμούλης με χρόνο 2:17:37 και η πρώτη Ελληνίδα η Σταματία Νούλα με 2:35:13.
  • Στον αγώνα υπήρχαν πολλές ξεχωριστές εμφανίσεις και μηνύματα, όπως η κραυγή αλληλεγγύης για την Πολωνία και η αναπαράσταση του πανό του Γρηγόρη Λαμπράκη από το 1963.
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Περισσότεροι 85.000 δρομείς από 125 διαφορετικές χώρες, έλαβαν σήμερα συμμετοχή στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, σημειώνοντας ένα νέο ρεκόρ για την ιστορία της Διοργάνωσης.

marathwnios2026

Περίπου 25.000 ολοκλήρωσαν τη διαδρομή των 42,195 χλμ, ενώ χιλιάδες συμμετείχαν και στους αγώνες των 5 και 10 χλμ. Την πρωτιά κατέκτησε ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι, σημειώνοντας νέο ρεκόρ στις 2 ώρες και 10 λεπτά, ενώ πρώτη γυναίκα που τερμάτισε στο Καλλιμάρμαρο ήταν η Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα, επίσης από την Αιθιοπία, που ολοκλήρωσε τη διαδρομή στις 2,5 ώρες.

Intime - Kyriazis Stefanos
Intime - Kyriazis StefanosINTIME NEWS

Από τους Έλληνες δρομείς που τερμάτισαν πρώτοι ήταν ο Κωνσταντίνος Σταμούλης, με χρόνο 2:17:37 και η Σταματία Νούλα, με χρόνο 2:35:13.

Ωστόσο, πολλές ήταν οι παρουσίες που ξεχώρισαν στον φετινό Μαραθώνιο. Στολή σούπερμαν ή αρχαιοελληνικές εμφανίσεις, μηνύματα αλληλεγγύης, χιούμορ και άνθρωποι κάθε ηλικίας και σωματικής κατάστασης, έτρεξαν στον σημερινό Μαραθώνιο, εκπληρώνοντας έναν προσωπικό τους στόχο.

Ιδιαίτερη ήταν και η επιλογή ενός δρομέα να κρατήσει το πανό που σήκωσε ο Γρηγόρης Λαμπράκης, όταν έτρεξε μόνος στην Πορεία Ειρήνης του 1963, λίγο πριν συλληφθεί από την αστυνομία.

Φωτογραφίες από δρομείς που ξεχώρισαν

[ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ-ΑΘΗΝΑΣ

Κρατώντας το πανό του Γρηγόρη Λαμπράκη όταν έτρεξε μόνος στον Μαραθώνιο Ειρήνης το 1963, λίγο πριν συλληφθεί

Eurokinissi Sports/ΕΒΕΛΥΝ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑ
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Intime - Mitrousias Nikos
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Μήνυμα αλληλεγγύης για την Πολωνία μετά την ένοπλη επίθεση του Σαββάτου

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Intime - Kyriazis Stefanos
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Intime - Mitrousias Nikos
Intime - Mitrousias NikosINTIME NEWS
[391055] 43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
[391053] 43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ (ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI)
Intime - Sarelas Dimitris
Intime - Sarelas DimitrisINTIME NEWS
[391055] 43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 2026
43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 2026
[391053] 43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ (ΕΒΕΛΥΝ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑ / EUROKINISSI)
[391053] 43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ (ΕΒΕΛΥΝ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑ / EUROKINISSI)
[391053] 43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ (ΕΒΕΛΥΝ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑ / EUROKINISSI)

[391055] 43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
[391053] 43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ (ΕΒΕΛΥΝ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑ / EUROKINISSI)

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