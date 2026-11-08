Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Τερμάτισε πρώτος ο Αιθίοπας Ταφέρι με νέο ρεκόρ

Ο Μάναζουτ Σιγιούμ Ταφέρι ολοκλήρωσε τον Αυθεντικό Μαραθώνιο σε μόλις 2 ώρες 10 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Τερμάτισε πρώτος ο Αιθίοπας Ταφέρι με νέο ρεκόρ
43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Μάναζουτ Σιγιούμ Ταφέρι τερμάτισε πρώτος στον 43ο Μαραθώνιο Αθήνας με χρόνο 2:10:03, νέο ρεκόρ αγώνα.
  • Το προηγούμενο ρεκόρ κατά 31 δευτερόλεπτα κατείχε από το 2023 ο Κενυάτης Έντουιν Κίπτου με 2:10:34.
  • Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ασεφά Τεφερά Μενγκίσα με χρόνο 2:10:18, 15 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρώτο.
  • Την τρίτη και την τέταρτη θέση κατέλαβαν οι Κενυάτες Πάτρικ Κέτερ Κίπλαγκατ και Βίνσεντ Κίπσανγκ Ρόνο με χρόνους 2:11:22 και 2:12:06 αντίστοιχα.
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Με νέο ρεκόρ, ο Μάναζουτ Σιγιούμ Ταφέρι, ολοκλήρωσε τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, κατακτώντας την κορυφή της διοργάνωσης.

Ο Αιθίοπας αθλητής, τερμάτισε πρώτος ύστερα από μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μάχη για την πρώτη θέση στα 42.195 μέτρα από τον Μαραθώνα έως το Καλλιμάρμαρο.

Ο Αιθίοπας δρομέας κατέρριψε κατά 31 δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ αγώνα, το οποίο κατείχε από το 2023 ο Κενυάτης Έντουιν Κίπτου με επίδοση 2:10:34.

[391055] 43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)Eurokinissi Sports

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο επίσης Αιθίοπας Ασεφά Τεφερά Μενγκίσα με χρόνο 2:10:18, μόλις 15 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Κενυάτης Πάτρικ Κέτερ Κίπλαγκατ με επίδοση 2:11:22, ενώ τέταρτος ήταν ο συμπατριώτης του Βίνσεντ Κίπσανγκ Ρόνο με 2:12:06.

[391055] 43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)Eurokinissi Sports

Πρώτος Έλληνας ο Σταμούλης

Ο Κώστας Σταμούλης ήταν ο πρώτος Έλληνας που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή σε 2 ώρες, 17 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

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