Μαραθώνιος: Κλείνουν Κηφισίας, Μεσογείων - Περιορισμοί σε Αττική Οδό - Ποια δρομολόγια ματαιώνονται

Snapshot Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας εφαρμόζεται σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας και Αττικής, όπως Μεσογείων, Κηφισίας και Μαραθώνος, λόγω του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, έως τις 19:30 ή αργότερα σε ορισμένα σημεία.

Η Αττική Οδός έχει κλειστούς κλάδους εξόδου προς Ραφήνα, Παλλήνη και Λεωφόρο Μαραθώνος σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα της Κυριακής.

Οδικοί αποκλεισμοί και απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης ισχύουν σε πολλούς δρόμους της διαδρομής, ενώ απαγορεύεται η κίνηση πεζών στο οδόστρωμα της μαραθώνιας διαδρομής κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. αυξάνει τη συχνότητα των δρομολογίων με επιπλέον συρμούς και 24ωρη λειτουργία στις γραμμές 2 και 3, ενώ τροποποιούνται διαδρομές λεωφορείων και τρόλεϊ με ματαιώσεις και προσωρινές αφετηρίες σε πολλές γραμμές.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλεισμοί οδών θα διαρκέσουν έως το πρωί της Δευτέρας σε ορισμένα σημεία, όπως Ηρώδου Αττικού και Βασιλέως Γεωργίου Β΄, με συνεχείς περιορισμούς για οχήματα και ελαφρά ηλεκτρικά μέσα μεταφοράς. Snapshot powered by AI

Σε ισχύ βρίσκονται εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της Αττικής, λόγω της διεξαγωγής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου προκαλώντας ασφυξία στην πρωτεύουσα και στην κίνηση των οχημάτων.

Κεντρικοί οδικοί άξονες, μεταξύ των οποίων η Μεσογείων, η Κηφισίας, η Μαραθώνος και η Βασιλίσσης Σοφίας, θα παραμείνουν κλειστές για πολλές ώρες, ενώ απαγορεύσεις θα ισχύσουν και στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής, οι αποκλεισμοί θα διαρκέσουν έως τις 19:30. Παράλληλα, στην Ηρώδου Αττικού και σε τμήμα της Βασιλέως Γεωργίου Β' οι απαγορεύσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας (9/11).

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος θα πραγματοποιηθεί από τις 08:30 έως τις 18:15, με αφετηρία τον Μαραθώνα και τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά, ανάλογα με το σημείο και την ώρα διεξαγωγής των αγώνων.

Από τις 04:00 έως τις 13:00

Βασιλέως Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Από τις 05:00 έως τις 13:00

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Βασιλίσσης Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Συγγρού, από την οδό Φραντζή έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας, και στα δύο ρεύματα.

Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Ηλιουπόλεως, από την Υμηττού έως την Καρέα.

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της.

Χαριλάου Τρικούπη, μεταξύ Πανεπιστημίου και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, μεταξύ Πανεπιστημίου και Ακαδημίας.

Οι διακοπές κυκλοφορίας επεκτείνονται και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από τις 05:00 έως τις 19:30

Βασιλέως Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Βασιλίσσης Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Αρχιμήδους, μεταξύ Πλατείας Πλαστήρα και Μάρκου Μουσούρου.

Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδηττού οι απαγορεύσεις αφορούν και τις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Από τις 05:00 έως τις 18:30

Βασιλίσσης Σοφίας, από τη Βασιλίσσης Αμαλίας έως τη Ζαχάρωφ, και στα δύο ρεύματα.

Ριζάρη, μεταξύ Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Βασιλέως Γεωργίου Β΄, μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ρηγίλλης.

Μελεάγρου, μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ησιόδου.

Κλεάνθους, μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλέως Γεωργίου Β΄.

«Έμφραγμα» σε Μεσογείων και Κηφισίας

Γολγοθά θα ανέβουν κι όσοι ζουν ή θέλουν να μετακινηθούν στους βασικούς οδικούς άξονες που συνδέουν το κέντρο της Αθήνας με τα βόρεια και ανατολικά προάστια.

Από τις 06:00 έως τις 18:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία:

Στη Μεσογείων, από την Κατεχάκη έως τον Πύργο Αθηνών, και στα δύο ρεύματα.

Στη Φειδιππίδου, μεταξύ Μιχαλακοπούλου και Κηφισίας.

Στη Θηβών, μεταξύ Μικράς Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα προς Μεσογείων.

Στη Μιχαλακοπούλου, μεταξύ Ιλισίων και Μεσογείων.

Στην Κηφισίας, μεταξύ Πανόρμου και Αλεξάνδρας.

Στην Αλεξάνδρας, μεταξύ Πανόρμου και Κηφισίας.

Επιπλέον, στη Μεσογείων, από τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής έως την Κατεχάκη, η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα από τις 08:30 έως τις 18:30.

Λεωφόρος Μαραθώνος - Οι ώρες που διακόπτεται η κυκλοφορία

Στη Λεωφόρο Μαραθώνος οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν τμηματικά, ανάλογα με τη διέλευση των δρομέων.

05:00 – 13:30: Από την αφετηρία του Μαραθωνίου έως τη Λεωφόρο Κάτω Σουλίου, στην Αγία Μαρίνα, και στα δύο ρεύματα.

07:30 – 15:00: Από τη Λεωφόρο Κάτω Σουλίου έως τη Λεωφόρο Διονύσου, και στα δύο ρεύματα.

08:00 – 16:45: Από τη Λεωφόρο Διονύσου έως τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής, και στα δύο ρεύματα.

Παράλληλα, θα ισχύσουν οι ακόλουθοι αποκλεισμοί:

Αγίας Παρασκευής, πρώην Μαραθωνομάχων, από τον Τύμβο Μαραθώνα έως τη Λεωφόρο Μαραθώνος: 05:00 – 13:30.

Λεωφόρος Κάτω Σουλίου, από την Αγίου Αθανασίου έως τη Μαραθώνος: 05:00 – 10:30.

Δημοκρατίας, από την Εθνική Οδό Αθήνας–Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου έως τη Λεωφόρο Κάτω Σουλίου: 05:00 – 09:30.

Δημοκρατίας, από την οδό Λόφου έως την Εθνική Οδό Αθήνας–Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου, στο ρεύμα προς το κέντρο Μαραθώνα: 05:00 – 13:30.

Χρυσοστόμου Σμύρνης, μεταξύ της ανώνυμης οδού μετά την Παγκόσμιας Φιλίας και της Μιλήτου: 05:00 – 13:30.

Η οδός Σπηλαίου Πανός θα παραμείνει επίσης κλειστή έως τις 13:30 της Κυριακής.

Αττική Οδός: Πού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν και την Αττική Οδό, με αποκλεισμούς σε συγκεκριμένους κλάδους εξόδου.

Ειδικότερα:

07:00 – 15:00: Κλείνει ο κλάδος εξόδου προς Ραφήνα.

07:00 – 16:30: Κλείνει ο κλάδος εξόδου προς Παλλήνη.

08:00 – 17:00: Κλείνει η έξοδος 15 προς Λεωφόρο Μαραθώνος, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους και να λάβουν υπόψη τους περιορισμούς.

Η Τροχαία επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου απαγορεύεται η κάθετη διέλευση της διαδρομής από οχήματα, όσο τα αντίστοιχα τμήματα παραμένουν αποκλεισμένα.

Ωστόσο, προβλέπεται ελεγχόμενη διέλευση σε συγκεκριμένους κόμβους.

Στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στις διασταυρώσεις με:

Διονύσου

Αρτέμιδος – Φειδιππίδου

Αγίας Μαρίνας

Φλέμινγκ

Αγίου Δημητρίου – Ελευθερίου Βενιζέλου

Πατριάρχου Γρηγορίου – Εθνικής Αντιστάσεως

Λαυρίου – Κλεισθένους – Κυκλάδων

Στη Λεωφόρο Μεσογείων, ελεγχόμενη διέλευση θα επιτρέπεται στις διασταυρώσεις με Αγίου Ιωάννου – Ελπίδος και Κατεχάκη

Στη διασταύρωση Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλέως Γεωργίου Β΄ η εξαίρεση αφορά αποκλειστικά οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος

Ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί έως τη Δευτέρα

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν θα ολοκληρωθούν για όλους τους δρόμους το βράδυ της Κυριακής. Συγκεκριμένα, έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας (9/11) θα παραμείνουν κλειστές:

Η Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της.

Η Βασιλέως Γεωργίου Β΄, μεταξύ Ρηγίλλης και Ηρώδου Αττικού.

Οι απαγορεύσεις επεκτείνονται και στις αντίστοιχες κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε δρόμους της μαραθώνιας διαδρομής, μεταξύ των οποίων η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αρδηττού, η Μεσογείων και η Πανεπιστημίου. Οι περιορισμοί αφορούν επίσης ποδήλατα και ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, όπως ηλεκτρικά πατίνια.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται και η κίνηση πεζών στο οδόστρωμα της μαραθώνιας διαδρομής

Μετρό - Ηλεκτρικός

Η ΣΤΑ.ΣΥ. αυξάνει τη συχνότητα των δρομολογίων σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, με τρεις επιπλέον συρμούς σε καθεμία από τις Γραμμές 1 (ΗΣΑΠ), 2 και 3.

Οι Γραμμές 2 και 3, μαζί με το τραμ, θα λειτουργήσουν 24 ώρες το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή. Η Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) θα ξεκινήσει να κινείται στις 05:00 το πρωί της Κυριακής.

Τα υπόλοιπα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Τραμ

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., η Γραμμή 6 («Πικροδάφνη – Σύνταγμα») θα έχει ως τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ», από τις 12:00 σήμερα Σάββατο έως τις 22:00 την Κυριακή.

Στο διάστημα αυτό οι στάσεις «Σύνταγμα», «Ζάππειο» και «Λ. Βουλιαγμένης» δεν θα εξυπηρετούν επιβάτες.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Ο ΟΑΣΑ προχωρά σε προσωρινές τροποποιήσεις διαδρομών, σταδιακά και ανάλογα με τις υποδείξεις της Τροχαίας. Για όλες τις γραμμές που αλλάζουν, θα γίνονται προσωρινές στάσεις στις υπάρχουσες στάσεις άλλων γραμμών.

Έως την Κυριακή στις 21:00, λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου της Αρδηττού και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, μεταξύ Βουλιαγμένης και Ερατοσθένους, τροποποιούνται οι γραμμές 550, 209, 10 και 11 και οι τροχιοδρομικές γραμμές των τρόλεϊ 2 και 4.

Γραμμές που δεν θα λειτουργήσουν

Καμία κίνηση δεν θα έχουν οι γραμμές 060, 314, 314Β, 314Γ, 406, 407, 416, 418 και Α5

Οι γραμμές 310, 310Β και 310Γ διακόπτουν τη λειτουργία τους από την έναρξη της βάρδιας μέχρι να λήξουν τα μέτρα της Τροχαίας στη λεωφόρο Μαραθώνος.

Μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας από τον Μαραθώνα έως τη διασταύρωση Ραφήνας, θα εκτελούν τροποποιημένη διαδρομή μέσω Φειδιππίδου, Αγίου Παντελεήμονος, Αγίας Παρασκευής και Δημοκρατίας.

Μερικώς λειτουργούν οι εξής γραμμές:

230: δεν θα εκτελεστούν οι διαδρομές από Ακρόπολη και από Ζωγράφου.

140: δεν θα εκτελεστεί η διαδρομή από Πολύγωνο.

Β5: δεν θα λειτουργήσει η διαδρομή από Αγία Παρασκευή.

025, 026: δεν θα λειτουργήσει η κατεύθυνση από Ιπποκράτους.

324: θα λειτουργεί μόνο στο τμήμα Κάντζα – Παλλήνη, με προσωρινό τέρμα στον σταθμό Κάντζας (Κάντζα 2).

Προσωρινές αφετηρίες και τερματικοί

Χ95 (Αεροδρόμιο): προσωρινή αφετηρία στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, με πορεία μέσω Αττικής Οδού, Περιφερειακής Υμηττού και λεωφόρου Αλίμου – Κατεχάκη.

304, 305 και 308: προσωρινή αφετηρία στον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας.

421: προσωρινό τέρμα στον σταθμό Μετρό Χαλανδρίου.

046: τέρμα στη Γρηγ. Ξενοπούλου, όπου τερματίζει και η 036 από Κυψέλη.

Β5: αναστροφή στον κόμβο Κατεχάκη.Τροποποιήσεις διαδρομών

Κέντρο και Ομόνοια: οι γραμμές 608, 622, 815, 224, 022, 813, 025, 026, 227, 856 διέρχονται από Πατησίων, Πανεπιστημίου, Αιόλου ή πλατεία Ομονοίας, ανάλογα με την κατεύθυνση.

Βόρεια και ανατολικά προάστια: οι 301, 301Β, 306, 307, 319 αλλάζουν πορεία μέσω Αιτωλίας, Έβρου, Κλεισθένους και Λεωφ. Λαυρίου.Ζωγράφου, Γουδή, Ιλίσια:

οι 608, 235, 622, 815, 140, 220, 221 διέρχονται από Παπαδιαμαντοπούλου, Μιχαλακοπούλου και Ιλισίων.Παλαιό Φάληρο και Κηφισιά:

η 550 και οι Α2, 040 παρακάμπτουν μέσω Καλλιρρόης και Βούρβαχη.Αμπελόκηποι – Ριζάρη:

οι 214, 203, 204, 211 περνούν από Ριζάρη, Βασ. Γεωργίου Β΄ και Σπύρου Μερκούρη.Νότια προάστια:

οι Α3, 227 και 856 διέρχονται από Ηλιουπόλεως, Καρέα και Τιμολέοντος.Κυψέλη και Αγία Σοφία:

οι 046, 036, 402 τροποποιούνται γύρω από την πλατεία Αγίας Σοφίας.Αθηνών – Μαραθώνος:

η 409 μέσω 8ης Μεραρχίας και Κορυτσάς.

Τρόλεϊ

1, 5, 15, 2, 4, 11, 12: εκτροπή από την πλατεία Ομονοίας.

2 και 4: τροποποιούμενη πορεία στην περιοχή Καισαριανής, με τερματικό στον σταθμό Μετρό Αγίου Ιωάννη.

3: πορεία μέσω λεωφόρου Αλεξάνδρας.

6: γίνεται κυκλική από Νέα Φιλαδέλφεια προς κέντρο.

10: κυκλική διαδρομή Τζιτζιφιές – Χαλάνδρι με αναστροφή στην Κατεχάκη.



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