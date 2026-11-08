Μαραθώνιος 2026: Ρεκόρ συμμετοχής με 85.000 δρομείς - Όλοι οι κλειστοί δρόμοι στην Αθήνα

Snapshot Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας συγκέντρωσε πάνω από 85.000 δρομείς, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχών.

Στον αγώνα των 5 χλμ., ο Ανδρέας Γεωργίου κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και η Βασιλική Καλλιμογιάννη κατέρριψε το ρεκόρ διαδρομής γυναικών.

Σήμερα διεξάγεται η κλασική διαδρομή των 42,195 μέτρων από τον Μαραθώνα και ο αγώνας των 10 χλμ. στο κέντρο της Αθήνας.

Εφαρμόζονται εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικές λεωφόρους και την Αττική Οδό, με πολλούς δρόμους κλειστούς από νωρίς το πρωί έως αργά το απόγευμα.

Ορισμένοι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας θα παραμείνουν κλειστοί έως το πρωί της Δευτέρας, ενώ απαγορεύεται η στάση, η στάθμευση και η κίνηση πεζών στην μαραθώνια διαδρομή κατά τη διάρκεια των αγώνων. Snapshot powered by AI

Με περισσότερους από 85.000 δρομείς από κάθε γωνιά του κόσμου να δίνουν το «παρών», ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας εξελίχθηκε σε μια πραγματικά μεγαλειώδη γιορτή του αθλητισμού, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχών.

Η αυλαία του αγωνιστικού διημέρου άνοιξε χθες, Σάββατο 7 Νοεμβρίου, με τις εντυπωσιακές μάχες στα 5 χιλιόμετρα, όπου ο Ανδρέας Γεωργίου και η Βασιλική Καλλιμογιάννη αναδείχθηκαν νικητές στις αντίστοιχες κατηγορίες. Ο Ανδρέας Γεωργίου, αθλητής του Αθηνόδωρου Αιγίου, κατέκτησε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στον αγώνα εξαπολύοντας επίθεση στο δεύτερο μισό της κούρσας. Μπαίνοντας στο Παναθηναϊκό Στάδιο μαζί με τον Ορφέα Ιωάννου και τον Γιώργο Κύρτση, επικράτησε στις λεπτομέρειες με χρόνο 14.37, μόλις δύο δευτερόλεπτα πίσω από το ρεκόρ διαδρομής. Στις γυναίκες, η Βασιλική Καλλιμογιάννη του Ηρακλή Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση: περιμένοντας υπομονετικά πίσω από την Ανδριάννα Μποντιώτη και την Ιουλιάννα Ρούσσου, επιτέθηκε στο τελευταίο κομμάτι και όχι μόνο πήρε τη νίκη, αλλά πέτυχε και νέο ρεκόρ διαδρομής με 16.16, καταρρίπτοντας το περσινό 16.24.

Σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, τα βλέμματα στρέφονται στην κλασική διαδρομή των 42.195 μέτρων, η οποία ξεκινάει από τον Μαραθώνα στις 08:30, καθώς και στον αγώνα των 10 χλμ. Allwyn που πραγματοποιείται στο κέντρο της Αθήνας μισή ώρα νωρίτερα.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα ξημερώματα εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της Αττικής, λόγω της διεξαγωγής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου. Κεντρικές λεωφόροι, μεταξύ των οποίων η Μεσογείων, η Κηφισίας, η Μαραθώνος και η Βασιλίσσης Σοφίας, θα παραμείνουν κλειστές για πολλές ώρες, ενώ περιορισμοί θα ισχύσουν και στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής, οι πρώτες διακοπές κυκλοφορίας θα αρχίσουν στις 04:00 τα ξημερώματα, ενώ σε ορισμένους δρόμους οι αποκλεισμοί θα διαρκέσουν έως τις 19:30. Παράλληλα, στην Ηρώδου Αττικού και σε τμήμα της Βασιλέως Γεωργίου Β΄ οι απαγορεύσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας (9/11).

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος θα πραγματοποιηθεί από τις 08:30 έως τις 18:15, με αφετηρία τον Μαραθώνα και τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά, ανάλογα με το σημείο και την ώρα διεξαγωγής των αγώνων.

Από τις 04:00 έως τις 13:00

Βασιλέως Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Από τις 05:00 έως τις 13:00

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Βασιλίσσης Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Συγγρού, από την οδό Φραντζή έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας, και στα δύο ρεύματα.

Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Ηλιουπόλεως, από την Υμηττού έως την Καρέα.

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της.

Χαριλάου Τρικούπη, μεταξύ Πανεπιστημίου και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, μεταξύ Πανεπιστημίου και Ακαδημίας.

Οι διακοπές κυκλοφορίας επεκτείνονται και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από τις 05:00 έως τις 19:30

Βασιλέως Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Βασιλίσσης Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Αρχιμήδους, μεταξύ Πλατείας Πλαστήρα και Μάρκου Μουσούρου.

Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδηττού οι απαγορεύσεις αφορούν και τις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Από τις 05:00 έως τις 18:30

Βασιλίσσης Σοφίας, από τη Βασιλίσσης Αμαλίας έως τη Ζαχάρωφ, και στα δύο ρεύματα.

Ριζάρη, μεταξύ Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Βασιλέως Γεωργίου Β΄, μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ρηγίλλης.

Μελεάγρου, μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ησιόδου.Κλεάνθους, μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλέως Γεωργίου Β΄.

Μεσογείων και Κηφισίας: Πότε διακόπτεται η κυκλοφορία

Σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις αναμένονται και στους βασικούς οδικούς άξονες που συνδέουν το κέντρο της Αθήνας με τα βόρεια και ανατολικά προάστια.

Από τις 06:00 έως τις 18:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία:

Στη Μεσογείων, από την Κατεχάκη έως τον Πύργο Αθηνών, και στα δύο ρεύματα.

Στη Φειδιππίδου, μεταξύ Μιχαλακοπούλου και Κηφισίας.

Στη Θηβών, μεταξύ Μικράς Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα προς Μεσογείων.

Στη Μιχαλακοπούλου, μεταξύ Ιλισίων και Μεσογείων.

Στην Κηφισίας, μεταξύ Πανόρμου και Αλεξάνδρας.

Στην Αλεξάνδρας, μεταξύ Πανόρμου και Κηφισίας.

Επιπλέον, στη Μεσογείων, από τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής έως την Κατεχάκη, η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα από τις 08:30 έως τις 18:30.

Λεωφόρος Μαραθώνος: Οι ώρες που διακόπτεται η κυκλοφορία

Στη Λεωφόρο Μαραθώνος οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν τμηματικά, ανάλογα με τη διέλευση των δρομέων.

05:00 – 13:30: Από την αφετηρία του Μαραθωνίου έως τη Λεωφόρο Κάτω Σουλίου, στην Αγία Μαρίνα, και στα δύο ρεύματα.

07:30 – 15:00: Από τη Λεωφόρο Κάτω Σουλίου έως τη Λεωφόρο Διονύσου, και στα δύο ρεύματα.

08:00 – 16:45: Από τη Λεωφόρο Διονύσου έως τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής, και στα δύο ρεύματα.

Παράλληλα, θα ισχύσουν οι ακόλουθοι αποκλεισμοί:

Αγίας Παρασκευής, πρώην Μαραθωνομάχων, από τον Τύμβο Μαραθώνα έως τη Λεωφόρο Μαραθώνος: 05:00 – 13:30.Λεωφόρος Κάτω Σουλίου, από την Αγίου Αθανασίου έως τη Μαραθώνος: 05:00 – 10:30.Δημοκρατίας, από την Εθνική Οδό Αθήνας–Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου έως τη Λεωφόρο Κάτω Σουλίου: 05:00 – 09:30.Δημοκρατίας, από την οδό Λόφου έως την Εθνική Οδό Αθήνας–Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου, στο ρεύμα προς το κέντρο Μαραθώνα: 05:00 – 13:30.Χρυσοστόμου Σμύρνης, μεταξύ της ανώνυμης οδού μετά την Παγκόσμιας Φιλίας και της Μιλήτου: 05:00 – 13:30.Η οδός Σπηλαίου Πανός θα παραμείνει επίσης κλειστή έως τις 13:30 της Κυριακής.

Αττική Οδός: Ποιες έξοδοι κλείνουν

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν και την Αττική Οδό, με αποκλεισμούς σε συγκεκριμένους κλάδους εξόδου.

Ειδικότερα:

07:00 – 15:00: Κλείνει ο κλάδος εξόδου προς Ραφήνα.

07:00 – 16:30: Κλείνει ο κλάδος εξόδου προς Παλλήνη.

08:00 – 17:00: Κλείνει η έξοδος 15 προς Λεωφόρο Μαραθώνος, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους και να λάβουν υπόψη τους περιορισμούς.

Η Τροχαία επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου απαγορεύεται η κάθετη διέλευση της διαδρομής από οχήματα, όσο τα αντίστοιχα τμήματα παραμένουν αποκλεισμένα.

Ωστόσο, προβλέπεται ελεγχόμενη διέλευση σε συγκεκριμένους κόμβους.

Στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στις διασταυρώσεις με:

Διονύσου.

Αρτέμιδος – Φειδιππίδου.

Αγίας Μαρίνας.

Φλέμινγκ.

Αγίου Δημητρίου – Ελευθερίου Βενιζέλου.

Πατριάρχου Γρηγορίου – Εθνικής Αντιστάσεως.

Λαυρίου – Κλεισθένους – Κυκλάδων.

Στη Λεωφόρο Μεσογείων, ελεγχόμενη διέλευση θα επιτρέπεται στις διασταυρώσεις με Αγίου Ιωάννου – Ελπίδος και Κατεχάκη.

Στη διασταύρωση Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλέως Γεωργίου Β΄ η εξαίρεση αφορά αποκλειστικά οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι εναλλακτικές διαδρομές που προτείνει η Τροχαία

Για τη διευκόλυνση των οδηγών, η ΕΛ.ΑΣ. προτείνει εναλλακτικές διαδρομές, ανάλογα με τον προορισμό.

Από το κέντρο προς Ζωγράφου, Παγκράτι, Καισαριανή και Βύρωνα: Αλεξάνδρας – Πανόρμου – Κηφισίας – Κατεχάκη.Από τις ίδιες περιοχές προς το κέντρο:Ούλωφ Πάλμε – Κοκκινοπούλου – Κατεχάκη – Κηφισίας – Πανόρμου – Αλεξάνδρας.

Από το κέντρο προς τα νότια προάστια: Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Συγγρού – Ποσειδώνος ή Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Καλλιρόης – Βουλιαγμένης.

Από τον Μαραθώνα προς τα βόρεια προάστια και τον Πειραιά: Δημοκρατίας – Λίμνης Μαραθώνος – Χελμού – Κρυονερίου – Νέα Εθνική Οδός Αθηνών–Λαμίας – Κηφισός.

Από τη Νέα Μάκρη προς τα βόρεια προάστια: Λεωφόρος Διονύσου – Αγίου Πέτρου.

Οι παραπάνω διαδρομές είναι ενδεικτικές και η χρήση τους εξαρτάται από τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις οδηγίες των τροχονόμων.

Ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί έως τη Δευτέρα

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν θα ολοκληρωθούν για όλους τους δρόμους το βράδυ της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας (9/11) θα παραμείνουν κλειστές:

Η Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της.

Η Βασιλέως Γεωργίου Β΄, μεταξύ Ρηγίλλης και Ηρώδου Αττικού.

Οι απαγορεύσεις επεκτείνονται και στις αντίστοιχες κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε δρόμους της μαραθώνιας διαδρομής, μεταξύ των οποίων η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αρδηττού, η Μεσογείων και η Πανεπιστημίου. Οι περιορισμοί αφορούν επίσης ποδήλατα και ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, όπως ηλεκτρικά πατίνια.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται και η κίνηση πεζών στο οδόστρωμα της μαραθώνιας διαδρομής.

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