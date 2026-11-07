Εικόνες εγκατάλειψης στις εγκαταστάσεις της αφετηρίας του Αυθεντικού Μαραθωνίου

Ο δημοτικός σύμβουλος Αριστείδης Παπουτσής καταγγέλλει στο Newsbomb ελλιπή συντήρηση και ζητήματα ασφάλειας – Τι είχε ανακοινώσει ο Δήμος μετά τον τραυματισμό καθηγητή το 2025

Σωτήρης Σκουλούδης

Εικόνες εγκατάλειψης στις εγκαταστάσεις της αφετηρίας του Αυθεντικού Μαραθωνίου
ΕΛΛΑΔΑ
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Εικόνα εγκατάλειψης και σοβαρά προβλήματα συντήρησης στις εγκαταστάσεις της αφετηρίας του Αυθεντικού Μαραθωνίου καταγγέλλει, με δήλωσή του στο Newsbomb, ο Αριστείδης Παπουτσής, δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Μαραθώνα, με την παράταξη «ΕΜΕΙΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ».

Ο κ. Παπουτσής ασκεί έντονη κριτική για την κατάσταση των υποδομών, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα έχουν επισημανθεί επανειλημμένα από την έναρξη της θητείας της παράταξής του, το 2024, χωρίς να έχει υπάρξει η απαιτούμενη ανταπόκριση. Παράλληλα, προαναγγέλλει κλιμάκωση των διαμαρτυριών, θέτοντας στο επίκεντρο τόσο την εικόνα των εγκαταστάσεων όσο και την ασφάλεια όσων τις χρησιμοποιούν.

Δείτε τις χαρακτηριστικές εικόνες που κατέγραψε όμαδα πολιτών από το σημείο:

«Τα αναδεικνύουμε από την αρχή της θητείας μας»

Στη δήλωσή του στο Newsbomb, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης αναφέρει ότι οι παρεμβάσεις της παράταξής του έχουν γίνει μέσα από διαφορετικούς θεσμικούς και δημόσιους διαύλους: με επισημάνσεις στις τακτικές συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, ερωτήματα στις συνεδριάσεις λογοδοσίας και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως υποστηρίζει, οι σχετικές προειδοποιήσεις είναι καταγεγραμμένες. Ο ίδιος συνδέει την κατάσταση στην αφετηρία με μια ευρύτερη κριτική για τη συντήρηση των δημοτικών υποδομών, καταλογίζοντας αδράνεια στους υπευθύνους.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον συμβολισμό των εγκαταστάσεων. Τις περιγράφει ως εμβληματικές, με λιτή και όμορφη αισθητική, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να αποτελούν τοπόσημα και όχι να παρουσιάζουν εικόνα υποβάθμισης. Οι αναφορές του σε διεθνείς βραβεύσεις και στην ευκολία συντήρησής τους αποτελούν μέρος της τοποθέτησής του.

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Το ατύχημα του καθηγητή και η τότε ανακοίνωση του Δήμου

Ο κ. Παπουτσής επαναφέρει και το σοβαρό ατύχημα καθηγητή μέσα στο γήπεδο, το οποίο ο ίδιος αποδίδει σε αμέλεια συντήρησης από τους αρμοδίους.

Το περιστατικό είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα στις αρχές του 2025. Τότε, ένας εκπαιδευτικός του ΓΕΛ Μαραθώνα είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι στις 31 Ιανουαρίου 2025.

Ο Δήμος Μαραθώνος είχε τοποθετηθεί επισήμως στις 10 Φεβρουαρίου 2025, μετά τη συνάντηση του δημάρχου Στέργιου Τσίρκα με αντιπροσωπεία μαθητών. Στην ανακοίνωσή του αναφερόταν στον τραυματισμό καθηγητή που συνόδευε μαθητές του ΓΕΛ Μαραθώνα στις αθλητικές τους δραστηριότητες στο στάδιο της αφετηρίας.

Η δημοτική αρχή διαβεβαίωνε τότε ότι θα στεκόταν στο πλευρό του εκπαιδευτικού «με όποιον τρόπο χρειαστεί» και ότι «έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας στο Στάδιο του Μαραθώνα». Στα αιτήματα των μαθητών περιλαμβανόταν και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας στο Στάδιο της Αφετηρίας του Μαραθωνίου Δρόμου.

Ολόκληρη η δήλωση Παπουτσή στο Newsbomb

Ο Αριστείδης Παπουτσής, δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης με την παράταξη «ΕΜΕΙΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ», αναφέρει στη δήλωσή του:

«Όλοι είδαμε τις εικόνες εγκατάλειψης και εξαθλίωσης των εγκαταστάσεων της αφετηρίας του αυθεντικού Μαραθώνιου δρόμου. Τα αναδεικνύουμε και τα λέμε από την αρχή της θητείας μας (2024), με καθε δυνατό τρόπο, στο ΔΣ με επισημάνσεις μας σε κανονικές συνεδριάσεις, με ερωτήματα που υποβάλαμε συνεδριάσεις λογοδοσίας, είτε απο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά είναι καταγεγραμμένα άλλωστε.

Πριν από 2 περίπου χρόνια οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν ξαναγίνει θέμα για το πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε ένας καθηγητής μέσα στο γήπεδο, χάριν της αμέλειας συντήρησης από τους υπεύθυνους. Δυστυχώς, η άσχημη εικόνα και η επικινδυνότητα γενικότερα όλων των υποδομών του δήμου Μαραθώνα, οδηγεί στο αναπόφευκτο συμπέρασμα ότι κάποιοι δεν κάνουν τίποτα!

Περιμέναμε να υπάρξει ανταπόκριση από τους υπεύθυνους σχεδόν 2,5 χρόνια. Ήρθε η ώρα της κλιμάκωσης των διαμαρτυριών μας. Σήμερα είναι αυτό το βίντεο, αύριο ίσως είναι κάτι άλλο.

Είναι λυπηρό και εξοργιστικό, εμβληματικές εγκαταστάσεις με λιτή και όμορφη αισθητική, διεθνώς βραβευμένες, που έχουν σχεδιαστεί για να συντηρούνται εύκολα και οικονομικά, οι οποίες θα έπρεπε να είναι τοπόσημα, να υποβαθμίζονται με αυτό τον τρόπο, απαξιώνοντας τα ιδεώδη που αντιπροσωπεύουν. Κάποιοι δε μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, και της ιστορίας του Μαραθώνα. Ίσως γιατί δεν τους νοιάζει; Ίσως γιατί δε νιώθουν τα νοήματα που κρύβονται πίσω από την Μαραθώνια διαδρομή; Ή ίσως απλά γιατί δεν γνωρίζουν ιστορία…»

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