Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Στον Τύμβο του Μαραθώνα η τελετή Αφής της Φλόγας

Snapshot Η τελετή Αφής της Φλόγας του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας πραγματοποιήθηκε στον Τύμβο των Μαραθωνομάχων.

Στον αυριανό μαραθώνιο θα συμμετάσχουν 25.000 δρομείς από 124 χώρες.

Η τελετή ήταν αφιερωμένη στον συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Πρώτοι λαμπαδηδρόμοι ήταν η Δήμητρα Παπασπύρου και ο Γρηγόρης Λαμπράκης, εγγονός του ειρηνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη.

Τελευταιοί λαμπαδηδρόμοι που άναψαν τον βωμό ήταν οι πρωταθλητές στίβου Σωτήρης Γκαραγκάνης και Γεωργία Δεσπολλάρη. Snapshot powered by AI

Η τελετή Αφής της Φλόγας του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο, στον Τύμβο των Μαραθωνομάχων.

Ο βωμός στην ιστορική εγκατάσταση της αφετηρίας θα ανάψει μέσω λαμπαδηδρομίας και θα παραμείνει αναμμένος ώστε να φωτίσει τον αυριανό αγώνα, στον οποίο θα λάβουν μέρος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, 25.000 δρομείς από 124 χώρες.

Η τελετή διεξάγεται στον χώρο όπου το 490 π.Χ. γράφτηκε μία από τις πιο ιστορικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Φέτος, το τελετουργικό και το μουσικό της κομμάτι είναι αφιερωμένα στον μεγάλο Έλληνα συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο οποίος είναι το τιμώμενο πρόσωπο. Έργα του ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.

Πρώτοι λαμπαδηδρόμοι ήταν η Δήμητρα Παπασπύρου, κορυφαία Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος και παλιά πρωταθλήτρια, και ο Γρηγόρης Λαμπράκης, εγγονός του ομώνυμου ειρηνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα «ακολουθήσει τα βήματα του παππού του». Στον Λαμπράκη είναι αφιερωμένος κάθε χρόνο, παραδοσιακά, ο Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας.

Τελευταίοι λαμπαδηδρόμοι ήταν ο Σωτήρης Γκαραγκάνης και η Γεωργία Δεσπολλάρη, πρωταθλητές του στίβου, οι οποίοι άναψαν τον βωμό.

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