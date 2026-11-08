Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Σε εξέλιξη η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού - Στιγμιότυπα από τον αγώνα

Snapshot Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας διεξάγεται με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων δρομέων από όλο τον κόσμο.

Εκτός από τον κλασικό μαραθώνιο των 42,195 μέτρων, πραγματοποιούνται παράλληλοι αγώνες 5 και 10 χιλιομέτρων, καθώς και αγώνες για παιδιά και αθλητές Special Olympics.

Οι πρώτοι δρομείς των 5 χλμ. έχουν ήδη τερματίσει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με έντονη παρουσία θεατών και πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Οι μαραθωνοδρόμοι συνεχίζουν την προσπάθειά τους στην κλασική διαδρομή, με τους πρώτους ελίτ αθλητές να αναμένονται σύντομα στο Καλλιμάρμαρο. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς, που μετατρέπει την πρωτεύουσα σε ένα παγκόσμιο σημείο συνάντησης πολιτισμού, αθλητισμού και αλληλεγγύης.

Από νωρίς το πρωί, η ατμόσφαιρα στους δρόμους της Αθήνας είναι πανηγυρική, με χιλιάδες θεατές να χειροκροτούν και να εμψυχώνουν τους αθλητές κατά μήκος της ιστορικής διαδρομής, από τον Μαραθώνα έως το Καλλιμάρμαρο.

43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI) Eurokinissi Sports

Στους δρόμους και οι παράλληλοι αγώνες – Οι πρώτοι τερματισμοί στα 5 χλμ.

Εκτός από την κλασική διαδρομή των 42,195 μέτρων, η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει ένα πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα με τους παράλληλους αγώνες δρόμου 5 χιλιομέτρων, 10 χιλιομέτρων, καθώς και τους αγώνες για παιδιά και αθλητές Special Olympics.

43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ (ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi Sports

Ήδη στο Παναθηναϊκό Στάδιο επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς οι πρώτοι δρομείς των 5 χλμ. έχουν αρχίσει να περνούν τη γραμμή του τερματισμού, κατακτώντας τα μετάλλιά τους εν μέσων αποθέωσης.

43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi Sports

Ερασιτέχνες αθλητές, οικογένειες με παιδιά και έμπειροι δρομείς ολοκλήρωσαν τη διαδρομή τους στο κέντρο της Αθήνας, προσφέροντας τις πρώτες δυνατές εικόνες χαράς και ικανοποίησης.

43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi Sports

Κορυφώνεται η αγωνία για την Κλασική Διαδρομή

Την ίδια ώρα, οι χιλιάδες μαραθωνοδρόμοι που ξεκίνησαν από την αφετηρία του Μαραθώνα συνεχίζουν την προσπάθειά τους, δοκιμάζοντας τα όριά τους στις απαιτητικές ανηφόρες της Αστακιάς και του Σταυρού Αγίας Παρασκευής.

43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI) Eurokinissi Sports

Οι πρώτοι αθλητές και οι ελίτ δρομείς αναμένονται να μπουν στο Καλλιμάρμαρο σε λίγη ώρα, ενώ οι τερματισμοί των χιλιάδων δρομέων θα συνεχιστούν μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Εικόνες που ξεχωρίζουν

43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ (ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi Sports

43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΑΓΩΝΑΣ 10 ΧΛΜ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI) Eurokinissi Sports

43ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi Sports

43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi Sports

43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi Sports

43ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2026 / ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI) Eurokinissi Sports

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