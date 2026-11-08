Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Σε εξέλιξη η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού - Στιγμιότυπα από τον αγώνα
Η Αθήνα «πλημμύρισε» από δεκάδες χιλιάδες δρομείς από κάθε γωνιά του πλανήτη
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- Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας διεξάγεται με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων δρομέων από όλο τον κόσμο.
- Εκτός από τον κλασικό μαραθώνιο των 42,195 μέτρων, πραγματοποιούνται παράλληλοι αγώνες 5 και 10 χιλιομέτρων, καθώς και αγώνες για παιδιά και αθλητές Special Olympics.
- Οι πρώτοι δρομείς των 5 χλμ. έχουν ήδη τερματίσει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με έντονη παρουσία θεατών και πανηγυρική ατμόσφαιρα.
- Οι μαραθωνοδρόμοι συνεχίζουν την προσπάθειά τους στην κλασική διαδρομή, με τους πρώτους ελίτ αθλητές να αναμένονται σύντομα στο Καλλιμάρμαρο.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς, που μετατρέπει την πρωτεύουσα σε ένα παγκόσμιο σημείο συνάντησης πολιτισμού, αθλητισμού και αλληλεγγύης.
Από νωρίς το πρωί, η ατμόσφαιρα στους δρόμους της Αθήνας είναι πανηγυρική, με χιλιάδες θεατές να χειροκροτούν και να εμψυχώνουν τους αθλητές κατά μήκος της ιστορικής διαδρομής, από τον Μαραθώνα έως το Καλλιμάρμαρο.
Στους δρόμους και οι παράλληλοι αγώνες – Οι πρώτοι τερματισμοί στα 5 χλμ.
Εκτός από την κλασική διαδρομή των 42,195 μέτρων, η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει ένα πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα με τους παράλληλους αγώνες δρόμου 5 χιλιομέτρων, 10 χιλιομέτρων, καθώς και τους αγώνες για παιδιά και αθλητές Special Olympics.
Ήδη στο Παναθηναϊκό Στάδιο επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς οι πρώτοι δρομείς των 5 χλμ. έχουν αρχίσει να περνούν τη γραμμή του τερματισμού, κατακτώντας τα μετάλλιά τους εν μέσων αποθέωσης.
Ερασιτέχνες αθλητές, οικογένειες με παιδιά και έμπειροι δρομείς ολοκλήρωσαν τη διαδρομή τους στο κέντρο της Αθήνας, προσφέροντας τις πρώτες δυνατές εικόνες χαράς και ικανοποίησης.
Κορυφώνεται η αγωνία για την Κλασική Διαδρομή
Την ίδια ώρα, οι χιλιάδες μαραθωνοδρόμοι που ξεκίνησαν από την αφετηρία του Μαραθώνα συνεχίζουν την προσπάθειά τους, δοκιμάζοντας τα όριά τους στις απαιτητικές ανηφόρες της Αστακιάς και του Σταυρού Αγίας Παρασκευής.
Οι πρώτοι αθλητές και οι ελίτ δρομείς αναμένονται να μπουν στο Καλλιμάρμαρο σε λίγη ώρα, ενώ οι τερματισμοί των χιλιάδων δρομέων θα συνεχιστούν μέχρι νωρίς το απόγευμα.