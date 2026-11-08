43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Δρομέας δέχτηκε πρόταση γάμου μόλις έφτασε στον τερματισμό

Snapshot Κατά τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, μια δρομέας δέχτηκε πρόταση γάμου αμέσως μετά τον τερματισμό της.

Ο σύντροφός της γονάτισε και της έδωσε δαχτυλίδι μπροστά στο πλήθος στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η δρομέας απάντησε θετικά, κρατώντας ένα χαρτί με τη λέξη «ΝΑΙ».

Το στιγμιότυπο προκάλεσε συγκίνηση στους παρευρισκόμενους στο Καλλιμάρμαρο.

Η πρόταση γάμου δημοσιοποιήθηκε μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό του Αυθεντικού Μαραθωνίου. Snapshot powered by AI

Μία ξεχωριστή στιγμή γεμάτη συγκίνηση εκτυλίχθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά τη διάρκεια του σημερινού Αυθεντικού Μαραθωνίου, όταν μία δρομέας έζησε μία μοναδική στιγμή από τον σύντροφό της.

Η αθλήτρια μόλις είχε ολοκληρώσει τον αγώνα της και βρισκόταν στη γραμμή τερματισμού, όταν την πλησίασε ο σύντροφός της για να την συγχαρεί. Εμφανώς κουρασμένη αλλά και χαρούμενη που κατάφερε να ολοκληρώσει τον στόχο της, η δρομέας έπρεπε να δώσει μία πολύ σημαντική απάντηση.

Ο σύντροφός της, αφού την αγκάλιασε και την φίλησε, γονάτισε μπροστά της και έβγαλε από την τσέπη του ένα δαχτυλίδι για να της κάνει πρόταση γάμου.

Η κοπέλα συγκινημένη δεν μπορούσε να το φανταστεί και γεμάτη χαρά απάντησε θετικά. Τότε ο σύντροφός της, της έδωσε να κρατήσει ένα χαρτί στο οποίο έγραφε τη λέξη «ΝΑΙ».

Το ζευγάρι αντάλλαξε μια ζεστή αγκαλιά και ένα φιλί, με τους παρευρισκόμενους στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο να παρακολουθούν συγκινημένοι αυτή την ιδιαίτερη στιγμή.

Το τρυφερό περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, η οποία συνοδευόταν από τη φράση «She said yes!».

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