Δούκισσα Νομικού: Οικογενειακές στιγμές στο Πάπιγκο για τα 40ά της γενέθλια - «Τα καλύτερα ξεκινούν»

Snapshot Η Δούκισσα Νομικού γιόρτασε τα 40ά της γενέθλια σε οικογενειακό περιβάλλον στο Πάπιγκο, χωρίς μακιγιάζ και κοσμικά πάρτι.

Η παρουσιάστρια βρέθηκε με τον σύζυγό της Δημήτρη Θεοδωρίδη και τα δύο παιδιά τους, Σάββα και Αναστασία.

Μοιράστηκε στιγμιότυπα από το τριήμερο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τις ευχές που έλαβε.

Στο μήνυμά της τόνισε ότι επιθυμούσε ηρεμία, χρόνο και τη φύση για να υποδεχτεί τη νέα δεκαετία της ζωής της.

Η Δούκισσα ανέφερε ότι θεωρεί τα 40 ως μια συναρπαστική περίοδο και ότι "τα καλύτερα τώρα ξεκινούν". Snapshot powered by AI

Τα 40ά της γενέθλια γιόρτασε η Δούκισσα Νομικού, επιλέγοντας να υποδεχτεί τη νέα αυτή δεκαετία της ζωής της μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, σε μια ρομαντική και αμιγώς οικογενειακή απόδραση στη φύση.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια, η οποία γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 1986, ταξίδεψε στο γραφικό Πάπιγκο μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, και τα δύο τους παιδιά, τον Σάββα και την Αναστασία. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το εορταστικό τριήμερο, γεμάτα φθινοπωρινά χρώματα, ζεστασιά και οικογενειακά χαμόγελα.

Εμφανώς ευτυχισμένη, με casual εμφάνιση, ανεπιτήδευτο στιλ και φόντο το επιβλητικό ορεινό τοπίο των Ιωαννίνων, η Δούκισσα Νομικού συνόδευσε τις φωτογραφίες της με ένα εξομολογητικό μήνυμα για τη μετάβασή της στα 40:

«Κεφάλαιο 40. Όλοι μου λένε ότι είναι το πιο συναρπαστικό. Και έτσι ακριβώς το νιώθω. Έτσι το θέλω. Γι’ αυτή την αλλαγή δεν ήθελα πάρτι», έγραψε αρχικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, συμπληρώνοντας στη συνέχεια:

«Ήθελα χρόνο που κυλά αργά, φύση που σε ηρεμεί και τους λίγους που μένουν πάντα δίπλα μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλες τις ευχές σας, τις διάβασα μία μία. Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν».

https://www.instagram.com/p/DffOkL3DT6o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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