Δούκισσα Νομικού: Έκανε πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική

H Δούκισσα Νομικού απολαμβάνει τις διακοπές της στην Αμερική και δηλώνει ενθουσιασμένη. Το μοντέλο έκανε πρώτη φορά rafting.

Δημοσιεύοντας στιγμιότυπα καθισμένη στη βάρκα, το μοντέλο και παρουσιάστρια φαίνεται μαζί με την κόρη και τον γιο της να φορούν τον ειδικό εξοπλισμό απολαμβάνοντας την περιήγησή τους στο Εθνικό Πάρκο Γιέλοουστοουν.

«Η πρώτη μας φορά για ράφτινγκ. Δεν θα είναι η τελευταία», σημείωσε η Δούκισσα Νομικού στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε την Τετάρτη 20 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το ταξίδι με την οικογένειά της.

https://www.instagram.com/p/DNlFvhgOd_-/

