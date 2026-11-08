Πάτρα: Κηδεύτηκε ο «Μπιλ ο Καναδός» - Ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του Βασίλη Βαρελά

Snapshot Ο Βασίλης Βαρελάς, γνωστός ως «Μπιλ ο Καναδός», κηδεύτηκε στην Καλαμάτα μετά τον ξαφνικό θάνατό του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου.

Ο Βαρελάς είχε ιστορικό καρκίνου και τραυματισμού, αλλά δεν θεωρούνταν σε κρίσιμη κατάσταση πριν τον θάνατο του.

Οι συνθήκες θανάτου του προκαλούν ανησυχία, καθώς οι θάνατοι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου αυξάνονται επικίνδυνα.

Μαρτυρίες σωφρονιστικών και συγγενών υπογραμμίζουν την αιφνίδια φύση του θανάτου και αμφισβητούν την εικόνα της υγείας του.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής για να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Snapshot powered by AI

Στην Καλαμάτα κηδεύτηκε σήμερα ο Βασίλης Βαρελάς, γνωστός και ως ο «Μπιλ ο Καναδός», ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο κελί του στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, το πρωί της Πέμπτης 5/11.

Ο Βαρελάς πέρασε από τα κινηματογραφικά πλατό του Χόλιγουντ και τις επικίνδυνες σκηνές δράσης ως κασκαντέρ, στο επίκεντρο σκληρών εγκληματικών υποθέσεων, με αποκορύφωμα τη διπλή δολοφονία ενός πατέρα και του μόλις δυο ετών γιου του στη Μεσσηνία.

Το τελευταίο διάστημα κρατούνταν στις φυλακές της Πάτρας έχοντας ξεπεράσει έναν καρκίνο, αλλά λαμβάνοντας φαρμακευτική αγωγή. Ο θάνατός του ήρθε στα 64 χρόνια, με το οικογενειακό του περιβάλλον να θέτει ερωτήματα για τις συνθήκες κράτησής του, την ώρα που οι θάνατοι στους Αγίου Στεφάνου αυξάνονται επικίνδυνα.

Κανείς δεν περίμενε τον θάνατό του

Την ώρα που τα ακριβή αίτια θανάτου του Βασίλη Βαρελά, δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, μαρτυρίες σωφρονιστικών, αλλά και συγγενών του βαρυποινίτη στην εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα», αναφέρουν, πως ο ξαφνικός του θάνατος, τους αιφνιδίασε.

«Αντιμετώπιζε στο παρελθόν προβλήματα υγείας. Τα τελευταία χρόνια όμως δεν πήγαινε στο νοσοκομείο, δεν έκανε επισκέψεις σε γιατρούς. Είχε και ένα ατύχημα πριν ένα μήνα, έσπασε τον ώμο του σε μία άδεια που είχε βγει. Δεν ήταν όμως επιβαρυμένη η υγεία του τόσο πολύ ώστε να καταλήξει», τονίζει στην εκπομπή του MEGA, «Εξελίξεις Τώρα», σωφρονιστικός υπάλληλος των φυλακών της Πάτρας.

«Εμείς κουφαθήκαμε όταν ακούσαμε τώρα, βρέθηκε νεκρός. Κατάλαβες; Και λέμε τώρα από το πρόβλημα αυτό να πήγε έτσι; Μάθαμε χθες πήγε από καρδιά. Έτσι μου είπανε ότι,… "καρδιά" η νεκροψία. Μου είπε η αδερφή του, την Τρίτη ήταν εδώ. Και μετά από δυο μέρες, πέθανε. Με τα λεγόμενα της αδερφής του, δεν έδειχνε τίποτα. Αν ήτανε κάτι θα μου το έλεγε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είχε τίποτα», ανέφερε συγγενής του Βασίλη Βαρελά.

Tις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, που θα ρίξουν φως, στα πραγματικά αίτια θανάτου ενός ακόμη κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου.

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