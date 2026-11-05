Πάτρα: Νεκρός 62χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Τον θάνατο ενός 62χρονου κρατούμενου επιβεβαίωσαν οι αρχές, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ μέχρι στιγμής το σκηνικό παραμένει σκοτεινό αναφορικά με το τι ακριβώς συνέβη λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου παραμένουν εντελώς αδιευκρίνιστα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για να διαπιστωθεί εάν η τραγική κατάληξη οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή αν συντρέχουν άλλοι λόγοι. Το βάρος πλέον πέφτει στις επιστημονικές απαντήσεις, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις κράτησης.

Όπως αναμένεται, φως στη συγκεκριμένη υπόθεση θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Την εξέταση της σορού έχει αναλάβει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, με τους υπευθύνους να περιμένουν το πόρισμα. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι αυτά που θα ξεκαθαρίσουν πλήρως την εικόνα για τον νεκρό 62χρονο στις φυλακές Αγίου Στεφάνου.

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