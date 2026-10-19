Φυλακές Μαλανδρίνου: Απαγχονισμένος βρέθηκε κρατούμενος

Snapshot Ένας 36χρονος κρατούμενος στις Φυλακές Μαλανδρίνου βρέθηκε απαγχονισμένος στην τουαλέτα των φυλακών.

Ο κρατούμενος χρησιμοποίησε αυτοσχέδιο βρόγχο από χοντρά κορδόνια για να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο κρατούμενος διαπιστώθηκε νεκρός μετά τη μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου.

Την προανάκριση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος και παραγγέλθηκε νεκροψία. Snapshot powered by AI

Νεκρός εντοπίστηκε 36χρονος κρατούμενος στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο άνδρας κρεμάστηκε στην τουαλέτα των φυλακών, με αυτοσχέδιο βρόγχο που σχημάτισε με χοντρά κορδόνια.

Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, και τον αυτόχειρα εντόπισαν συγκρατούμενοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν τους υπαλλήλους της φυλακής.

Αρχικά ο 36χρονος μεταφέρθηκε στο Ιατρείο των φυλακών και από κει στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το ΑΤ Δωρίδος που ανέλαβε την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Διαβάστε επίσης