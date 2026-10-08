Έφοδος της ΔΑΟΕ στις φυλακές Δομοκού: Κινητό και αυτοσχέδια όπλα εντοπίστηκαν σε κελί

Snapshot Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, δύο αυτοσχέδια μαχαίρια και ένα αυτοσχέδιο σουβλί.

Για την κατοχή του κινητού τηλεφώνου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έγκλειστου ημεδαπού.

Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω διαδικασίες.

Η επιχείρηση αποτελεί μέρος των δράσεων της ΔΑΟΕ για την αντιμετώπιση της παράνομης κατοχής αντικειμένων εντός σωφρονιστικών καταστημάτων. Snapshot powered by AI

Έρευνες σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους των φυλακών Δομοκού πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), στο πλαίσιο ειδικής αστυνομικής επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και δύο αυτοσχέδια μαχαίρια και ένα αυτοσχέδιο σουβλί.

Τα αντικείμενα βρέθηκαν τόσο σε κελί όσο και σε κοινόχρηστο χώρο του σωφρονιστικού καταστήματος.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ανεύρεση του κινητού τηλεφώνου, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, για την κατοχή του σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έγκλειστου ημεδαπού.

Σε βάρος του κρατούμενου σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία αναμένεται να υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η αστυνομική επιχείρηση εντάσσεται στις δράσεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό και την κατάσχεση αντικειμένων και μέσων που δεν επιτρέπεται να βρίσκονται εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Οι έρευνες στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Δομοκού πραγματοποιήθηκαν παρουσία και με τη συμμετοχή αστυνομικών από διαφορετικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΕΛ.ΑΣ.

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