Κασκαντέρ του Τσακ Νόρις ο νεκρός κρατούμενος στις φυλακές της Πάτρας

Snapshot Ο Βασίλης Βαρελάς, γνωστός ως «Μπιλ ο Καναδός», βρέθηκε νεκρός στο κελί του στις φυλακές της Πάτρας και αναμένεται νεκροψία για τα αίτια θανάτου του.

Ο Βαρελάς είχε καριέρα ως κασκαντέρ του Τσακ Νόρις στη δεκαετία του '80 και ήταν δις πρωταθλητής kick boxing.

Το 1988 καταζητούνταν με διεθνές ένταλμα για δολοφονία στον Καναδά, ενώ στη συνέχεια έγινε αρχινονος συμμορίας στην Καλαμάτα με εμπλοκή σε ναρκωτικά, συμβόλαια θανάτου και εκβιασμούς.

Η σύλληψή του το 2011 έγινε μετά από εντατικές αστυνομικές έρευνες για διπλή δολοφονία, που αποδείχθηκε συμβόλαιο θανάτου με εντολέα τον ίδιο.

Στη σύλληψή του συμμετείχαν τα ΕΚΑΜ, ενώ ο 29χρονος εκτελεστής της συμμορίας είχε ήδη συλληφθεί. Snapshot powered by AI

Ο 64χρονος Βασίλης Βαρελάς, γνωστός ως «Μπιλ ο Καναδός» είναι ο κρατούμενος που βρέθηκε νεκρός το πρωί της Πέμπτης (5/11) στο κελί του στις φυλακές της Πάτρα από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Στη σορό του 64χρονου αναμένεται να γίνει νεκροψία προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια θανάτου του.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο «νταής» Μπιλ, είχε προ καιρού απειλήσει ως μάρτυρας δημοσιογράφο στην Καλαμάτα μέσα στα δικαστήρια παρότι τον φύλαγαν 4 αστυνομικοί.

Πώς από κασκαντέρ του Τσακ Νόρις έγινε εγκληματίας

Η πορεία του Βασίλη Βαρελά ξεκίνησε από τη Νέδουσα Ταΰγετου. Ενδιάμεσοι σταθμοί ο Καναδάς, το Χόλιγουντ και η επιστροφή στην Ελλάδα και την Καλαμάτα.

Ο Βασίλης Βαρελάς στην δεκαετία του ‘80, ήταν πυγμάχος, δις πρωταθλητής του kick boxing και έκανε καριέρα στα κινηματογραφικά πλατό του Χόλιγουντ ως ριψοκίνδυνος κασκαντέρ. Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ντουμπλάριζε τις πολύ επικίνδυνες σκηνές του διεθνούς φήμης ηθοποιού Τσακ Νόρις.

Η πορεία του στον Καναδά τελείωσε το 1988 με μία δολοφονία που τον έφερε καταζητούμενο με διεθνές ένταλμα. Ο Βαρελάς είχε δολοφονήσει εν ψυχρώ το θύμα πυροβολώντας το στο κεφάλι.

Ο Βαρελάς έκτοτε άλλαξε καριέρα και από κασκαντέρ του Χόλιγουντ επέστρεψε στην Καλαμάτα στον πρωταγωνιστικό ρόλο τού αρχινονού στις συμμορίες της Μεσσηνίας.

Απασχόλησε πολλές φορές της αρχές ενώ από το 2000 μέχρι το 2008 μπαινόβγαινε στις φυλακές κυρίως για υποθέσεις ναρκωτικών.

Αργότερα ως μέλος συμμορίας ενεπλάκη και σε υποθέσεις με συμβόλαια θανάτου και εκβιασμούς καταστηματαρχών με εισπράξεις υψηλές ταρίφες. Τον ρόλο του εκτελεστή στην ομάδα έπαιζε ένας 29χρονος Αλβανός, γνωστός στις πιάτσες της Αθήνας ως Νίκο. Σ’ αυτόν ο Μπιλ είχε αναθέσει να βγάλει από τη μέση τον πρώην σύζυγο της μνηστής του με τον οποίο είχε διαφορές. Μάλιστα το υποψήφιο θύμα είχε γλιτώσει δύο φορές από τις ενέδρες θανάτου που του είχαν στήσει. Στην πρώτη ενέδρα, τον Μάρτιο του 2009, στη Νέα Φιλαδέλφεια ο δράστης τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ύστερα από μάχη που έδωσαν οι γιατροί επέζησε.

Η στυγερή δολοφονία του 35χρονου και του δίχρονου γιου του

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του Βασίλης Βαρελά και της αδίστακτης συμμορίας του ξεκίνησε με την αποκάλυψη της διπλής στυγερής δολοφονίας του 35χρονου Αλβανού Φελίμ Μεσάι και του ηλικίας μόλις δύο χρονών γιου του, στα τέλη Νοεμβρίου του 2011. Τα πτώματα είχαν βρέθηκαν σε ΙΧ αυτοκίνητο μέσα σε ένα αρδευτικό κανάλι. Ο πατέρας είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι, ενώ ο δολοφόνος είχε σφάξει το παιδάκι πλήττοντάς το με μαχαίρι βαθιά στον λαιμό.

Οι εντατικές έρευνες της Αστυνομίας για το αποτρόπαιο διπλό έγκλημα απέδωσαν καθώς όπως αποκαλύψθηκε επρόκειτο για συμβόλαιο θανάτου. Την εντολή είχε δώσει ο αρχινονός της Καλαμάτας Βασίλης Βαρελάς. Με επέμβαση των ΕΚΑΜ, που ανατίναξαν την πόρτα σπιτιού στο Πόρτο Ράφτη, συνελήφθη ο 29χρονος Αλβανός. Σε απομονωμένο κτήμα που το φύλαγαν σκυλιά είχε βρει καταφύγιο ο Βασίλης Βαρελάς, ο οποίος συνελήφθη με το όπλο στο χέρι.