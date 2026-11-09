Ιράκ: Στις φλόγες μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου μετά από επίθεση με drone – Διακόπηκε η παραγωγή

Ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά στο κοίτασμα Χορ Μορ, στο ιρακινό Κουρδιστάν. Σοβαρές επιπτώσεις στην ηλεκτροδότηση της περιοχής.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράκ: Στις φλόγες μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου μετά από επίθεση με drone – Διακόπηκε η παραγωγή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Επίθεση με drone προκάλεσε έκρηξη και πυρκαγιά στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ στο βόρειο Ιράκ, διακόπτοντας την παραγωγή.
  • Η επίθεση έπληξε δεξαμενή υγραερίου και οδήγησε σε εκκένωση του προσωπικού χωρίς αναφορές για θύματα.
  • Η διακοπή της παραγωγής προκάλεσε απώλεια ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος περίπου 2.800 μεγαβάτ στην περιοχή.
  • Οι τοπικές αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση τρομοκρατική ενέργεια και λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο ενεργειακό δίκτυο.
  • Κανένα μέλος ή οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, ενώ το κοίτασμα έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια.
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Επίθεση με drone δέχθηκε το βράδυ της Κυριακής (8/11) το κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ, στην επαρχία Σουλεϊμανίγια του βόρειου Ιράκ, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη, μεγάλη πυρκαγιά και διακοπή της παραγωγής.

Βίντεο που επαληθεύτηκε από τη μονάδα διασταύρωσης πληροφοριών Sanad του Al Jazeera καταγράφει τεράστιες φλόγες και πυκνούς καπνούς να υψώνονται από την περιοχή των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, το drone έπληξε δεξαμενή αποθήκευσης υγραερίου, ενώ το προσωπικό απομακρύνθηκε σε προστατευμένους χώρους υπό τον φόβο νέων επιθέσεων. Οι πρώτες εκτιμήσεις των ιρακινών αρχών δεν κάνουν λόγο για θύματα.

Σοβαρό πλήγμα στην ηλεκτροδότηση

Το Χορ Μορ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου του ιρακινού Κουρδιστάν, τροφοδοτώντας σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ηλεκτρισμού της περιφερειακής κυβέρνησης, η διακοπή της παραγωγής οδήγησε σε απώλεια ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος περίπου 2.800 μεγαβάτ.

Οι τοπικές αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση «τρομοκρατική ενέργεια» και ανακοίνωσαν ότι λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο ενεργειακό δίκτυο.

Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Το κοίτασμα έχει δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις τα τελευταία χρόνια, ενώ το νέο πλήγμα σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις ενεργειακές υποδομές να βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο των ανησυχιών.

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