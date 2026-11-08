Κρακοβία: Οι δύο χειρούργοι που έσωσαν ζωές επειδή βρέθηκαν τυχαία μπροστά στους πυροβολισμούς

Σημαντική ήταν οι συμβολή των γιατρών στο περιστατικό, καταφέρνωντας να σώσουν εγκαίρως τη ζωή θυμάτων

Ελένη Ευστρατίου

Κρακοβία: Οι δύο χειρούργοι που έσωσαν ζωές επειδή βρέθηκαν τυχαία μπροστά στους πυροβολισμούς
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι δύο χειρούργοι Michał Pędziwiatr και Mateusz Wierdak παρείχαν άμεσες πρώτες βοήθειες στα θύματα της ένοπλης επίθεσης στην Κρακοβία, χάρη στην τυχαία παρουσία τους στο σημείο.
  • Οι γιατροί κατάφεραν να κατανείμουν τους τραυματίες ανάλογα με τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους και να τους στείλουν στα κατάλληλα νοσοκομεία.
  • Οι δύο σοβαρά τραυματίες αστυνομικοί έχουν ξυπνήσει από το κώμα, ενώ η ιατρική κοινότητα της Κρακοβίας κινητοποιήθηκε άμεσα και οργανωμένα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
  • Οι γιατροί αντιμετώπισαν ως ασθενή και τον δράστη της επίθεσης, παρέχοντας την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.
  • Η επιχείρηση διάσωσης ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη λόγω του ότι οι τραυματισμοί σημειώθηκαν σε πολλά σημεία ταυτόχρονα, και η συντονισμένη δράση όλων των υπηρεσιών απέτρεψε περισσότερα θύματα.
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Ιδιαίτερα σημαντική, μετά την ένοπλη επίθεση του 24χρονου στην Κρακοβία, αποδείχθηκε η τυχαία παρουσία δύο χειρούργων στο σημείο όπου πυροβολήθηκε ο δράστης.

Πρόκειται για τους Michał Pędziwiatr και Mateusz Wierdak, οι οποίοι βρίσκονταν για φαγητό στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, με τις οικογένειές τους, όταν άκουσαν τους πυροβολισμούς. Αμέσως έσπευσαν στο σημείο όπου αντάλλαξαν πυροβολισμούς ο δράστης με τους αστυνομικούς και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

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Μιλώντας στο Polsat News, ανέφεραν ότι «όταν οι πυροβολισμοί σταμάτησαν, τρέξαμε να τους βοηθήσουμε. Δεν είχαμε καταλάβει ακόμα τι συνέβαινε, βρεθήκαμε στο μάτι του κυκλώνα», είπε ο καθηγητής Πέντζιβιατ. Όπως επεσήμαναν, η συμβολή τους ήταν ιδιαίτερα σημαντική, αφού μπόρεσαν να κατανείμουν τους ασθενείς αναλόγως με το τραύμα τους και να τους στείλουν στα κατάλληλα νοσοκομεία που διέθεταν τις απαραίτητες υποδομές.

«Ήταν μια κατάσταση μαζικού ατυχήματος, ιδιαίτερα δύσκολη, διότι δεν συνέβη σε ένα μόνο σημείο, αλλά στην πραγματικότητα σε πολλά σημεία ταυτόχρονα. Οι ασθενείς χρειάζονταν αυτή τη βοήθεια, οπότε κατά τη γνώμη μου, με μια τόσο περίπλοκη επιχείρηση διάσωσης και τόσα πολλά θύματα, πιστεύω ότι όλες οι υπηρεσίες ενήργησαν υποδειγματικά και μόνο χάρη σε αυτό δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα», δήλωσε ο Ματέους Βιέρδακ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Σχετικά με τον δράστη της επίθεσης, οι γιατροί ξεκαθάρισαν ότι «για εμάς είναι ασθενής και έτσι τον αντιμετωπίσαμε», εξηγώντας γιατί περιέθαλψαν τα τραύματά του.

Παράλληλα, για τα θύματα της επίθεσης δήλωσαν ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να γνωρίζουν την κατάστασή τους. «Δεν γνωρίζουμε αν θα επιζήσουν όλοι, οπότε πρέπει να περιμένουμε. Ακόμη και αν επιζήσουν, το ερώτημα είναι σε ποια ψυχολογική κατάσταση θα βρίσκονται», δήλωσε ο Πέντζιβιατ.

Ανέφερε επιπλέον ότι ένας φίλος του γιατρός που τον συνόδευε κάλυψε τον αστυνομικό που είχε υποστεί τα σοβαρότερα τραύματα με ένα παλτό, για να μην κρυώσει και για να σταματήσει η αιμορραγία από το στήθος του. «Σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτό του έσωσε τη ζωή. Διαφορετικά, απλά δεν θα είχε επιβιώσει, γιατί το ασθενοφόρο δεν θα είχε προλάβει να φτάσει», εκτίμησε ο καθηγητής. Πρόσθεσε ότι στον τόπο του συμβάντος δρούσαν, μεταξύ άλλων, αστυνομικοί και δημοτικοί φύλακες.

Ενημέρωσαν επίσης ότι οι δύο αστυνομικοί σοβαρά τραυματίες, που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο των χειρούργων, έχουν ξυπνήσει από το κώμα.

«Σε όλα τα νοσοκομεία της Κρακοβίας το προσωπικό οργανώθηκε, οι γιατροί έρχονταν με δική τους θέληση, στον ελεύθερο χρόνο τους, για να προσφέρουν βοήθεια με δική τους πρωτοβουλία, γιατί κανείς από εμάς δεν ήξερε πόσοι τραυματίες θα υπήρχαν, πόσες επεμβάσεις θα έπρεπε να γίνουν ταυτόχρονα», εξήγησε ο χειρουργός. Πρόσθεσε ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τους τραυματίες ανέλαβε η εφημερεύουσα ομάδα ειδικών.

«Κάναμε αυτό που θα έκανε οποιοσδήποτε με ιατρική εκπαίδευση στη θέση μας, δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας ήρωες», συνόψισε ο Μιχάλ Πεντζιβιάτρ.

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