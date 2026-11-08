Αυτός είναι ο 24χρονος δράστης της φονικής επίθεσης στην Κρακοβία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την φονική επίθεση που συγκλόνισε την Κρακοβία το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το πολωνικό μέσο Onet, επικαλούμενο ανεπίσημες πηγές από την έρευνα, ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο 24χρονος Μικάλ Οξίνσκι, ο οποίος πρώτα ξεκλήρισε την οικογένεια του στο σπίτι όπου διέμενε στο Όστροβιετς Σβιεντοκσίσκι, και στη συνέχεια μετέβη οδικώς στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά, όπου άνοιξε πυρ κατά περαστικών, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους -τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες- και τραυματίζοντας 16 ακόμη.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα άτομα που έχασαν την ζωή τους ήταν τρεις Πολωνοί, ένας Βρετανός, και δύο ακόμη άνθρωποι, οι σοροί των οποίων δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Μεταξύ των τραυματιών είναι πέντε τουρίστες από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Ρωσία και τη Βρετανία και δύο αστυνομικοί, ο ένας από τους οποίους νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Ξεκλήρισε τους γονείς και την αδερφή του ενώ κοιμόντουσαν

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να σκότωσε τον 53χρονο πατέρα, τη 52χρονη μητέρα και τη 21χρονη αδελφή του, ενώ εκείνοι κοιμόντουσαν στο διαμέρισμα της οικογένειας στην πόλη Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, περίπου 200 χιλιόμετρα από την Κρακοβία.

Οι σοροί τους βρέθηκαν στα κρεβάτια τους, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών αναφέρουν ότι έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι.

«Εντοπίσαμε τα πτώματα τριών ανθρώπων σε διαμέρισμα στο κέντρο του Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι. Πρόκειται για έναν άνδρα 53 ετών και δύο γυναίκες, 52 και 21 ετών. Σύμφωνα με τα ευρήματα μας, είναι οι γονείς και η αδελφή του δράστη», ανέφερε η αστυνομία της Κρακοβίας σε ανακοίνωσή της. Κατασχέθηκαν επίσης επτά πυροβόλα όπλα από το σπίτι.

«Ένας ήσυχος νεαρός που δεν είχε προκαλέσει ποτέ προβλήματα»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του πολωνικού Τύπου, ο 24χρονος Μικάλ Οξίνσκι κατάγεται από την Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι και έχει εκπαιδευτεί ως τεχνίτης στον τομέα της μηχανουργίας.

Γείτονες που μίλησαν σε τοπικά μέσα παρουσιάζουν τον 24χρονο ως έναν ήσυχο νεαρό, ο οποίος δεν είχε προκαλέσει ποτέ προβλήματα. Ορισμένοι δήλωσαν, μάλιστα, ότι δεν είχαν αντιληφθεί κάποια βίαιη συμπεριφορά που θα μπορούσε να τους οδηγήσει στην υποψία ότι ήταν ικανός να διαπράξει μια τέτοια ειδεχθής επίθεση.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το πολιτικό υπόβαθρο του δράστη.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργού Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, ο 24χρονος είναι «ακροδεξιών πεποιθήσεων», ο οποίος έχει «πολύ ριζοσπαστικές απόψεις».

«Όλα υποδηλώνουν ότι ο δράστης έχει επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία, ένα ζήτημα που θα αποτελέσει αντικείμενο των ερευνών μας», εξήγησε ο Κιερβίνσκι, προσθέτοντας ότι μέσα στο αυτοκίνητο του δράστη βρέθηκαν πολλά όπλα και πυρομαχικά.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίς, διέψευσε δημοσιεύματα τοπικών μέσων που έκαναν λόγο ότι ο δράστης ήταν μέλος των Ένοπλων Δυνάμεων. «Ο δράστης δεν ήταν και δεν είναι στρατιώτης των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων και δεν είχε ποτέ καμία σχέση με το στρατό», τόνισε ο Κοσινιάκ-Καμίς.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο 24χρονος διέθετε άδεια οπλοκατοχής και φέρεται να είχε ασχοληθεί με την αθλητική σκοποβολή. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης την προέλευση του οπλισμού που είχε μαζί του στην Κρακοβία, και εάν τα όπλα που χρησιμοποίησε ανήκαν στον πατέρα του.

Να σημειωθεί ότι ο 24χρονος δεν ήταν γνώριμος των αρχών. Μαζί με τον πατέρα του, ήταν μέλος σκοπευτικής λέσχης.

Το χρονικό των πυροβολισμών

Όλα έγιναν γύρω στις 15.00 (τοπική ώρα, 16.00 ώρα Ελλάδος) το Σάββατο, όταν ο 24χρονος, οδηγώντας ένα όχημα στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, άνοιξε πυρ αδιακρίτως.

«Ο δράστης ήταν ντυμένος με πλήρη στρατιωτικό εξοπλισμό και χρησιμοποίησε στρατιωτικά όπλα», δήλωσε η υπαρχηγός της αστυνομίας της Κρακοβίας, Καταρζίνα Τσίσλο, μιλώντας στο πολωνικό τηλεοπτικό κανάλι TVN24.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, επικράτησε απόλυτο χάος: Τουρίστες και ντόπιοι έτρεχαν πανικόβλητοι, καθώς ο ήχος των πυροβολισμών αντηχούσε στους δρόμους.

Μία από τις σφαίρες του δράστη χτύπησε ένα τραμ, με αποτέλεσμα να σπάσει το παράθυρο του οδηγού, χωρίς όμως να σημειωθούν τραυματισμοί.

Παράλληλα, ο δράστης πυροβόλησε επίσης δύο άλογα που έσερναν άμαξες στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με την οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων OTOZ Animals. Και τα δύο άλογα είναι καλά στην υγεία τους, έλαβαν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και μεταφέρθηκαν μακριά από την περιοχή, ανέφερε η οργάνωση.

Ο 24χρονος συνελήφθη έπειτα από σφοδρή ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς και πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση φρουρούμενος στο νοσοκομείο, έχοντας υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει σαφές το κίνητρό του.

Περίοδος πένθους έως τις 11 Νοεμβρίου

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ καταδίκασε «το τραγικό συμβάν με πυροβολισμούς», λέγοντας ότι ενημερώνεται συνεχώς για το περιστατικό. «Η αστυνομία διερευνά το υπόβαθρο και όλες τις συνθήκες του περιστατικού», έγραψε ο Τουσκ στο X, όπου εξήρε την αντίδραση των αστυνομικών, που - όπως έγραψε - ήταν άμεση

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι δήλωσε ότι ο επικεφαλής του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Κρακοβία, ενώ εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους.

Την ίδια στιγμή, ο δήμαρχος της Κρακοβίας, Λούκας Γκιμπάλα, κήρυξε περίοδο πένθους στην πόλη έως τις 11 Νοεμβρίου.

Γειτονικές χώρες της Πολωνίας εξέφρασαν επίσης την αλληλεγγύη τους στους πολίτες της Πολωνίας, μεταξύ των οποίων η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουκρανία.

Τα συλλυπητήρια του εξέφρασε και το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο «Χ». «Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον λαό και την κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.

Η κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, η οποία είναι γεμάτη με καφετέριες και μπαρ, είναι μια πολυσύχναστη περιοχή που είναι δημοφιλής τόσο στους τουρίστες όσο και στους ντόπιους.

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