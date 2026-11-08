Επίθεση στη Κρακοβία: Ο 25χρονος ξεκλήρισε την οικογένεια του πριν το μακελειό με τους έξι νεκρούς

Οι τρεις σοροί που βρέθηκαν στο σπίτι του δράστη της ένοπλης επίθεσης στην Κρακοβία, ταυτοποιήθηκαν ως ο 53χρονος πατέρας, η 52χρονη μητέρα και η 21χρονη αδελφή του 25χρονου Πολωνού, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 25χρονος δράστης φαίνεται ότι πρώτα ξεκλήρισε την οικογένεια του στο σπίτι όπου διέμενε στο Όστροβιετς Σβιεντοκσίσκι, και στη συνέχεια μετέβη οδικώς στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά, όπου άνοιξε πυρ κατά περαστικών, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους -τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες- και τραυματίζοντας 16 ακόμη.

Ο 25χρονος συνελήφθη έπειτα από σφοδρή ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς και πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση φρουρούμενος στο νοσοκομείο, έχοντας υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει σαφές το κίνητρο του δράστη

Οι τρεις σοροί που βρέθηκαν στο σπίτι του δράστη έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς, ανέφεραν οι τοπικές αρχές, προσθέτοντας ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Ακροδεξιών πεποιθήσεων ο δράστης

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργού Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, ο δράστης είναι «ακροδεξιών πεποιθήσεων», ο οποίος έχει «πολύ ριζοσπαστικές απόψεις».

«Όλα υποδηλώνουν ότι ο δράστης έχει επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία, ένα ζήτημα που θα αποτελέσει αντικείμενο των ερευνών μας», εξήγησε ο Κιερβίνσκι, προσθέτοντας ότι μέσα στο αυτοκίνητο του δράστη βρέθηκαν πολλά όπλα και πυρομαχικά.

«Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, όπως και πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, τόσο εδώ, στον τόπο του συμβάντος, όσο και στην οικογενειακή κατοικία του ατόμου», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίς, διέψευσε δημοσιεύματα τοπικών μέσων που έκαναν λόγο ότι ο δράστης ήταν μέλος των Ένοπλων Δυνάμεων. «Ο δράστης δεν ήταν και δεν είναι στρατιώτης των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων και δεν είχε ποτέ καμία σχέση με το στρατό», τόνισε ο Κοσινιάκ-Καμίς.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ καταδίκασε «το τραγικό συμβάν με πυροβολισμούς», λέγοντας ότι ενημερώνεται συνεχώς για το περιστατικό. «Η αστυνομία διερευνά το υπόβαθρο και όλες τις συνθήκες του περιστατικού», έγραψε ο Τουσκ στο X, όπου εξήρε την αντίδραση των αστυνομικών, που - όπως έγραψε - ήταν άμεση

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